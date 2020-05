L’astéroïde qui a exterminé les dinosaures a créé un réseau de voies d’eau chaude

Un astéroïde tueur de dinosaures a créé une énorme chambre magmatique qui a duré des millions d’années, selon une étude.

L’astéroïde qui a tué les dinosaures a laissé derrière lui un énorme système hydrothermal durable qui pourrait fournir des indices sur les origines de la vie.

L’astéroïde qui s’est écrasé sur Terre il y a quelque 66 millions d’années et a anéanti les dinosaures a également produit un gigantesque bassin de magma bien plus grand que le cratère au centre du parc national de Yellowstone, révèle une nouvelle étude.

L’incident, connu sous le nom d’impact Chicxulub, a tué 75 % de toute vie sur Terre, et a également produit un système hydrothermal massif rempli de magma, selon une recherche publiée aujourd’hui dans Science Advances.

L’impact a produit environ 100 millions de mégatonnes d’énergie et a probablement créé des vents de plus de 600 miles à l’heure près du centre de l’explosion – anéantissant la végétation, le sol et les animaux.

Cette énergie a suffi à faire fondre une partie de la croûte terrestre, créant ce que les chercheurs appellent un « bassin de fusion central » de magma qui a duré des centaines de milliers d’années, selon l’étude.

« Chicxulub est le cratère le plus grand et le mieux préservé de la Terre et est donc notre meilleur exemple des cratères qui ont été produits au début de l’histoire de la Terre », a expliqué à Gizmodo David Kring, le premier auteur de l’étude et un chercheur du Lunar and Planetary Institute au Texas.

« Il y avait des milliers de cratères de sa taille et plus grands lorsque la vie est apparue sur Terre. Il y a des preuves qui suggèrent que la vie a émergé des systèmes hydrothermaux, potentiellement produits par l’impact des astéroïdes et des comètes », a-t-il ajouté.

Pour cette étude, Kring et ses collègues ont examiné des roches chimiquement modifiées extraites du cratère de Chicxulub. Une expédition de forage menée par deux groupes de scientifiques internationaux a fourni les échantillons, après les avoir prélevés dans les profondeurs du fond marin.

Une autre étude publiée en début de semaine a révélé que l’astéroïde s’est écrasé sur Terre à l' »angle le plus mortel possible » d’environ 60 degrés, ce qui a maximisé la quantité de gaz à effet de serre qui a été poussée dans la haute atmosphère.