Une carte postale panoramique rare capturée par le rover Curiosity sur Mars

Étonnée par l’immensité du paysage, l’équipe de la mission du rover Curiosity de la NASA sur Mars a créé un rendu artistique de la vue du rover au sommet d’une montagne martienne.

Curiosity envoie une carte postale depuis le flanc du Mont Sharp sur Mars – NASA

L’image a été prise depuis sa position la plus récente sur le côté du Mont Sharp de Mars. L’équipe de la mission « a été tellement inspirée par la beauté du paysage » qu’elle a combiné deux versions des images en noir et blanc prises à différents moments de la journée et a ajouté des couleurs pour créer une rare vue de carte postale de la planète rouge, selon la NASA.

Curiosity capture une vue à 360 degrés de son environnement avec ses caméras de navigation en noir et blanc chaque fois qu’il effectue un voyage. Pour faciliter l’envoi du panorama résultant vers la Terre, le rover le conserve dans un format compressé de faible qualité. Mais lorsque l’équipe du rover a vu la vue depuis le dernier point d’arrêt de Curiosity, la scène était trop belle pour ne pas la capturer dans la meilleure qualité dont sont capables les caméras de navigation, explique l’agence spatiale dans un communiqué.

La plupart des panoramas les plus impressionnants du rover proviennent de l’instrument couleur Mastcam, dont la résolution est bien supérieure à celle des caméras de navigation. C’est pourquoi l’équipe a ajouté ses propres couleurs à cette dernière image. Les teintes de bleu, d’orange et de vert ne correspondent pas à ce que l’œil humain verrait ; elles représentent plutôt la scène vue à différents moments de la journée.

Le 16 novembre 2021, les ingénieurs ont demandé à Curiosity de prendre deux séries d’images en mosaïque ou composites, en capturant la scène à 8 h 30 et à nouveau à 16 h 10, heure locale de Mars. Les deux moments de la journée ont fourni des conditions d’éclairage contrastées qui ont mis en évidence une variété de détails du paysage. L’équipe a ensuite combiné les deux scènes en une recréation artistique qui comprend des éléments de la scène du matin en bleu, de la scène du soir en orange et une combinaison des deux en vert.

Au centre de l’image, une vue du mont Sharp, la montagne de 5 000 mètres que Curiosity escalade depuis 2014. Des collines arrondies sont visibles au loin, au centre-droit ; Curiosity les a observées de plus près en juillet, lorsque le rover a commencé à observer des changements intrigants dans le paysage. Un champ de rides de sable connu sous le nom de « Forvie Sands » s’étend de 400 à 800 mètres.

À l’extrême droite du panorama se trouve la montagne accidentée « Rafael Navarro », qui porte le nom d’un scientifique de l’équipe Curiosity décédé au début de l’année. Derrière elle se profile le sommet du Mont Sharp, qui surplombe la zone explorée par Curiosity.

Le mont Sharp se trouve à l’intérieur du cratère Gale, un bassin de 154 kilomètres de large formé par un ancien impact. Le bord éloigné du cratère Gale, haut de 2 300 mètres, est visible à l’horizon sur 30 à 40 kilomètres.