Meta recrute du personnel de Microsoft et d’Apple pour poursuivre ses objectifs Metaverse

Plus de 100 employés de Microsoft ont déjà fui vers le Meta, selon d’anciens employés. Apple, en revanche, récompense généreusement ses employés afin de les retenir.

Selon d’anciens employés, plus de 100 travailleurs ont déjà quitté Microsoft pour Meta. Pendant ce temps, Apple offre des incitations considérables pour retenir ses employés.

Selon d’anciens employés de Microsoft interrogés par le Wall Street Journal, plus de 100 personnes ont quitté l’unité de réalité augmentée du géant technologique l’année dernière pour rejoindre Meta Platforms. Selon eux, Meta s’est montrée particulièrement agressive dans l’acquisition d’employés ayant travaillé sur les dispositifs de réalité augmentée (RA) HoloLens de Microsoft.

Selon le Wall Street Journal, les profils LinkedIn indiquent que plus de 70 membres de l’équipe HoloLens de Microsoft ont quitté le projet l’année dernière, et que plus de 40 d’entre eux ont trouvé un nouvel emploi chez Meta.

L’avantage de Microsoft en tant que pionnier dans le domaine de la réalité augmentée rend son personnel très précieux pour Meta. Microsoft a lancé le projet HoloLens en 2016, et la technologie a évolué pour devenir l’un des casques les plus sophistiqués du marché.

Pendant ce temps, selon Bloomberg, Apple espère éviter un exode du personnel vers Meta en donnant de généreuses options d’achat d’actions et des incitations évaluées entre 50 000 et 180 000 dollars. L’entreprise a annoncé ces incitations fin décembre 2021 à un groupe d’ingénieurs travaillant sur la conception du silicium, le matériel et certaines opérations logicielles.

L’ascension de Facebook à Meta

Meta Platforms était auparavant connue sous le nom de Facebook jusqu’en octobre 2021, date à laquelle l’entreprise a fait l’objet d’un important effort de changement de marque pour refléter l’expansion des objectifs de la société en dehors des médias sociaux. Depuis lors, « Reality Labs », sa division matérielle de réalité virtuelle, a travaillé dur, développant avec succès un prototype de ses « gants haptiques » de réalité virtuelle à la mi-novembre 2021.

Malgré ces premiers triomphes, les aspirations de Meta à dominer le métavers ont suscité de nombreuses critiques de la part des membres de la communauté élargie, qui comprend des leaders dans les sphères de la crypto, des jetons non fongibles, de la blockchain et du développement de jeux.

Selon d’autres leaders de la crypto, comme Jenny Ta de Hodl Asset, Mark Zuckerberg ne devrait pas du tout être celui qui mène Facebook dans le métavers, étant donné son passé avec l’exploitation des données, la vie privée et les réglementations sur le contenu.

« Pour qu’il ait une ardoise propre pour Meta, il doit démissionner et nommer un nouveau PDG », a-t-elle déclaré à Cointelegraph dans une interview de novembre.

Pendant une longue période, Microsoft et Apple ont eu les yeux rivés sur le métavers. Début novembre 2021, Microsoft a dévoilé une série d’améliorations de Teams et de son périphérique de jeu Xbox, ainsi qu’un nouveau produit baptisé Dynamics 365 Connected Spaces.

« Le Metaverse nous permet d’intégrer l’informatique dans le monde physique et le monde physique dans l’informatique », avait alors fait remarquer le PDG de Microsoft, Satya Nadella.

« Ce qui compte le plus, c’est que nous conservions notre humanité et que nous ayons notre mot à dire sur la façon dont nous percevons ce monde. »