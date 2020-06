Google a retiré de son Play Store une application populaire développée en Inde qui promettait de trouver et de supprimer les applications chinoises des smartphones.

Remove China Apps, une application qui a gagné en popularité en Inde ces dernières semaines et qui a fait exactement ce que son nom suggère, a été retirée du Play Store.

L’application la plus populaire en Inde, qui a été téléchargée plus de 5 millions de fois depuis la fin mai et qui permettait aux utilisateurs de détecter et de supprimer facilement les applications développées par des entreprises chinoises, a été retirée de la boutique d’applications Android pour avoir violé la politique de comportement trompeur du Play Store de Google.

En vertu de cette politique, une application sur la boutique Google Play Store ne peut pas modifier les paramètres de l’appareil d’un utilisateur, ou des fonctionnalités en dehors de l’application, sans la connaissance et le consentement de l’utilisateur, et elle ne peut pas encourager ou inciter les utilisateurs à supprimer ou à désactiver des applications tierces.

L’application, développée par la société indienne OneTouch AppLabs, a gagné en popularité en Inde, en partie en raison d’un sentiment anti-chinois croissant parmi de nombreux citoyens, la tension entre les deux nations les plus peuplées du monde s’étant intensifiée ces derniers jours en raison d’un conflit frontalier dans l’Himalaya.

Plusieurs célébrités indiennes ont soutenu ces derniers jours l’idée de supprimer les applications chinoises. Le gourou du yoga Baba Ramdev a tweeté ce week-end une vidéo qui le montre en train de supprimer plusieurs applications ayant une affiliation avec la Chine.

En réponse à un tweet d’un acteur indien effaçant TikTok de son téléphone, Nupur Sharma, porte-parole du parti au pouvoir en Inde, le BJP, a déclaré qu’il était « formidable de voir des citoyens concernés donner l’exemple » et que « nous devrions les frapper là où ça fait le plus mal ».

Citant une source du secteur, le Global Times, un quotidien chinois d’Etat, a indiqué mardi que si le gouvernement indien permet au « sentiment irrationnel anti-Chine » de continuer, il risque de ruiner les relations bilatérales qui « risquent d’être punies par Pékin ».

Le rapport a ajouté que certains utilisateurs en Chine ont ridiculisé Remove China Apps et ont exhorté les Indiens à « jeter » leurs smartphones, faisant référence à la domination des fabricants chinois de smartphones sur le marché indien des smartphones.

Si le sentiment de l’Inde persiste, cela pourrait signifier de mauvaises nouvelles pour plusieurs entreprises chinoises telles que ByteDance et UC Browser qui considèrent l’Inde comme leur plus grand marché à l’étranger. TikTok, qui, il y a quelques semaines, était aux prises avec des efforts de modération du contenu en Inde, a suscité un nouveau débat ce week-end après qu’une créatrice populaire a affirmé qu’une vidéo qu’elle avait publiée sur TikTok avait été retirée par l’entreprise chinoise.

Cette vidéo critiquait le gouvernement chinois, a-t-elle déclaré. Un porte-parole de TikTok a déclaré que la plateforme accueillait favorablement la diversité des utilisateurs et des points de vue et a indiqué qu’elle avait mis en place un processus d’examen plus rigoureux et rétabli la vidéo.

En avril, l’Inde a modifié sa politique en matière d’investissements étrangers directs afin de soumettre à un examen plus rigoureux les investisseurs chinois qui cherchent à réduire les contrôles des entreprises sur le deuxième plus grand marché Internet au monde. New Delhi, qui maintient une position similaire pour les investisseurs de plusieurs autres nations voisines, a déclaré que la mesure a été introduite pour « freiner la prise de contrôle opportuniste » des entreprises indiennes en difficulté à cause de la pandémie mondiale.

Le Premier ministre indien Modi a également fait une promotion agressive de l’idée de boycotter les produits fabriqués par les entreprises étrangères et a conseillé aux 1,3 milliard de citoyens du pays de chercher des alternatives locales dans le cadre de son effort pour rendre l’Inde « autonome » et relancer l’économie en ralentissement.

Amit Shah, le ministre de l’intérieur indien et l’un des plus proches confidents de Modi, a déclaré en début de semaine que les 1,3 milliard de citoyens du pays sont sa force et que s’ils « décident de ne pas acheter de biens étrangers, l’économie indienne connaîtra un bond ».

Le développeur de « Remove China Apps », OneTouch AppLabs, a confirmé le retrait sur son site web, mais a affirmé que l’application est uniquement destinée à des fins éducatives, et ne « favorise ou ne force pas les gens à désinstaller l’une des applications ».