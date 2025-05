Où Apple fabrique-t-il ses iPhone en 2025 ?

Apple revoit la géographie industrielle de l’iPhone pour réduire sa dépendance à la Chine et renforcer la résilience de sa production, en misant sur l’Inde et le Vietnam.

L’inscription « Designed by Apple in California » continue d’orner chaque iPhone. Symbole d’un imaginaire californien soigneusement entretenu, cette formule masque une réalité industrielle façonnée ailleurs, loin des laboratoires de Cupertino. Depuis 2007, la quasi-totalité des iPhone sont produits en Chine, dans un écosystème ultraperformant bâti autour de Foxconn et d’une main-d’œuvre abondante. Ce modèle, fondé sur la centralisation et l’optimisation logistique, a longtemps été présenté comme une réussite technique et stratégique. Mais les fragilités sont apparues : confinements à répétition, tensions sino-américaines, et plus largement, dépendance excessive à un seul pays. En redéployant une partie de sa production vers l’Inde et le Vietnam, Apple reconfigure silencieusement sa cartographie industrielle. Une transition discrète, mais révélatrice d’un nouvel équilibre mondial en cours de formation.

Une production historiquement centrée sur la Chine

Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, Apple a structuré son organisation industrielle autour de la Chine. Le partenariat avec Foxconn, et notamment l’usine géante de Zhengzhou, a permis de produire à grande échelle dans des conditions de coût et de délai très compétitives. Cette concentration géographique facilitait le contrôle qualité, la standardisation des procédures et la fluidité logistique. Ce modèle, salué pour son efficacité, s’est longtemps imposé comme une référence dans l’électronique grand public.

Les limites d’un modèle centralisé

Les événements récents ont mis à mal cette organisation. La pandémie de Covid-19, les confinements locaux, les tensions croissantes entre Washington et Pékin et les droits de douane imposés par les États-Unis ont exposé Apple à des retards, des fermetures et des ruptures de chaîne. Ce choc a agi comme un révélateur : la dépendance à un seul pays, même performant, devient un risque systémique. À cela s’ajoute la pression des marchés, qui attendent des marques mondiales qu’elles garantissent la continuité de leur production en toutes circonstances.

L’Inde et le Vietnam : nouveaux piliers de la stratégie d’Apple

Apple ne se retire pas de la Chine, mais engage une diversification active de ses sites d’assemblage. L’Inde accueille désormais une part croissante de la production, notamment via les groupes Foxconn, Pegatron et Tata, ce dernier ayant acquis en 2023 une usine de Wistron. De son côté, le Vietnam fabrique plusieurs accessoires clés, comme les AirPods, et renforce son rôle dans l’écosystème Apple. Selon Bloomberg, jusqu’à 25 % des iPhone pourraient être produits en Inde d’ici à 2026. Ce chiffre n’est pas officiel, mais il traduit une tendance structurelle claire.

Un transfert industriel à haute intensité technique

Assembler un iPhone exige un niveau de précision, de coordination et d’automatisation très élevé. Il ne s’agit pas simplement de déplacer des machines : il faut adapter les lignes de production, former des milliers d’opérateurs, assurer le respect des normes strictes d’Apple, et réorganiser l’approvisionnement en composants. La Chine conserve une longueur d’avance dans ce domaine. Les nouveaux sites, en Inde ou au Vietnam, montent en puissance mais doivent encore gagner en maturité.

Des implications majeures pour les pays d’accueil

La présence d’Apple dans un pays génère des effets multiplicateurs. En Inde, des zones industrielles sont modernisées, des sous-traitants locaux émergent, et des dizaines de milliers d’emplois sont créés. L’État fédéral y voit une opportunité stratégique pour faire de l’Inde un acteur industriel de premier plan. Au Vietnam, les investissements dans les infrastructures logistiques et les compétences renforcent l’intégration du pays dans les chaînes de valeur mondiales.

Une perte d’exclusivité industrielle pour la Chine

Même si Apple ne quitte pas le territoire chinois, l’ouverture à d’autres sites affaiblit mécaniquement la position dominante de la Chine. Le pays conserve une expertise difficilement remplaçable à court terme, mais il doit désormais composer avec une redistribution des rôles dans l’industrie technologique mondiale. Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large, où les grandes marques cherchent à réduire leur exposition aux risques politiques, logistiques ou sanitaires.

Vers une nouvelle cartographie industrielle

Apple n’est pas un cas isolé. De nombreuses entreprises, dans l’électronique, l’automobile ou la pharmacie, repensent leurs implantations industrielles pour mieux résister aux aléas mondiaux. Cette logique donne naissance à des chaînes d’approvisionnement dites multipolaires, où plusieurs pays contribuent à différentes étapes du processus de fabrication. L’enjeu n’est plus de produire au plus bas coût, mais de garantir la continuité, la qualité et l’adaptabilité.

Une transition qui redéfinit la souveraineté industrielle

À travers cette reconfiguration, Apple anticipe une transformation profonde des logiques industrielles : produire plus près des marchés, diversifier les partenaires, internaliser certains savoir-faire critiques. Cette stratégie n’est pas seulement défensive : elle permet aussi à l’entreprise de préserver sa réputation, sa capacité d’innovation et sa marge opérationnelle. Elle reflète un basculement plus large, dans lequel la performance industrielle repose désormais autant sur la résilience que sur la vitesse.