Le PDG de Twitter a reconnu l’existence de spams et de bots sur sa plateforme

Depuis plusieurs années, l’industrie technologique envisage la possibilité de créer des comptes Twitter automatisés pour n’importe quel sujet. Ces comptes seraient des bots qui diffusent constamment des informations ou des opinions, ou des utilisateurs qui souhaitent rester anonymes mais ne quittent pas la plateforme.

Le PDG de Twitter a reconnu la présence de spams et de bots sur la plateforme.

Elon Musk lui-même a soulevé la question il y a quelques jours lorsqu’il a annoncé sur Twitter qu’il suspendait temporairement l’acquisition de Twitter jusqu’à ce que le nombre de faux comptes et de comptes de spam sur le réseau social puisse être confirmé.

À la lumière de cette situation, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a maintenant reconnu l’existence de spams et de faux comptes sur la plateforme et a fourni des détails via un fil de discussion sur son compte personnel.

Tweet Parag Agrawal : Parlons du spam. Et faisons-le avec l’avantage des données, des faits et du contexte…

M. Agrawal a déclaré que l’équipe mettait « constamment » à jour ses systèmes et ses règles afin d’éliminer autant de spam que possible sans suspendre accidentellement de vrais utilisateurs ni améliorer l’expérience utilisateur par la fiction.

Twitter a indiqué que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables étaient des faux comptes ou des spams au cours du dernier trimestre. À ce sujet, Agrawal a déclaré que l’estimation est basée sur « de multiples examens humains (en réplication) de milliers de comptes qui sont échantillonnés de manière aléatoire, de manière cohérente dans le temps, à partir de comptes que nous comptons comme mDAUS. »

L’examen humain est basé sur les règles de l’entreprise définissant le spam et la manipulation des plateformes. Selon lui, elle utilise des informations publiques et privées, comme l’adresse IP et la géolocalisation, pour déterminer le statut de chaque compte.

Tweet Parag Agrawal

Agrawal a déclaré dans un tweet : « Il y a BEAUCOUP de détails importants sous cette description de haut niveau ». Nous avons fourni à Elon un aperçu du processus d’estimation il y a une semaine et nous sommes impatients de poursuivre la discussion avec lui et vous tous.

En outre, le rapport publié par Twitter et partagé par Parag explique que « Il existe de nombreux services commerciaux qui prétendent fournir des informations sur les bots et leur activité en ligne, et en raison des données gratuites que nous fournissons par le biais de nos API publiques, leur attention se limite fréquemment à Twitter. Malheureusement, ces recherches sont rarement évaluées par des pairs et ne résistent souvent pas à un examen approfondi, ce qui rend encore plus confuse la compréhension par le public de ce qui se passe réellement. »

Musk a répondu aux tweets d’Agrawal par un emoji représentant un tabouret souriant. Plus tard, il a ajouté : « Alors, comment les annonceurs déterminent-ils la valeur de leur investissement ? C’est essentiel pour la santé financière de Twitter. »

Elon Musk a interrompu l’acquisition de Twitter en raison de la présence d’un trop grand nombre de faux comptes. « L’accord sur Twitter est temporairement suspendu en attendant que des détails viennent étayer l’estimation selon laquelle les comptes faux et les spams représentent moins de 5 % des utilisateurs », a écrit Musk sur le réseau social qu’il entend acquérir.

Le tweet, qui a été posté il y a trois jours à 5 h 44, heure de New York, a généré plus de 10 000 commentaires et a été partagé plus de 16 000 fois. Dès l’annonce de la nouvelle, l’action de Twitter a chuté de près de 20 %, pour s’établir à environ 36,5 dollars avant l’ouverture de Wall Street.

Toutefois, un peu plus de deux heures plus tard, à 7 h 50 (heure de New York), l’entrepreneur a envoyé un autre bref tweet assurant : « Toujours engagé dans l’acquisition ». Après ce nouveau message, les actions de la plateforme dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street ont regagné un peu de terrain perdu, mais à 8h20, heure locale, elles étaient encore inférieures de plus de 11 %.