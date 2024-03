Messi : son image exploitée dans une escroquerie app

L’illusion numérique prend un nouveau visage avec Lionel Messi, victime d’une usurpation d’identité via une application fictive promettant richesse instantanée. Plongez dans une enquête sur les dangers du deepfake.

Un spectre de fraude sophistiqué hante les réseaux sociaux, où un Lionel Messi numérisé et faussement articulé devient l’émissaire involontaire d’une application lucrative, plongeant ses admirateurs dans une mare de tromperie. Cet avatar, forgé par les ombres de la technologie deepfake, prétend avoir conçu avec son équipe une plateforme baptisée Wildcat Dive, promettant des bénéfices mirifiques. Cette prouesse technique, d’une fidélité visuelle et vocale déconcertante, emprunte son apparence à une entrevue authentique accordée par la star du football à Migue Granados pour l’émission argentine Olga.

L’illusion, d’une qualité presque irréprochable, a su semer le doute parmi les fidèles et le grand public, les persuadant de l’implication directe de Messi dans cette aventure numérique. Néanmoins, derrière le masque séduisant de Wildcat Dive se cache une machination aux desseins douteux, une promesse de fortune qui s’effondre sous le poids de la réalité, ne laissant derrière elle que le spectre de pertes considérables.

La supercherie repose sur une manipulation adroite d’une entrevue réelle de Lionel Messi, transformée par des manipulations vocales et visuelles avancées pour épouser les contours d’une narrative fictive. Dans cet univers parallèle, Messi semble vanter les mérites de Wildcat Dive, la qualifiant de pierre angulaire de ses investissements.

« Combien de sources de revenus possédez-vous ? », interroge Migue Granados dans ce simulacre. À cela, l’effigie de Messi rétorque, affirmant qu’au-delà de ses exploits sur le terrain, il a diversifié ses investissements, Wildcat Dive se révélant être sa principale manne financière. Le mirage s’étend à des promesses de gains faramineux, avec des sommes pouvant atteindre jusqu’à 800.00 pesos par jour et 400 millions de pesos par mois, tissant une toile d’attraction irrésistible pour l’utilisateur non averti.

Cette affaire met en lumière l’urgence d’une vigilance accrue dans notre ère numérique, où la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus ténue. Elle souligne la nécessité impérieuse pour les internautes de cultiver un esprit critique face aux promesses d’enrichissement rapide, souvent le miroir aux alouettes d’opérations frauduleuses.