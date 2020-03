Le marché de l’impression 3D

À la fin des années 2000, le concept de l’imprimante 3D a fait le buzz. Mais l’appareil étant plutôt cher et perçu comme un gadget par le consommateur lambda, le produit a fait un flop. Néanmoins, c’est une fois que l’imprimante 3D a été remaniée pour être utilisée en entreprise qu’elle a rencontré un franc succès. Mais où en sommes-nous actuellement ? Quelles sont les prévisions pour 2020 ? Quelles industries vont en bénéficier ?

Prédictions 2020

Le recours à l’impression en 3D a explosé en 2019, avec une augmentation de 300 % de plus de pièces imprimées, selon le dernier rapport de 3D Hubs. Pour 2020, la tendance est aussi à la hausse et nous devrions observer une augmentation encore plus nette dans les statistiques l’année prochaine. En 2019, ce sont principalement des prototypes au cours du processus de fabrication qui ont fabriqués avec l’impression en 3D. Mais maintenant que cette technologie a fait ses preuves, certaines entreprises cherchent à innover, notamment en testant de nouveaux matériaux à l’aide des imprimantes.

Quelles industries ?

Plusieurs secteurs utilisent actuellement les imprimantes 3D dans leur cycle de production. Par exemple, l’industrie du matériel informatique en métal évolue extrêmement rapidement et se spécialise de plus en plus dans l’impression en 3D. Actuellement, diverses entreprises du secteur 3D comme HP ou Dremel, tentent d’élaborer des imprimantes qui auront davantage d’autonomie et un système plus rapide et moins cher. Dans la recherche médicale, ces appareils peuvent aussi être très utiles pour fabriquer certains accessoires à la demande ou faire des expériences. De manière générale, les fabricants de toutes sortes vont continuer à utiliser la 3D pour faire des prototypes et des preuves de concept.

Les avantages ?

La vitesse d’exécution est certainement un des plus gros avantages car les entreprises peuvent rapidement évaluer leurs prototypes et passer au produit final, ce qui accélère le processus de fabrication de manière générale. Cela veut aussi dire un bénéfice plus important, ou néanmoins des économies sur la production globale. La qualité et la complexité du produit fabriqué par l’intermédiaire d’une imprimante sont aussi non négligeables. Un autre aspect avantageux est celui de la customisation des produits en masse que les imprimantes 3D permettent, rendant les produits finaux plus attractifs car personnalisés par les clients eux-mêmes. Cela peut se faire via une plateforme en ligne par exemple, où chacun peut customiser l’objet qu’il recevra ensuite par la poste.

En bref, 2020 va être une année d’innovation pour le secteur de la 3D et vu les résultats positifs obtenus jusqu’à maintenant, d’autres entreprises qui n’avaient pas encore osé risquent de tenter leur chance également ! Affaire à suivre…