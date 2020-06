Les meilleurs logiciels de montage vidéo en 2020

Cherchez-vous le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit ou un logiciel d’édition de vidéo qui n’est pas cher, mais qui offre en même temps des options professionnelles ?

Voulez-vous créer, éditer ou retoucher des vidéos sympas à partager avec votre famille et vos amis ? Alors cet article est pour vous.

Nous avons passé en revue les meilleurs éditeurs vidéo gratuits pour Mac et PC qui peuvent être utilisés ou essayés gratuitement. Ils ont tous leurs propres points forts et faibles que nous avons essayé d’analyser, afin de vous aider à choisir le programme qui vous convient.

Vous n’êtes pas un expert ? Vous ne savez pas comment monter des vidéos, vous n’avez pas de studio vidéo ou vous ne disposez pas d’un véritable spécialiste de la vidéo pour tourner et monter vos reportages ? Ce n’est pas grave !

L’objectif de cet article est de vous montrer qu’avec le bon logiciel de montage vidéo, vous pouvez aussi produire des vidéos professionnelles, quelle que soit votre expérience.

Avec le bon logiciel de montage vidéo, vous pouvez créer des clips à l’image parfaite, prêts à être partagés sur YouTube, Facebook, Instagram ou n’importe où ailleurs, sans filigrane inesthétique ni limite de temps frustrante.

Comment bien choisir votre logiciel de montage vidéo ?

Il existe des éditeurs vidéo gratuits qui non seulement sont dotés des outils les plus simples, mais aussi les plus nécessaires, des applications qui ont des fonctionnalités puissantes et de base.

Notre liste se concentre sur les logiciels de montage vidéo les plus polyvalents que nous avons pu trouver. Bien que chaque utilisateur ait des besoins différents, ce guide vous donnera un bon aperçu de ce que vous pouvez attendre de chaque éditeur vidéo et de la façon d’en tirer le meilleur parti. Êtes-vous prêt à commencer ?

Tous ces éditeurs vidéo sont soit entièrement gratuits, soit disposent d’une excellente version gratuite. Ces logiciels vidéo vont de la version de base à la version avancée.

Trouver les meilleures options gratuites peut sembler une tâche ardue, mais nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé les meilleurs d’entre eux afin que vous n’ayez pas à tester vous-même chaque éditeur vidéo.

Chacun des logiciels ci-dessous vous permettra d’effectuer des tâches de postproduction importantes comme le découpage des clips, l’application de filtres d’écran vert et le réglage de la vitesse de lecture. Et si vous n’avez jamais monté une vidéo auparavant, vous trouverez ces programmes accessibles et faciles à maîtriser.

Plongeons dans le vif du sujet ! Voici notre classement des meilleurs logiciels ou applications de montage vidéo pour les débutants et même pour les professionnels.

Commençant par Movavi Video Editor, le logiciel de montage vidéo préféré par notre équipe.

1. Movavi Video Editor

Créer des films et des diaporamas avec des effets spéciaux, de la musique et des titres.

Un bon logiciel de montage vidéo peut prendre un objet qui semble avoir été filmé avec un téléphone portable et le transformer en une production élégante et professionnelle.

Movavi Video Editor est un bon logiciel de montage vidéo. Il peut monter, couper, coller et modifier vos vidéos, les nettoyer, synchroniser le son et la musique avec les images, créer des titres personnalisés avec du texte et des animations, diviser les pistes audio et vidéo, et bien plus encore.

Il permet également de capturer de la vidéo et de l’audio à l’écran et d’enregistrer des vidéos et des images fixes dans une gamme de formats largement compatibles.

L’interface principale de Movavi est un design moderne gris foncé divisé en trois parties : un lecteur vidéo, un panneau de contrôle à onglets et une barre de travail affichant les fichiers ouverts.

Les menus Fichier, Édition, Lecture et Aide complètent la barre de travail. Les commandes à onglets facilitent l’importation, l’édition et l’exportation de vidéos, la création de texte pour les titres, l’insertion de légendes, la création de transitions et même l’inclusion d’effets spéciaux.

L’affichage principal fonctionne comme n’importe quel lecteur multimédia, mais avec des effets spéciaux optionnels tels que différents niveaux de transparence et un contrôle de ligne de temps coulissante qui prend en charge jusqu’à 100 pistes audio, vidéo et titres différents et séparés. L’image du lecteur est également claire et précise.

La version d’essai gratuite de 30 jours de Movavi Video Editor met un filigrane sur les fichiers qu’il crée et installe les icônes du bureau sans demander. La version complète coûte 39,99 $, soit beaucoup moins que certains éditeurs vidéo connus qui ne proposent pas grand-chose de plus.

Elle est prête pour les versions 64 bits de Windows, y compris Vista et MacOS. Si vous recherchez une suite de montage vidéo abordable, complète et facile à utiliser, Movavi est le meilleur choix.

Avec Movavi Video Editor, vous pouvez améliorer vos fichiers vidéo ou les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Créez vos propres films en utilisant plusieurs filtres, transitions, autocollants et effets spéciaux. Insérez des intros animées, montez plusieurs clips en même temps, changez d’arrière-plan, et plus encore.

Profitez de l’assistant de montage et transformez automatiquement vos séquences en un film à thème. Choisissez simplement l’occasion – fête d’anniversaire, histoire d’amour, aventures de voyage – et votre vidéo sera prête en un rien de temps. La collection intégrée d’échantillons vidéo, d’arrière-plans et d’audio vous aidera à animer vraiment vos séquences.

Améliorez la qualité de vos vidéos : ajustez les couleurs, fixez les vidéos tournées verticalement et stabilisez les séquences qui tremblent. Améliorez le son à l’aide des outils Equalizer, Normalizer et Noise Removal. Importez des vidéos de n’importe quelle source : Tuner TV, webcam, caméscope, même VHS.

Déposez plusieurs fichiers multimédias sur la timeline et laissez votre imagination faire le reste ! Grâce à la technologie Fast Track HD, vous pouvez même monter des vidéos HD sans décalage. De plus, le nouveau design compact vous permet de gérer plusieurs pistes sans problème.

Lorsque votre projet est prêt, vous pouvez l’enregistrer dans n’importe quel format populaire : MOV, MP4, AVI, MPEG, et plus encore. Exportez les fichiers pour les visionner sur n’importe quel appareil – smartphone, tablette, TV ou console de jeu.

Téléchargez les résultats directement sur Google Drive ou partagez-les sur votre chaîne YouTube et permettez au monde entier de voir votre chef-d’œuvre.

2. Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Rush est une application de montage vidéo très populaire. Ajoutez de la musique (la vôtre ou celle de la bibliothèque incluse), des transitions, corrigez automatiquement la couleur, et vous êtes prêt à partager votre vidéo.

Avec ses deux modes, Freeform et Automatic, vous pouvez choisir de conserver le contrôle du montage ou de laisser Adobe choisir les transitions et découper votre clip automatiquement. Les utilisateurs d’Adobe seront heureux de savoir que cette application se synchronise parfaitement avec d’autres produits Adobe tels que Lightroom.

Avantages et inconvénients

Avantages : simple à utiliser ; prise en charge du Creative Cloud d’Adobe.

: simple à utiliser ; prise en charge du Creative Cloud d’Adobe. Inconvénients : manque de quelques fonctions de base comme la possibilité de faire pivoter les clips.

: manque de quelques fonctions de base comme la possibilité de faire pivoter les clips. Idéale pour : Montage vidéo mobile de base.

3. Blender

Blender, l’un des meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits du marché, est disponible pour Windows, Mac et Linux.

Blender est un programme à code source ouvert dont l’utilisation est entièrement gratuite. Blender a en fait été conçu comme une suite d’animation 3D, mais il est livré avec un éditeur vidéo très utile. L’éditeur vidéo de Blender devrait suffire pour la plupart de vos besoins vidéo.

L’éditeur vous permet d’effectuer des actions de base comme des coupures et des collages vidéo. Il vous permet également d’effectuer des tâches plus complexes comme le masquage vidéo. Cela en fait un éditeur vidéo très flexible qui s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs avancés.

L’éditeur vidéo Blender comprend les fonctionnalités suivantes :

Prévisualisation en direct, forme d’onde luma, vecteurscope chroma et affichage d’histogrammes.

Mixage audio, synchronisation, frottement et visualisation de la forme d’onde.

Jusqu’à 32 emplacements pour ajouter de la vidéo, des images, de l’audio et des effets.

Contrôle de la vitesse, couches d’ajustement, transitions, images clés, filtres, et plus encore.

Avantages et inconvénients

Avantages : Parfait pour les utilisateurs avancés qui ne sont pas rebutés par toutes les fonctionnalités.

: Parfait pour les utilisateurs avancés qui ne sont pas rebutés par toutes les fonctionnalités. Inconvénients : la multitude de fonctionnalités rend la courbe d’apprentissage un peu plus abrupte. La plupart des tutoriels sont axés sur le côté animation/modélisation 3D. Les ressources pour vous aider avec l’éditeur vidéo sont très limitées.

: la multitude de fonctionnalités rend la courbe d’apprentissage un peu plus abrupte. La plupart des tutoriels sont axés sur le côté animation/modélisation 3D. Les ressources pour vous aider avec l’éditeur vidéo sont très limitées. Idéale pour : les projets plus avancés qui peuvent impliquer de l’animation 3D.

4. Lightworks

Lightworks est un autre excellent logiciel de montage vidéo gratuit, disponible sous Windows, Mac et Linux.

Lightworks est l’un des éditeurs vidéo les plus puissants de la liste. Il regorge de fonctions utiles. La version gratuite devrait être plus que suffisante pour la plupart des utilisateurs. La version pro coûte environ 25 dollars par mois.

Cet éditeur vidéo inclut les éléments suivants dans la version gratuite :

Découpage vidéo de haute précision.

Prise en charge des caméras multiples.

Exportation en 720p pour YouTube.

Prise en charge d’un large éventail de formats vidéo.

Bien que la plupart des fonctionnalités soient incluses, la prise en charge de la vidéo 4K pour YouTube et Vimeo n’est incluse que dans la version payante du logiciel. Par rapport à Blender, par exemple, Lightworks propose de nombreux tutoriels vidéo de qualité qui permettent d’être plus rapidement opérationnel. Consultez cette comparaison des fonctionnalités pour vous assurer que la version gratuite répond à vos besoins.

Avantages et inconvénients

Les avantages : Éditeur vidéo très puissant avec de nombreuses fonctionnalités avancées.

: Éditeur vidéo très puissant avec de nombreuses fonctionnalités avancées. Inconvénients : support de la vidéo 4K uniquement dans la version payante. Certains utilisateurs peuvent trouver Lightworks trop avancé.

: support de la vidéo 4K uniquement dans la version payante. Certains utilisateurs peuvent trouver Lightworks trop avancé. Idéal pour : Édition vidéo de bureau complète.

5. Shotcut

Shotcut est l’un des meilleurs logiciels gratuits de montage vidéo disponible sur Windows, Mac et Linux.

Shotcut est l’outil qu’il vous faut si vous avez dépassé Movie Maker et que vous voulez passer au niveau supérieur, mais que vous n’avez pas besoin de la complexité de certains des autres paquets de cette liste. Son interface est simple et accessible, et vous pouvez même la personnaliser pour répondre à vos besoins grâce à des panneaux dockables et non dockables. Il prend en charge un grand nombre de formats, vous ne risquez donc pas de rencontrer des problèmes dans ce domaine.

Shotcut, comme Blender, est un programme entièrement open source. Cela signifie qu’après l’avoir téléchargé, vous avez accès à toutes les fonctionnalités sans avoir besoin d’une mise à jour payante.

Cet éditeur vidéo prend en charge un large éventail de formats vidéo et dispose d’une grande collection de didacticiels vidéo. Bien que ce logiciel d’édition vidéo offre de nombreuses fonctionnalités, certains utilisateurs peuvent trouver l’interface un peu bizarre. Ce logiciel a été conçu à l’origine pour Linux et il se montre sans aucun doute. Mais, sous le capot, il reste un éditeur vidéo de qualité.

Deux des caractéristiques les plus frappantes sont la prise en charge de la résolution HD 4K et son montage en ligne de temps. Peu de versions gratuites du logiciel prennent en charge la résolution 4K. Shotcut n’exige pas non plus que vous importiez votre vidéo dans l’éditeur : cela peut être un gain de temps si vous avez affaire à des fichiers vidéo volumineux.

Avantages et inconvénients

Avantages : Montage natif en ligne de temps et support de la résolution 4K.

: Montage natif en ligne de temps et support de la résolution 4K. Inconvénients : l’interface originale peut être rebutante pour certains utilisateurs.

: l’interface originale peut être rebutante pour certains utilisateurs. Idéal pour : Projets vidéo 4K, HD.

Enfin, il y a un riche assortiment de filtres et d’effets spéciaux assez avancés qui sont faciles à gérer et à appliquer. C’est l’un des meilleurs éditeurs vidéo gratuits qui fera tout ce dont vous aurez besoin pour la majorité des projets.

6. DaVinci Resolve

DaVinci Resolve est sans doute l’éditeur vidéo le plus avancé de la liste. Bien qu’il dispose de nombreuses fonctionnalités vidéo professionnelles, ses interfaces restent intuitives. Outre le découpage et le découpage de la vidéo, vous pouvez maîtriser l’audio et corriger les couleurs.

Vous pouvez également l’utiliser pour ajouter des titres en 2D et 3D à votre vidéo. Si vous souhaitez simplement découper et télécharger vos vidéos, les nombreuses fonctionnalités de DaVinci Resolve sont peut-être trop nombreuses. Cependant, si votre projet vidéo est un peu plus avancé, la version gratuite de ce logiciel est difficile à battre.

Fonctionnalités incluses :

Découpage avancé

Montage multicaméras

Correction des couleurs

Mastering audio

Avantages et inconvénients

Avantages : des interfaces intuitives et une incroyable correction des couleurs.

: des interfaces intuitives et une incroyable correction des couleurs. Inconvénients : sa large gamme de fonctionnalités le rend un peu écrasant, et tous les tutoriels ne sont pas gratuits.

: sa large gamme de fonctionnalités le rend un peu écrasant, et tous les tutoriels ne sont pas gratuits. Idéal pour : les projets plus avancés où vous devez corriger les couleurs.

7. Openshot

Openshot est entièrement open source, ce qui en fait l’un des meilleurs logiciels de montage vidéo accessibles. Il peut rappeler un peu iMovie à certains utilisateurs de Mac grâce à son interface de glisser-déposer facile à utiliser.

Cependant, Openshot offre plus de fonctionnalités qu’iMovie, notamment un nombre illimité de couches et de mixages audio. Cet éditeur gratuit trouve un bon équilibre entre des fonctionnalités avancées et une interface simple. Il permet également des prévisualisations en temps réel lorsque vous créez des transitions entre les clips.

Fonctionnalités incluses :

Nombre illimité de pistes/couches

Redimensionnement des clips, mise à l’échelle, découpage, capture, rotation et découpage des transitions vidéo avec prévisualisation en temps réel

Compositing, superposition d’images, filigranes

Modèles de titres, création de titres, sous-titres Titres animés en 3D (et effets)

Ligne de temps avancée (incluant le glisser-déposer, le défilement, le panoramique, le zoom et l’accrochage)

Avantages et inconvénients

Avantages : Source ouverte, nombre de couches illimité.

: Source ouverte, nombre de couches illimité. Inconvénients : pas beaucoup de didacticiels vidéo.

: pas beaucoup de didacticiels vidéo. Idéal pour : Idéal pour les utilisateurs qui débutent dans le montage vidéo.

8. HitFilm Express

HitFilm Express est l’un des éditeurs vidéo les plus professionnels à figurer sur la liste. Il contient toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un éditeur de base (collage, découpage et montage audio) et bien plus encore.

Bien que certains utilisateurs puissent trouver HitFilm un peu plus avancé, c’est certainement l’un des meilleurs éditeurs vidéo gratuits. Le package gratuit comprend plus de 180 effets spéciaux.

Les tutoriels sont principalement basés sur des films hollywoodiens connus comme Star Wars, mais ils sont très interactifs et attrayants.

Avant que vous puissiez télécharger ce logiciel, Hitfilm vous demande de partager une mise à jour de votre statut sur les médias sociaux. Cependant, c’est un prix très modique à payer pour un logiciel aussi avancé. Enfin, Hitfilm dispose d’un magasin où vous pouvez acheter des modules complémentaires, mais cela dépasse les possibilités de la plupart des utilisateurs, car l’ensemble des fonctionnalités gratuites devrait être plus que suffisant.

Fonctionnalités incluses :

Outils de découpe avancés

La clé des effets d’écran vert

Filtres audio et vidéo

Outils de composition

Couches et masquage

Support vidéo 3D

Avantages et inconvénients

Avantages : Monteur vidéo vraiment professionnel, sans le prix.

: Monteur vidéo vraiment professionnel, sans le prix. Inconvénients : peut prendre un certain temps pour apprendre l’interface.

: peut prendre un certain temps pour apprendre l’interface. Idéal pour : YouTuber Vlogs – Le téléchargement de YouTube est intégré.

9. InVideo

InVideo, cet outil d’édition vidéo est idéal pour les spécialistes du marketing, les éditeurs, les particuliers et les agences. Avec la prise en charge de la stabilisation vidéo, la collaboration en équipe et bien plus encore, ce logiciel est le meilleur de sa catégorie pour de nombreuses raisons différentes.

Les utilisateurs louent ce logiciel d’édition vidéo pour son service client exceptionnel, son rapport qualité-prix et, bien sûr, ses fonctionnalités.

Avec de nouveaux modèles vidéo de haute qualité ajoutés la plupart des mois, cet outil convient aussi bien aux débutants qu’aux monteurs vidéo chevronnés. Il est d’une simplicité trompeuse et d’une flexibilité étonnante.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Outils audio

Marque / Texte superposé

Collaboration

Ajustement de la vitesse

Séparer / Fusionner

Soutient la résolution du HD

Stabilisation de la vidéo

Avantages et inconvénients

Avantages : Génial pour réaliser facilement des vidéos de présentation rapide.

: Génial pour réaliser facilement des vidéos de présentation rapide. Inconvénients : ce n’est pas un éditeur vidéo tout-en-un, car vous ne pouvez pas ajouter plus d’un fichier audio, etc.

: ce n’est pas un éditeur vidéo tout-en-un, car vous ne pouvez pas ajouter plus d’un fichier audio, etc. Idéal pour : créer des vidéos de marketing ou des clips pour votre blog.

10. iMovie

Le bon vieux iMovie est cuit dans Mac OS. Comme la plupart des applications Mac natives, cet éditeur vidéo est très intuitif à utiliser. Il dispose d’une interface de type « glisser-déposer ».

Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser iMovie comme terrain de jeu pour apprendre les bases du montage vidéo. Une fois que vous serez à jour, vous découvrirez peut-être que les autres logiciels de montage vidéo de cette liste peuvent mieux répondre à vos besoins.

Caractéristiques incluses :

Bibliothèque de transitions prédéfinies

Découpage vidéo

Édition audio

Écran partagé

Soutien à la résolution 4K

Avantages et inconvénients

Avantages : facile à apprendre.

: facile à apprendre. Inconvénients : les utilisateurs avancés peuvent trouver les fonctionnalités un peu limitées ; les temps d’importation et de rendu peuvent être un peu lents.

: les utilisateurs avancés peuvent trouver les fonctionnalités un peu limitées ; les temps d’importation et de rendu peuvent être un peu lents. Idéal pour : Les utilisateurs de Mac qui débutent dans l’édition vidéo.

Comment testons-nous les logiciels de montage vidéo

Nous avons testé plus d’une douzaine de programmes – payants et gratuits – sur des ordinateurs portables Mac et Windows grand public pendant plus de 100 heures, afin de voir quels sont les meilleurs pour le montage, ainsi que pour le partage de vos vidéos avec vos amis et votre famille.

Nous avons évalué tous les logiciels en fonction de leur fonctionnalité, de leur facilité d’utilisation, de leurs performances, des options de partage et des nouvelles fonctionnalités des dernières versions.

Nous avons également évalué les logiciels en fonction de leur utilisation réelle dans plusieurs catégories, notamment la meilleure application globale, la meilleure application gratuite, la meilleure pour les débutants, la meilleure pour les maestros de YouTube, la meilleure pour les utilisateurs de Mac et la meilleure pour les plateformes Windows.

Les résultats de performance sont importants, mais ils ne sont pas des éléments critiques des évaluations de logiciels, car selon la configuration de votre matériel, votre kilométrage variera.

En comparaison, la facilité d’utilisation, l’interface et les fonctionnalités ont plus de poids que la vitesse d’exportation. Néanmoins, en tant que mesure unique parmi d’autres, le test de vitesse fournit des informations comparatives précieuses.

Comme plusieurs des programmes présentés sur cette page ont été mis à jour avec des versions plus récentes depuis leur examen initial, nous sommes actuellement en train de les tester à nouveau. En même temps, nous mettons à jour nos plateformes de test, des ordinateurs portables avec graphiques intégrés à ceux avec GPU discrets.

Cela permettra de mieux refléter l’amélioration des performances des applications qui peuvent tirer parti des cartes graphiques discrètes. Restez à l’écoute pour connaître les résultats.

Conclusion

L’application de montage vidéo que vous choisissez dépend de votre budget et du matériel que vous utilisez.

Vous êtes un spécialiste du marketing de contenu ou de médias sociaux et vous cherchez à vous lancer dans le jeu de l’édition vidéo pour suivre la tendance croissante de la vidéo ? Ne stressez pas ! N’importe lequel des logiciels ci-dessus serait un bon choix pour un débutant.

Pensez à votre budget, à votre niveau d’expertise actuel et au temps que vous êtes prêt à consacrer à l’apprentissage d’une nouvelle compétence.

Que vous soyez à la recherche du meilleur logiciel de montage vidéo pour YouTube, ou que la responsabilité vous incombe simplement de mettre au point la stratégie de marketing vidéo de votre équipe – n’attendez pas pour délibérer ! Investissez dans l’un de ces produits de montage vidéo et faites-le vôtre.

L’achat d’un logiciel de montage vidéo est un investissement à long terme qui vous permettra d’améliorer la qualité des vidéos que vous créez au fil du temps.

Cela ne signifie pas que les vidéos que vous produisez vont s’améliorer du jour au lendemain, car la plupart des applications de montage vidéo n’offrent que des possibilités qui ne peuvent pas être utilisées correctement sans des compétences appropriées en matière de montage vidéo.

Quel logiciel de montage vidéo utilisez-vous pour réaliser vos vidéos ? Laissez un commentaire et faites-le-nous savoir.