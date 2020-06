Apple : attention, vous pourriez acheter un iPhone volé en ce moment

Il est signalé depuis longtemps qu’Apple dispose d’un logiciel qui désactive un iPhone s’il est volé dans l’un de ses magasins, bien qu’Apple ne l’ait jamais confirmé. Cela a été prouvé mardi, après qu’une image d’un iPhone prétendument volé a été publiée sur Twitter.

« Les autorités locales seront alertées », prévient un message apparaissant sur les iPhone volés, par le biais des médias sociaux.

En plein milieu des troubles civils qui secouent actuellement l’ensemble des États-Unis, des voleurs opportunistes se servent de la couverture de manifestations pacifiques comme prétexte pour se livrer à des pillages et des pillages flagrants, s’emparant souvent de milliers de dollars de marchandises provenant de divers détaillants, dont les Apple Stores.

Bien qu’Apple ait pris des mesures pour empêcher cela en fermant un grand nombre de ses magasins et en verrouillant ses unités de démonstration en façade, de nombreux pilleurs se sont déjà enfuis avec des centaines d’iPhone qu’ils chercheront sans doute à se débarrasser d’acheteurs peu méfiants afin de se faire rapidement de l’argent.

Mais il n’y a qu’un seul problème : ces iPhone ne fonctionneront pas. Ni maintenant, ni jamais.

Les pilleurs sont traqués

Certains pilleurs ont déjà eu une mauvaise surprise en début de semaine, lorsqu’ils ont découvert que les iPhone qu’ils avaient volés étaient non seulement verrouillés, mais qu’ils s’étaient en fait allumés avec un message indiquant qu’ils étaient suivis et que les autorités locales avaient été alertées de leur localisation.

Bien que nous n’ayons pas encore entendu parler de l’arrestation de voleurs par la police, il est également juste de dire que les forces de l’ordre ont de plus gros problèmes en ce moment. Quoi qu’il en soit, les iPhone en question ont tous été rendus inutilisables, grâce aux fonctions de verrouillage d’activation d’Apple.

Cependant, si vous deviez acheter un de ces iPhone, il y a de fortes chances que les forces de l’ordre le traquent, que vous ayez été impliqué dans le pillage ou non. Même si vous pouvez prouver que vous n’étiez pas le voleur, dans de nombreuses juridictions, l’achat de biens volés est un crime en soi.

Briques volées

On sait depuis un certain temps que les appareils iPhone exposés dans les Apple Stores fonctionnent avec des versions spéciales d’iOS qui non seulement les rendent appropriés à des fins de démonstration, mais sont également conçus pour les rendre inutiles une fois qu’ils ont quitté les limites du magasin. On pense que cela se fait en les reliant au réseau Wi-Fi du magasin Apple, et bien qu’Apple n’ait jamais expliqué exactement comment cela fonctionne, nous avons vu des rapports sur les résultats – prenez un iPhone sur un écran de magasin Apple, et il se mettra en mode verrouillage dès que vous serez à quelques centaines de mètres du magasin.

Cependant, même si les pillards ont réussi à entrer dans l’arrière-salle d’Apple et à voler des stocks d’iPhone à vendre, cela ne les mènera pas plus loin, car Apple n’active pas non plus un iPhone avant qu’il ne soit effectivement acheté par un client. Le système de point de vente d’Apple s’en charge automatiquement, donc le processus est transparent à la fois pour le représentant de l’Apple Store et le client, mais tant qu’un iPhone n’est pas passé par le système de point de vente, il est effectivement inutile.

Acheter un iPhone volé

Le problème, cependant, est que même si les voleurs s’en rendent compte, cela ne les empêche pas d’essayer de faire passer ces iPhone à un acheteur peu méfiant pour se faire rapidement de l’argent. Cela est particulièrement facile à faire s’ils ont volé des iPhone qui sont encore dans leur emballage d’origine, car un acheteur potentiel aura moins de raisons de croire que l’iPhone a été volé.

Ainsi, même si vous suivez le bon conseil évident d’éviter les iPhone usagés provenant de sources douteuses – et surtout s’ils ne sont pas dans leur emballage d’origine – vous pourriez être trompé et acheter un iPhone volé qui, autrement, semble tout neuf, et des voleurs astucieux les feront souvent passer par des sources apparemment plus légitimes, comme de petits magasins d’électronique ou des kiosques de centre commercial.

Les consommateurs australiens se sont trouvés dans une situation similaire l’année dernière, lorsque des voleurs se sont emparés d’iPhone d’une valeur de 300 000 dollars lors d’un vol à l’arrachée dans un Apple Store de Perth. La police locale a averti le public que l’achat de ces iPhone serait inutile, car ils ont tous été définitivement désactivés par Apple.

De nombreux iPhone volés étant maintenant en circulation aux États-Unis, le même risque s’applique ici, et vous devez donc vous méfier de toute transaction sur un iPhone qui semble trop beau pour être vrai, comme c’est très probablement le cas. À moins que vous n’achetiez un iPhone auprès d’une source réputée comme votre opérateur, Apple ou un magasin d’électronique à grande surface, il est bon d’insister pour l’allumer et de s’assurer qu’il peut être correctement activé avant de remettre de l’argent, mais en fin de compte, il vaut probablement mieux éviter les ventes d’iPhone de second rang pour l’instant.

Il y a une raison pour laquelle les voleurs professionnels volent beaucoup moins d’iPhone qu’auparavant, et encore plus pour laquelle ils prennent rarement des unités de démonstration dans les Apple Stores. Ils savent que les iPhone de démonstration des Apple Stores ne fonctionneront pas pour l’utilisateur final.

Pour les utilisateurs qui perdent leur iPhone, Apple fournit des conseils utiles sur la marche à suivre. Mais pour ceux qui envisagent d’en voler un dans ses magasins, les conseils sont beaucoup plus simples – ne le faites pas. Il ne fonctionnera pas et risque d’entraîner un coup indésirable à la porte.