Google Play : Google supprime des millions d’avis négatifs sur TikTok

Google a supprimé des millions d’avis négatifs sur TikTok de sa boutique Google Play après que la note de l’application soit tombée de 4,5 à 1,2 étoiles du jour au lendemain.

La plateforme de partage de vidéos a été inondée de critiques à une étoile après qu’un créateur indien ait publié une vidéo d’une attaque à l’acide.

Faizal Siddiqui s’est excusé, et TikTok a supprimé des copies de son clip.

Mais Google est intervenu après avoir déterminé que les critiques avaient créé de faux comptes pour amplifier leurs protestations.

Malgré cela, cette intervention a eu un effet limité, et la note de TikTok reste inférieure à deux étoiles sur le marché officiel d’Android.

La vidéo en question montrait M. Siddiqui menaçant une femme qui avait décidé de le quitter.

Dans le clip, il a jeté du liquide au visage de la femme. C’était de l’eau, mais la scène suivante montrait le visage de la femme couvert de maquillage qui ressemblait aux cicatrices et aux contusions que l’acide pouvait causer.

« Conformément à la politique, nous n’autorisons pas les contenus qui mettent en danger la sécurité d’autrui, qui encouragent les dommages physiques ou qui glorifient la violence contre les femmes », a déclaré un porte-parole de TikTok.

« Le comportement en question viole nos lignes directrices et nous avons retiré le contenu, suspendu le compte, et travaillons avec les organismes d’application de la loi comme il se doit ».

M. Siddiqui a ensuite déclaré que : « En tant qu’influenceur des médias sociaux, je suis conscient de ma responsabilité et je présente mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par la vidéo ».

Après que TikTok ait été impliqué dans la réaction de rejet, Google a supprimé plus de 5 millions de ses récents commentaires à une étoile, mais en a laissé beaucoup d’autres actifs.

Un porte-parole de Google a déclaré qu’il avait pris des « mesures correctives ».

« Lorsque nous apprenons des incidents d’abus de spam, nous examinons et prenons des mesures correctives pour supprimer les évaluations et commentaires inappropriés », a-t-il ajouté.

L’événement a coïncidé avec le fait que les revenus mensuels de TikTok provenant des frais de l’application ont dépassé ceux de toutes les autres applications non liées aux jeux en avril, y compris YouTube et Netflix, selon la société d’analyse Sensor Tower. Le chiffre inclut les ventes via la version chinoise du produit, connue sous le nom de Douyin, a rapporté Bloomberg.

Les utilisateurs peuvent acheter de la monnaie virtuelle pour soutenir leurs créateurs préférés sur l’application.

Les revenus mensuels des achats de TikTok sur l’application ont décuplé pour atteindre 78 millions de dollars (63,8 millions de livres sterling), dont 86,6 % proviennent de Chine, suivis de 8,2 % aux États-Unis.