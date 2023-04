Les titulaires de compte Nickel visés par une arnaque sophistiquée

La banque française Nickel a récemment été confrontée à une vague d’arnaques visant ses clients. Selon la radio RMC, plus de quarante clients ont signalé être victimes de cette nouvelle arnaque sophistiquée en une seule semaine. Les escrocs ont réussi à soutirer directement de l’argent des comptes bancaires des clients en les incitant à divulguer leurs informations de compte sur des sites malveillants.

Méthode de l’arnaque : des e-mails convaincants de faux représentants de la banque

Les escrocs ont ciblé les clients de Nickel par le biais d’e-mails se faisant passer pour des représentants officiels de la banque. Ces e-mails semblaient légitimes, avec une orthographe et une grammaire correctes, ainsi que des logos officiels. Les messages demandaient aux clients de mettre à jour leurs informations de compte, les conduisant vers les sites malveillants. Malgré les avertissements de Nickel concernant de telles arnaques, de nombreux clients sont tombés dans le piège.

Impact financier : des pertes allant de 1 000 à 27 000 euros

Les montants volés aux clients varient de 1 000 à 2 500 euros, certains cas atteignant même 27 000 euros. En réponse, Nickel a été contrainte de rembourser ses clients affectés par cette arnaque.

Responsabilité de la banque et sensibilisation des clients

Nickel et d’autres banques ont constamment averti les clients de ne se connecter qu’aux sites web ou aux applications mobiles officiels de la banque pour toute transaction confidentielle. Cependant, de nombreux clients n’ont pas encore adopté cette pratique sécurisée. Nickel examine maintenant les cas déposés pour déterminer si la responsabilité incombe au client pour « négligence grossière » ou à la banque pour des mesures de sécurité inadéquates.

Mesures de sécurité actuelles et défis futurs

En 2023, entre 15 et 20 pour cent des employés de Nickel sont consacrés à la sécurité de la plateforme bancaire, selon la filiale de BNP Paribas. Avec plus de 3 millions de clients, la stratégie internationale de Nickel et ses offres abordables en ont fait une option attrayante, notamment pour ceux qui cherchent un soutien physique via les bureaux de tabac. Alors que la satisfaction des clients reste élevée, la banque doit continuer à prioriser la sécurité pour protéger sa base d’utilisateurs en croissance.

