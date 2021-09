Totalement gratuit ! Netflix lance un nouveau forfait spécial sans frais pour Android

L’une des plus importantes plateformes de divertissement aujourd’hui est Netflix, qui s’est imposé auprès d’un public assez large dans le monde entier pour le grand catalogue de séries et de films qu’il propose.

Cependant, comme il s’agit d’un service entièrement payant, de nombreuses personnes dans certains pays à faible revenu n’ont pas pu profiter de toutes ces productions. C’est pourquoi les créateurs ont décidé de lancer un nouveau plan qui est déjà mis en œuvre au Kenya.

Disponible pour les appareils mobiles, il s’agit d’une version entièrement gratuite et sans publicité avec laquelle vous pouvez profiter de certaines des productions dont dispose le service.

Un nouveau plan Netflix pour attirer de nouveaux publics

Évidemment, cette version gratuite de Netflix ne dispose pas du catalogue complet de productions que la version payante possède, mais seulement d’environ un quart de l’ensemble des séries et films qu’elle propose. L’objectif est simplement d’offrir au public qui n’a pas les moyens de s’abonner un aperçu de ce qu’il peut obtenir, et s’il aime ce qu’il voit, il peut payer pour le service.

Ce n’est pas la première fois que Netflix utilise une telle stratégie pour attirer un public. En effet, par le passé, des sites web créés par ses soins ont déjà permis de profiter de séries et de films gratuits.

On s’attend à ce que, petit à petit, ce nouveau plan commence à atteindre plus de pays, mais uniquement sur des plateformes mobiles, il ne sera donc pas possible de regarder depuis des ordinateurs ou des écrans indépendants.