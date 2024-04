La NASA dévoile la technologie de son véhicule lunaire pour la mission Artemis

La NASA annonce les partenaires industriels sélectionnés pour concevoir les véhicules lunaires qui accompagneront les astronautes pour la mission Artemis V, programmée pour se poser sur la Lune en 2029.

La NASA vient de dévoiler le nom des entreprises qui auront la lourde tâche de développer les prototypes de véhicules lunaires. Ces derniers joueront un rôle clé dans le soutien des astronautes pour la mission Artemis V, prévue pour se poser sur la Lune en 2029. Parmi les élus, Intuitive Machines figure en bonne place. Ce contrat fait intervenir un consortium impressionnant incluant AVL, Boeing, Northrop Grumman et Michelin, qui collaboreront pour concevoir un véhicule spatial adapté aux défis uniques du sol lunaire.

Un défi de taille : concevoir un véhicule lunaire robuste

Face aux conditions extrêmes de la surface lunaire, avec des fluctuations de température oscillant entre plus de 100°C le jour et en dessous de -150°C la nuit, le véhicule lunaire doit être à la hauteur. Sa conception implique une robustesse exceptionnelle, avec une technologie de navigation autonome avancée pour naviguer sur un terrain semé d’embûches, de cratères et d’irrégularités. L’autonomie énergétique est également cruciale : le recours à des panneaux solaires complétés par des batteries pour le stockage nocturne de l’énergie, ou même des systèmes de propulsion plus avancés, est envisagé.

Matériaux et technologie : un duo gagnant pour la durabilité

La résistance des matériaux est essentielle pour faire face à la radiation solaire et galactique, ainsi qu’au redoutable poussière lunaire, connue pour sa capacité à perturber la technologie. Les solutions de locomotion doivent être spécialement conçues pour le sol meuble et poussiéreux de la Lune, privilégiant des technologies innovantes telles que les pneus sans air ou les matériaux adaptatifs.

Confort et sécurité : priorités absolues

Au-delà des défis techniques, le véhicule doit offrir un environnement sûr et confortable pour les astronautes, intégrant des systèmes de support vital, de communication et d’urgence efficaces. Chaque partenaire apporte son expertise spécifique à ce projet complexe : Michelin, par exemple, développe une roue lunaire capable de résister à des températures extrêmes, à la radiation et de maximiser la traction sur un sol instable.

Une collaboration stratégique entre géants

Boeing prend la tête pour le design du système global, soutenant la conception, la fabrication, les essais, l’intégration et les opérations du véhicule. AVL apporte son expertise en mobilité électrique, en propulsion et conduite autonome, concentrant ses efforts sur le train motrice et la suspension. Northrop Grumman, de son côté, tire parti de son savoir-faire en systèmes d’énergie et en planification de missions pour enrichir le projet.

Une compétition stimulante pour une innovation sans précédent

Le projet a également vu la participation de Lunar Outpost et Venturi Astrolab, enrichissant le champ des possibles avec une diversité d’approches pour la solution optimale en matière d’exploration lunaire. Ces entreprises, suite à une « commande de faisabilité », se consacrent à des études approfondies pour concevoir un système répondant aux exigences rigoureuses de la NASA, tout en prouvant son potentiel pour la mission Artemis. Cette phase préliminaire est cruciale, établissant une base solide pour le développement d’un véhicule capable de relever les défis spécifiques du terrain lunaire. Après cette étape, basée sur les résultats obtenus, la NASA sélectionnera le fournisseur qui avancera vers le design préliminaire du véhicule, un processus qui garantit que la solution finale est soutenue par une recherche approfondie et une planification méticuleuse, assurant ainsi le succès de la mission lunaire Artemis.

FAQ

Qu’est-ce que la mission Artemis ? La mission Artemis de la NASA vise à retourner des humains sur la Lune, y compris le premier atterrissage de la première femme et de la première personne de couleur. Cette initiative cherche à établir une présence durable sur la Lune pour permettre des explorations plus approfondies et préparer des missions humaines vers Mars. Quels sont les objectifs principaux de la mission Artemis V ? Artemis V est spécifiquement conçue pour apporter un soutien logistique et technologique aux astronautes sur la Lune. Cette mission implique l’utilisation de véhicules lunaires robustes capables de naviguer sur le terrain difficile de la Lune et de supporter ses conditions extrêmes. Quelles entreprises sont impliquées dans le développement des véhicules lunaires ? Des entreprises telles qu’Intuitive Machines, AVL, Boeing, Northrop Grumman, et Michelin ont été sélectionnées pour développer les prototypes de ces véhicules lunaires. Quelles innovations technologiques les véhicules lunaires Artemis comporteront-ils ? Ces véhicules sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, de températures élevées à de basses températures nocturnes, et équipés de technologie de navigation autonome. Ils utilisent des panneaux solaires et des batteries pour le stockage d’énergie, avec des matériaux résistants aux radiations solaires et galactiques et à la poussière lunaire. Quand la mission Artemis V est-elle prévue pour atterrir sur la Lune ? La mission Artemis V est programmée pour atterrir sur la Lune en 2029, marquant une étape significative dans l’exploration spatiale humaine prolongée et la préparation des futures missions vers Mars.