Le PDG d’Uber travaille incognito en tant que chauffeur pour comprendre les défis de la plateforme

Dara Khosrowshahi, le PDG d’Uber, travaille secrètement comme conducteur et livreur pour mieux comprendre l’expérience des conducteurs et les problèmes d’application.

Dans un effort pour relever les défis de recrutement d’Uber, le PDG Dara Khosrowshahi s’est mis à l’essai en tant que conducteur et livreur en septembre dernier. Au cours de son expérience, Khosrowshahi a rencontré des difficultés opérationnelles, des tactiques d’appât à pourboire et un comportement impoli des passagers, incitant à des changements au sein de l’entreprise.

Le PDG travaille comme conducteur et livreur à temps partiel

Khosrowshahi a acheté une Tesla Model Y d’occasion et s’est inscrit sous le pseudonyme « Dave K » pour fournir des trajets à San Francisco et faire des livraisons avec un vélo électrique. Cette initiative faisait partie du « Projet Boomerang », visant à ramener plus de conducteurs sur la plateforme.

Rencontre de problèmes opérationnels et de comportements impolis

Sous couverture, Khosrowshahi a rencontré plusieurs problèmes liés à l’application et a été surpris par le comportement de certains passagers. Les passagers parlaient souvent de problèmes personnels ou d’informations confidentielles de l’entreprise, ce qui le faisait se sentir offensé. Il a également rencontré des tactiques d’appât à pourboire lors de livraisons de nourriture, où les clients promettaient un gros pourboire puis le réduisaient après la livraison.

Anxiété concernant les évaluations et les clients non filtrés

Khosrowshahi s’est retrouvé anxieux à l’idée de maintenir sa note de cinq étoiles parfaite sur la plateforme. Pour satisfaire les clients, il offrait des câbles de chargement et des listes de lecture Spotify sélectionnées mettant en vedette des artistes tels que Taylor Swift et The National. Cette anxiété concernant les évaluations est une expérience courante pour les conducteurs d’Uber, qui font souvent face à l’impolitesse, l’absence de pourboire, les retards et les demandes d’arrêts supplémentaires.

Les changements provoqués par l’expérience sous couverture du PDG

Le travail à temps partiel de Khosrowshahi a conduit à plusieurs améliorations au sein d’Uber. L’entreprise propose désormais une inscription unique pour les trajets et les livraisons, permet aux conducteurs de voir les lieux de dépôt avant la prise en charge et a donné des millions de dollars de bonus aux conducteurs. Certains conducteurs sont revenus en raison de l’incertitude économique, qui n’a pas encore affecté la demande des passagers.

Points clés

Le PDG d’Uber s’est mis à l’essai en tant que conducteur et livreur pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les conducteurs et les problèmes avec l’application. Il a rencontré des difficultés opérationnelles, des tactiques d’appât à pourboire et un comportement impoli des passagers. Cette expérience a conduit à des changements au sein de l’entreprise pour mieux soutenir les conducteurs et améliorer la fonctionnalité de l’application.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà travaillé pour Uber ou une autre plateforme de livraison ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous !

