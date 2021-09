Ressusciter le mammouth : le défi de la société de génétique Colossal

Colossal a levé 15 millions de dollars de capitaux pour un projet qui vise à créer, à l’aide du système d’édition génétique CRISPR, un « hybride éléphant-mammouth » capable de survivre dans l’Arctique.

Illustration de mammouths laineux. Musée d’histoire naturelle.

Une entreprise américaine spécialisée dans la génétique a annoncé qu’elle cherchait à être pionnière dans la « désextinction » d’espèces animales et à « récupérer » le mammouth laineux de la toundra arctique, disparu il y a des milliers d’années, afin de lutter contre le changement climatique et de « guérir » la Terre.

« Colossal lancera un modèle pratique de désextinction et sera la première entreprise à appliquer des techniques avancées de modification génétique pour réintégrer le mammouth laineux dans la toundra arctique », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Controverse dans la communauté scientifique

La dé-extinction, concept consistant à créer par la génétique un animal similaire à une espèce disparue, ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique, certains chercheurs doutant sérieusement de sa faisabilité ou s’inquiétant des risques de son application.

Créée par l’entrepreneur Ben Lamm et le généticien George Church, la société Colossal tentera d’insérer des séquences d’ADN de mammouths laineux, obtenues à partir de restes conservés dans le sol sibérien, dans le génome d’éléphants d’Asie pour créer une espèce hybride. L’ADN des éléphants d’Asie et des mammouths laineux est similaire à 99,6 %, indique Colossal sur son site web.

La création de ces pachydermes hybrides et leur réintroduction ultérieure dans la toundra devraient « restaurer des écosystèmes disparus qui pourraient contribuer à ralentir, voire à inverser, les effets du changement climatique », prévoit l’entreprise.

« Jamais auparavant l’humanité n’a été en mesure d’exploiter la puissance de cette technologie pour reconstruire les écosystèmes, guérir notre Terre et préserver son avenir grâce au repeuplement d’animaux disparus », a déclaré M. Lamm, fondateur de sociétés bien connues comme Hypergiant et PDG de Colossal.

Capter le dioxyde de carbone grâce aux prairies arctiques

Les mammouths laineux génétiquement modifiés pourraient notamment « donner un nouveau souffle aux prairies arctiques », qui, selon Colossal, capturent le dioxyde de carbone et éliminent le méthane, deux gaz à effet de serre.

La société de biotechnologie a réussi à lever 15 millions de dollars de fonds privés pour atteindre cet objectif, qui a été accueilli avec scepticisme par certains experts.

« De nombreux problèmes vont découler de ce processus », a déclaré la biologiste Beth Saphiro au New York Times.

« Il ne s’agit pas d’une de-extinction. Il n’y aura plus jamais de mammouths sur terre. Si cela fonctionne, ce sera un éléphant chimérique, un organisme totalement nouveau, synthétique et génétiquement modifié », a prévenu sur Twitter Tori Herridge, biologiste et paléontologue au Natural History Museum de Londres.

Le clonage d’un mammouth était également une option initialement envisagée, mais écartée par les experts. Le problème était que les échantillons d’ADN de mammouth laineux trouvés dans le permafrost étaient trop endommagés pour être utilisés normalement. Le génie génétique semble donc être la seule option.

Et Church a une grande expérience en la matière. En fait, il a travaillé à la création de porcs génétiquement modifiés afin que leurs organes soient compatibles avec ceux des humains pour être utilisés dans des transplantations. Pour ce faire, il a dû apporter 42 modifications au génome du porc, un chiffre qui sera similaire dans le cas des éléphants.

Le scientifique détaille les altérations qui pourraient inclure des oreilles plus petites, différents types de cheveux ou une couche de graisse de dix centimètres. En outre, Church explique que ses mammouths laineux n’auraient pas de défenses pour empêcher les braconniers de les chasser pour l’ivoire.

Qu’est-ce qu’un mammouth ? Définition et signification

Le mammouth est une espèce aujourd’hui disparue, membre de la famille des éléphants et était un grand mammifère proboscidien. Les plus grandes espèces de mammouths connues étaient le mammouth de la rivière Songhua, qui mesurait 5,3 mètres de haut et 9,1 mètres de long, et le mammouth impérial, qui mesurait au moins 5 mètres de haut et 5 mètres de long. Parmi les plus petites espèces, on trouve le mammouth pygmée, le mammouth sarde et le mammouth laineux, qui mesuraient environ 1 à 2 mètres, également appelé race naine. Les mammouths pouvaient peser environ 6 à 8 tonnes, mais les mâles alpha pouvaient peser 12 à 13 tonnes.

Existant il y a environ 4 000 ans, à l’ère cénozoïque, également appelée période quaternaire, des fossiles de mammouths ont été découverts en Amérique du Nord, en Eurasie et en Afrique.

Cet animal primitif se caractérisait essentiellement par une tête bombée, des défenses étendues et recourbées et des pachydermes musclés. Les espèces scandinaves étaient couvertes de fourrure pour tolérer les froides couches de neige de leur écosystème. Lors des explorations qui ont été menées, on a trouvé les défenses d’un mammouth laineux, qui avait une taille de 5 mètres.

L’organisation sociale des mammouths était probablement la même que celle des éléphants d’Asie, vivant en troupeaux de femelles soignées dirigées par une matriarche, les mâles vivant séparément en petits groupes après avoir atteint la maturité sexuelle.

Les derniers mammouths ont survécu dans la toundra sibérienne il y a environ 4 000 ans. L’espèce vivait dans toute l’Europe et la péninsule ibérique. Elle s’est progressivement évaporée à partir de 12 000 ans, laissant de petits groupes solitaires dans la toundra et les steppes sibériennes.

Il existe une grande variété d’espèces de mammouths, dont nous pouvons citer les suivantes :