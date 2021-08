Windows 11 peut être installé sur certains processeurs plus anciens

Microsoft a annoncé quelques changements mineurs dans la configuration requise pour Windows 11, qui pourra être installé sur des ordinateurs plus anciens qui ne répondaient pas à toutes les spécifications annoncées précédemment.

Dans un message publié sur son blog officiel, Microsoft a donné quelques détails importants pour ceux qui prévoient de migrer vers Windows 11 lors de sa sortie. Tout d’abord, les spécifications techniques annoncées restent inchangées, notamment pour les utilisateurs qui installeront Windows 11 à partir de l’actuel Windows 10.

Mais Microsoft explique qu’après avoir examiné d’autres modèles de processeurs, elle a décidé d’étendre la liste des puces Intel compatibles avec Windows 11. Les modèles ajoutés sont ceux des séries Intel Core X et Xeon W de septième génération, ainsi que l’Intel Core i7-7820HQ qui a été publié avec les derniers pilotes, comme celui de la Surface Studio 2.

En outre, Microsoft révèle également que la liste des processeurs de l’architecture Zen de première génération d’AMD ne répond pas aux exigences de Windows 11 et qu’il n’y a donc aucun changement dans le support d’AMD. Cela signifie que les processeurs de la série Ryzen 1000 ne sont pas pris en charge par le nouveau système d’exploitation.

Microsoft affirme également que, dans le cas de matériel non pris en charge, les pannes du noyau Windows augmentent de 52 % par rapport au matériel officiellement pris en charge. Cela peut dissuader d’installer sur du matériel qui ne répond pas aux exigences minimales, qui ne sera pas interdit, mais qui sera plus exposé aux risques de plantage et de problèmes.

La société lancera également une version mise à jour de l’application permettant de vérifier si un ordinateur est compatible avec Windows 11, qui comprendra les nouveaux modèles de processeurs mentionnés ci-dessus.

Au-delà de ces puces, le reste des spécifications reste inchangé : 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une carte vidéo compatible DirectX 12.