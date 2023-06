La Lune des Fraises de 2023 : un spectacle céleste

Dans le domaine des événements célestes, la pleine lune a toujours occupé une place spéciale. Elle a inspiré de nombreux festivals religieux, suscité d’innombrables théories du complot, et même trouvé sa place dans des films d’horreur. Cette année, la pleine lune de juin, connue sous le nom de Lune des Fraises, s’apprête à illuminer nos cieux, promettant un spectacle aussi intrigant que magnifique.

La Lune des Fraises : un aperçu

La Lune des Fraises est la dernière pleine lune du printemps dans l’hémisphère nord et elle est également la pleine lune la plus basse de l’année. Elle est prévue pour le 4 juin 2023 à 03h41 UTC (23h41 EDT le 3 juin). Cependant, le meilleur moment pour observer cet événement céleste est lors du lever de la lune le soir du 3 juin.

Le nom « Lune des Fraises » a été donné par les tribus amérindiennes pour signifier la saison des fraises sauvages. Le fruit, connu scientifiquement sous le nom de Fragaria virginiana, pousse dans une grande partie des États-Unis et du Canada, atteignant généralement sa maturité maximale en juin. Les tribus algonquines, ojibwées, dakotas, lakotas, chippewas, oneidas et sioux considéraient la fraise comme un fruit important à cette époque de l’année.

Observer la Lune des Fraises

La Lune des Fraises sera le plus clairement visible pendant la nuit du samedi 3 juin, notamment dans les heures précédant le lever du soleil. À Londres, le coucher du soleil est à 21h09 BST et le lever de la lune est à 21h02 BST. À New York, le coucher du soleil et le lever de la lune se produisent tous deux à 20h22 EDT, offrant un alignement parfait. Pour ceux à Los Angeles, le coucher du soleil est à 20h00 PDT et le lever de la lune est à 20h05 PDT.

Malgré son nom, la Lune des Fraises n’apparaît généralement pas rougeâtre ou rose. Sa couleur est le plus souvent grande et dorée. Cependant, elle pourrait sembler teintée de rouge lorsqu’elle se trouve près de l’horizon en raison des rayons lumineux qui traversent l’atmosphère. C’est un phénomène qui peut se produire avec n’importe quelle lune.

La Lune des Fraises et le signe du zodiaque

La Lune des Fraises de 2023 sera dans le signe du zodiaque du Sagittaire, qui représente les dates de naissance entre le 22 novembre et le 21 décembre. Cette pleine lune pourrait susciter l’élan et la passion chez certains, tout en posant des défis pour d’autres.

Folklore et traditions

Plusieurs croyances traditionnelles et mythes populaires sont associés à la Lune des Fraises. Selon le Vieil Almanach des Fermiers, il est considéré que la lune croissante et la marée montante sont des moments propices pour se marier. Les jours qui suivent les nouvelles lunes et les pleines lunes sont les plus susceptibles d’être pluvieux ou tempétueux. Les activités comme la pêche aux crabes, aux crevettes et aux palourdes sont meilleures lorsque la lune est pleine.

Conclusion

La Lune des Fraises est un événement céleste qui offre bien plus qu’un simple spectacle magnifique. Elle porte en elle une riche histoire, une signification culturelle, et même des implications pour les interprétations astrologiques. Alors que nous approchons du 4 juin 2023, attendons avec impatience ce spectacle unique et les nombreuses histoires qu’il apporte avec lui. Que vous soyez un passionné d’astronomie ou simplement un observateur occasionnel, la Lune des Fraises est un spectacle à contempler.

Êtes-vous prêt à plonger dans la magie de la Lune des Fraises 2023 et découvrir son pouvoir mystique ?