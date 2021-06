Lune aux fraises : quand et à quelle heure voir ce grand phénomène astronomique ?

Malgré ce que son nom curieux peut indiquer, la lune aux fraises n’est pas vraiment liée à sa couleur, mais à sa taille.

Les grands phénomènes astronomiques sont sans aucun doute une bonne occasion d’apprécier dans toute sa splendeur les étoiles qui couvrent les nuits. Le protagoniste de ces événements est généralement la lune, qui, au fil des ans, a acquis différents noms en fonction de la période de l’année.

Cependant, le mois de juin donne lieu à l’un des événements astronomiques les plus importants, et c’est le moment où l’on peut voir la Lune aux fraises ou également connue sous le nom de “Lune de miel”. Et non, ce n’est pas que la lune va prendre cette couleur, mais cela fait référence à d’anciennes croyances et coïncide avec une date importante de la récolte des fraises dans l’hémisphère nord.

Selon les rapports de la NASA, cette Super Lune peut être observée entre le 23 et le 24 juin, soit à environ 17 heures pour notre côté de la Terre, bien que ce ne soit que près de deux heures plus tard que l’on pourra voir cette lune dans toute sa gloire.

Pourquoi “fraise” ?

Selon le Maine Farmer’s Almanac, qui a été le premier à publier les noms “indiens” des pleines lunes dans les années 1930, les tribus algonquines appelaient la pleine lune de juin et la dernière pleine lune du printemps la lune des fraises.

Pour les hindous, “cette pleine lune correspond à Vat Purnima. Pendant les 3 jours de cette pleine lune, les femmes mariées montreront leur amour pour leurs maris en nouant un fil cérémoniel autour d’un figuier. La célébration est basée sur la légende de Savitri et Satyavan”, indique le site de la NASA.

Selon la NASA, pendant cet événement astronomique, la Terre sera jusqu’à 30 % plus lumineuse que la normale. Ce satellite augmentera son niveau de luminosité de 7 à 15 % par rapport aux autres occasions.

Le phénomène suivant peut être observé en 2022, le premier en juin puis à la mi-juillet.

Cependant, les amateurs d’astronomie se réjouissent déjà de l’observation de la lune aux fraises et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Ils se sont également souvenus de l’aspect du phénomène il y a un an.

Qu’est-ce que la lune aux fraises ?

Les superlunes tout au long de l’année 2021 sont devenues l’un des phénomènes favoris de ceux qui sont attentifs à l’astronomie. Cependant, en juin viendra la Lune aux fraises, qui sera la dernière supermoon visible cette année.

Malgré son nom, cela ne signifie pas que le satellite prendra des tons roses. Le phénomène porte ce titre en raison de la grande taille qu’il atteint pendant la date, en plus de sa forte illumination qui lui donnera une teinte dorée éclatante.

De plus, la date à laquelle cette super lune se produit coïncide avec la saison de maturation des fraises. Ainsi, les peuples indigènes d’Europe et d’Amérique coloniale savaient quand était le moment idéal pour récolter ce fruit. Dans le reste du monde, on l’appelait la Lune rose, car les rosiers atteignaient le sommet de leur splendeur.

La Lune aux fraises sera visible jeudi prochain, le 24 juin. Elle atteindra sa plus grande luminosité à 14h40, mais elle ne sera pas visible à cause de l’heure. Cependant, après le coucher du soleil, sa grande taille sera visible au sud-est et illuminera une grande partie de la nuit.

En outre, ce jeudi 17 juin, le croissant de lune sera visible, une phase lunaire précédant la pleine lune attendue. Il est à noter que pour le 24 juin, aucun équipement supplémentaire ne sera nécessaire pour observer la Lune aux fraises, car elle sera visible à l’œil nu.