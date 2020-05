Comment ouvrir le panneau de configuration de Windows 10

Où se trouve le panneau de configuration dans Windows 10 ? Et comment le trouver ? Combien de méthodes avez-vous maîtrisées pour ouvrir le Panneau de configuration sous Windows 10 ?

Windows 10 contient toujours le panneau de configuration. Certains paramètres n’apparaissent que dans le Panneau de configuration, d’autres dans l’application Paramètres, et d’autres encore dans les deux. Voici comment trouver le Panneau de configuration, qui est un peu plus caché qu’il ne l’était sous Windows 7.

Sous Windows 7, vous pouvez cliquer sur le bouton « Démarrer » et cliquer sur « Panneau de configuration ». Sous Windows 8 et 8.1, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer ou appuyer sur Windows+X et cliquer sur « Panneau de configuration ». Aucune de ces méthodes ne fonctionne sur la dernière version de Windows.

Néanmoins, le lancement du Panneau de configuration sous Windows 10 est très simple : cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows, tapez « Panneau de configuration » dans la zone de recherche du menu Démarrer, et appuyez sur Entrée. Windows recherchera et ouvrira l’application Panneau de configuration.

Si vous utilisez fréquemment le Panneau de configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la barre des tâches du Panneau de configuration après l’avoir lancé et sélectionnez « Épingler à la barre des tâches ». Vous pouvez alors le lancer facilement à partir de votre barre des tâches.

Vous pouvez également créer un raccourci sur le bureau pour accéder au Panneau de configuration. Ouvrez le menu Démarrer, faites défiler la liste des applications vers le bas dans le panneau de gauche et cliquez sur le dossier « Système Windows ». Faites glisser et déposez le raccourci « Panneau de configuration » sur votre bureau.

Vous avez également d’autres moyens de faire fonctionner le Panneau de configuration. Par exemple, vous pouvez appuyer sur Windows+R pour ouvrir une boîte de dialogue Exécuter, puis taper soit « control » soit « panneau de configuration » et appuyer sur Entrée.

Cette commande peut également être exécutée à partir d’une invite de commande ou d’une fenêtre PowerShell.

Souvent, vous n’aurez pas besoin d’accéder directement au panneau de configuration – c’est ce sur quoi Microsoft compte. Même lorsque vous utilisez l’application Paramètres, de nombreuses pages de paramètres renvoient à des applets du Panneau de configuration qui proposent des paramètres supplémentaires.

Même le nouveau volet « Ajout ou suppression de programmes » de l’application Paramètres renvoie à l’outil classique « Programmes et fonctionnalités », également connu sous le nom de volet « Désinstallation ou modification d’un programme ».