La date de sortie de Microsoft Office 2021 est désormais officielle

Le mois d’octobre va être très chargé pour Microsoft. Le 5 octobre, Windows 11 arrivera avec la nouvelle version de Microsoft Office. Ceci a été confirmé par la société de Redmond, qui précise qu’Office 2021 (la version grand public) sera également lancé le 5 octobre.

Microsoft n’a pas encore confirmé le prix des licences Office 2021, mais nous en saurons plus ultérieurement. Nous restons à l’écoute. En plus de la date d’Office 2021, Microsoft a annoncé la sortie de la version LTSC, qui est destinée aux clients commerciaux et gouvernementaux.

Office 2021 est à nos portes

Bien que Microsoft mise beaucoup sur Microsoft 365 et la suite bureautique dans le nuage, l’entreprise est consciente que certains utilisateurs préfèrent avoir les programmes installés sur leur PC et ne pas dépendre d’une connexion Internet constante. Microsoft Office 2019 avait une version perpétuelle et Office 2021 aura également une version perpétuelle.

Contrairement à Microsoft 365, qui est un abonnement mensuel, les versions perpétuelles font l’objet d’un paiement unique. Pour vous donner une idée, le prix d’Office Home and Student (Word, Excel et PowerPoint) est de 149 euros, tandis que Microsoft 365 Personal coûte 69 euros par an (ou sept euros par mois) et inclut toutes les applications. Le prix de la version 2021 n’est pas encore connu.

Parmi les principales nouveautés d’Office 2021 figurent le mode sombre, la fonction Line Focus (qui permet de se concentrer sur la ligne que vous tapez), XLOOKUP (qui améliore la recherche dans les feuilles Excel) et la prise en charge des matrices dynamiques dans Excel.

D’autre part, Microsoft a dévoilé des informations sur les versions LTSC (Long Term Servicing Channel). Ces versions Windows et Mac sont disponibles dès maintenant et sont destinées aux entreprises et aux gouvernements. Il s’agit d’une version légèrement plus petite que la version grand public et, selon les mots de Microsoft, elle est conçue pour des scénarios spécifiques tels que :

« […] les dispositifs réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour des fonctionnalités, les dispositifs de contrôle des processus dans les ateliers de fabrication et les systèmes spécialisés qui ne peuvent pas se connecter à Internet.

Microsoft explique que si la version LSTC offre des améliorations de performance et une plus grande accessibilité, elle « n’offrira pas les fonctionnalités basées sur le cloud de Microsoft 365, telles que la collaboration en temps réel et l’automatisation alimentée par l’IA dans Word, Excel et PowerPoint ».

La liste définitive des fonctionnalités de la nouvelle version de la suite bureautique de Microsoft pour Windows et macOS n’est pas encore disponible. Le prix des licences à vie n’est pas non plus connu, mais il est probable qu’il y ait plus de nouvelles avant le lancement d’Office 2021 le mois prochain.