Apple corrige un bug qui empêchait l’ouverture des applications iOS

Apple a maintenant résolu le problème qui a affecté les applications de l’iPhone et de l’iPad pendant le week-end, ce qui a empêché le lancement de certaines d’entre elles.

Le problème était lié à un bogue du système de partage de la famille d’Apple, semble-t-il, car les utilisateurs ont signalé des messages d’erreur qui disaient « Cette application n’est plus partagée avec vous » et leur indiquaient d’acheter l’application sur l’App Store afin de pouvoir continuer à l’utiliser.

Suite à ce problème, les utilisateurs ont déclaré dimanche qu’ils voyaient des dizaines de mises à jour de l’application en attente pour leurs appareils iOS, dont certaines remontaient même à la dernière mise à jour de l’application, il y a plus d’une semaine. Les utilisateurs ont indiqué dans les forums qu’ils voyaient jusqu’à 10, 20, 50 ou même plus de 100 nouvelles mises à jour à installer. Cela indiquait qu’une correction était en cours, car il ne s’agissait pas de nouvelles mises à jour – les applications étaient déjà à jour. Au lieu de cela, ces nouvelles mises à jour semblent avoir fait partie de la correction du problème du partage familial, puisque le bogue a été résolu par la suite.

Apple a confirmé que le problème était désormais résolu pour tous les clients concernés.

Des sites d’information centrés sur Apple, dont MacRumors, 9to5Mac, Appleinsider et d’autres, ont précédemment fait état de la nouvelle du bogue et du déluge de mises à jour d’applications qui a suivi. 9to5Mac a également offert une explication plausible de ce qui s’est passé, en disant que c’était probablement dû à un problème de signature d’une sorte ou d’une autre. Les applications se comportaient essentiellement comme s’il s’agissait de téléchargements payants et le droit d’utiliser l’application avait été retiré du cercle de la famille iCloud, a expliqué le site.

Certains utilisateurs ont découvert qu’ils pouvaient supprimer l’application en difficulté puis la re-télécharger pour résoudre le problème. C’est ce que les mises à jour forcées de l’application ont fait aussi – elles ont écrasé les parties de l’application qui causaient le problème. Si Apple n’avait pas réédité les mises à jour de l’application, de nombreux utilisateurs d’iOS auraient probablement supposé que c’était la faute du développeur de l’application. Et ils auraient alors pu laisser des plaintes injustes et des commentaires à une étoile sur la page de l’App Store de l’application en conséquence.

Apple n’a pas donné de détails supplémentaires sur les raisons du problème, mais si vous avez remarqué une augmentation significative des mises à jour dimanche, c’est pour cette raison.