Si vous avez été sur les médias sociaux au cours de la dernière semaine, vous avez probablement rencontré le défi FaceApp.

Qui n’a pas vu le visage d’un homme politique transformé en un homme du sexe opposé ? Ces images amusantes envahissent les réseaux sociaux et allègent l’atmosphère, précisément au moment où la tension dans l’arène politique est à son maximum.

Comment ne pas sourire devant une scène aussi informelle, qui devrait être reconnue par FaceApp, l’application populaire de la société russe Wireless Lab. Il s’agit d’une mise à jour récente dans laquelle, grâce à des techniques de deepfake magistrales, il permet de transformer le genre d’un visage avec un réalisme surprenant.

Oui, vous pouvez voir à quoi ressembleraient les politiciens français s’ils étaient du sexe opposé, et un fil Twitter extrêmement viralisé le prouve.

Cependant, les experts ont mis en garde contre la politique de confidentialité controversée de l’application ; oui, elle doit être acceptée comme une condition préalable à l’utilisation de l’application et qu’elle cache quelques surprises inquiétantes.

Ainsi, après avoir installé l’application sur le téléphone portable, vous devez accepter une politique de confidentialité qui a été mise à jour le 4 juin et qui contient des exigences dont tout le monde n’a pas connaissance. Parmi elles, l’utilisateur doit accepter que le système enregistre l’IP de l’appareil et, ce qui est plus inquiétant, la page web qui a été visitée avant d’utiliser votre système.

Les loisirs et les blagues sur les changements de photos sont également payants lorsque nous découvrons que FaceApp est tacitement accepté pour enregistrer une grande partie de notre « activité en ligne ». Dans une section à cet effet, le service prévient qu’il enregistrera « les pages visitées, l’heure et la durée des accès », et le pire est qu’il est accepté que ces informations soient données à des « tiers ».

On ne peut pas dire que les clauses de confidentialité de FaceApp sont déroutantes, mais elles expliquent clairement que les données sont échangées, toujours anonymisées, comme elles l’expliquent, puis vendues à des tiers.

Les experts recommandent de revoir les clauses avant d’installer les applications

Ce n’est pas la première fois que FaceApp est sur place pour cette raison et dès 2019, ses créateurs ont été impliqués dans une controverse similaire, après quoi ils ont été submergés par un flot d’utilisateurs demandant à effacer leur trace des serveurs.

Le principal problème de ce type d’applications gratuites est double : d’une part, parce qu’elles sont gratuites, la quasi-totalité d’entre elles tirent un bénéfice de l’exploitation des données de l’utilisateur ; d’autre part, toute personne qui veut profiter de ce type d’application doit accepter, presque aveuglément, sa politique de protection de la vie privée. Une fois qu’ils sont acceptés, il n’y a pas de retour en arrière, sauf si le droit à la vie privée est exercé.

« Vous pouvez vérifier le niveau de confidentialité d’une application avant de l’installer », explique Daniel Creus, l’analyste de la sécurité de Kaspersky, qui recommande de visiter les services qui collectent les politiques de confidentialité comme AppCensus.

En tout cas, il faut partir du principe qu’un service gratuit – même si FaceApp a une option payante – obtiendra des performances à partir des données des utilisateurs, ce qui « n’a pas besoin d’être négatif en soi tant que nous en sommes conscients et que la politique de confidentialité est transparente », explique M. Creus.

Plus inquiet, Fernando Suárez, président du Conseil général des écoles d’ingénieurs en informatique, avertit que céder aveuglément ces données revient à « vendre son âme au diable ».

Cet expert met également en garde contre la gravité du manque général de sensibilisation à la protection des données et rappelle qu' »en publiant des données sur Internet, nous en perdons complètement le contrôle ». Mais les réseaux sociaux et réussir avec des contenus attrayants et différents est une tentation trop irrésistible pour beaucoup de ceux qui minimisent les risques.

« Notre vanité dépasse notre bon sens et nous renonçons à notre image, non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi auprès des entreprises qui utilisent des techniques d’intelligence artificielle pour leur traitement et associées à d’innombrables données sur notre vie privée ».