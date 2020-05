Google aurait supprimé 2 000 emplois de travailleurs contractuels

Selon le New York Times, Google a annulé les offres d’emplois faites à plus de 2 000 travailleurs contractuels et temporaires afin de réduire les nouvelles dépenses, alors que la pandémie continue de faire baisser les recettes publicitaires.

Ruth Porat, directrice financière de Google, a déclaré le mois dernier que l’entreprise allait ralentir le rythme des embauches cette année « étant donné que nous sommes confrontés à une crise mondiale d’une profondeur et d’une durée incertaines ».

Les 2 000 postes contractuels auraient été situés dans le monde entier, selon le Times, et ils représentent une petite fraction des effectifs de Google. L’entreprise compterait plus de 130 000 contractuels en plus de 123 000 employés.

Cela n’enlève rien à l’important ralentissement des embauches que Porat a télégraphié le mois dernier. La pandémie a provoqué un ralentissement du marché de la publicité, où Google gagne la plus grande partie de son argent. Les revenus de la publicité étaient toujours en hausse d’une année sur l’autre pour le premier trimestre de Google, mais la croissance ralentissait.

Ces offres annulées posent de plus gros problèmes aux personnes qui sont maintenant sans emploi. Le Times rapporte que certaines personnes ont quitté des postes à plein temps pour accepter les emplois contractuels de Google. Parce qu’elles ont quitté leur poste volontairement, elles ne peuvent pas prétendre aux allocations de chômage.

« Comme nous l’avons publiquement indiqué, nous ralentissons notre rythme d’embauche et d’investissement, et par conséquent, nous n’engageons pas autant de nouvelles personnes – à temps plein et temporaire – que nous l’avions prévu en début d’année », a déclaré un porte-parole de Google au Times.