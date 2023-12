Revue de Luminar Neo : une nouvelle ère dans l’édition de photos

Luminar Neo, un logiciel de retouche photo avancé, rivalise avec Lightroom et Photoshop grâce à ses capacités innovantes. Cette revue détaillée explore ses fonctionnalités presque parfaites pour les amateurs de photographie.

Dans un monde où capturer des moments est devenu une seconde nature, l’importance d’un éditeur de photos robuste ne peut être surestimée. Luminar Neo de Skylum, un logiciel développé par l’entreprise ukrainienne autrefois connue sous le nom de Macphun, transcende le cadre habituel des outils de retouche photo ; c’est un changement de jeu dans le domaine de la photographie numérique. Après six ans d’évolution depuis son introduction sur les marchés macOS et Windows, ce logiciel a mûri et a gagné des adeptes fidèles.

Ce billet de blog explore les subtilités de Luminar Neo, une application autonome disponible pour macOS et Windows. Nous examinerons ses outils alimentés par l’IA, son interface conviviale, ses caractéristiques révolutionnaires et son intégration possible avec Adobe Lightroom et Photoshop en tant que plugin. Parfait pour les amateurs comme pour les professionnels, cette revue illustrera pourquoi Luminar Neo est un outil essentiel pour quiconque souhaite transformer ses photos en chefs-d’œuvre, tout en offrant une alternative viable aux solutions existantes.

Luminar Neo de Skylum est actuellement disponible pour environ 99 dollars dans le cadre d’une offre spéciale offrant une licence à vie. Cette offre inclut un accès perpétuel à toute une série d’outils d’IA générative ainsi qu’à des extensions avancées telles que Supersharp AI, Focus Stacking et Background Removal AI.

Pourquoi Luminar Neo est un logiciel indispensable pour les photographes ?

Luminar Neo se distingue par son interface intuitive et ses outils d’édition avancés, rendant la retouche photo accessible et rapide, même pour les débutants. Avec des fonctionnalités telles que le dépoussiérage automatique et la suppression intelligente des lignes, le logiciel offre un gain de temps appréciable. Les améliorations de performance, comme une exportation d’images plus rapide, rendent Luminar Neo particulièrement attractif pour les photographes et influenceurs souhaitant des résultats professionnels en quelques clics​.

Qu’est-ce que Luminar Neo ?

Luminar Neo est un logiciel de retouche photo, se distingue par ses outils avancés alimentés par l’IA et son interface utilisateur intuitive. Contrairement aux éditeurs de photos traditionnels, Luminar Neo offre un mélange unique de simplicité et de fonctionnalité, le rendant idéal tant pour les débutants que pour les photographes expérimentés. Vous trouverez ci-dessous un résumé détaillé de ses caractéristiques et de son fonctionnement.

Superposition et flexibilité : Contrairement à d’autres éditeurs, Luminar Neo permet d’appliquer des couches sur les images, offrant une flexibilité similaire à Photoshop sans nécessiter de logiciels supplémentaires. Outils avancés d’édition : Luminar Neo offre des outils tels que l’Enhance AI pour améliorer le contraste, la saturation et la luminosité, et le Mask AI pour cibler des parties spécifiques de l’image. Il dispose également d’un outil d’effacement pour supprimer les éléments indésirables comme les lignes électriques ou les taches de poussière. Optimisation des images : Luminar Neo inclut SuperSharp AI pour affiner les petits détails et Sky AI pour remplacer le ciel dans les images. Ces fonctionnalités permettent d’ajuster l’atmosphère et la luminosité d’une photo, ainsi que de modifier le temps et la saison représentés. Outils spécifiques pour les portraits : L’application propose des outils comme Portrait Bokeh pour flouter l’arrière-plan et Face AI pour ajuster l’éclairage et les caractéristiques du visage, tels que la luminosité et la couleur des yeux. Body AI offre des options d’harmonie des couleurs, permettant d’ajuster l’équilibre, la chaleur et le contraste des images. Compatibilité et organisation : Luminar Neo est compatible avec Lightroom et Photoshop, permettant un flux de travail intégré. Il offre des fonctionnalités d’organisation des photos, comme le tri par heure de capture et la gestion des images éditées ou non marquées.

Ces caractéristiques font de Luminar Neo un choix idéal pour les photographes de tous niveaux, offrant un équilibre unique entre simplicité et fonctionnalité avancée.

Optimiser la gestion de vos photos avec Luminar Neo

Luminar Neo simplifie grandement l’organisation de vos images. Dès l’importation, il permet un tri efficace par date, heure, taille, ou autre, et offre la possibilité d’ajouter des tags et des notes pour une organisation personnalisée. La création d’albums thématiques facilite encore plus la gestion.

En plus de l’organisation, Luminar Neo dispose d’outils pour la qualité de la bibliothèque, comme la suppression automatique des doublons et des photos floues. La recherche intégrée et les options d’exportation et de sauvegarde complètent le tout, rendant la gestion des photos à la fois efficace et intuitive.

Le mode Catalogue de Luminar Neo offre quatre tailles de vignettes, une visionneuse EXIF et un filtrage de base.

Navigation et sélection d’images dans Luminar Neo

Luminar Neo excelle dans la navigation et la sélection d’images, offrant une expérience utilisateur fluide et réactive. Même si ses fonctions de gestion d’images ne sont pas aussi élaborées que celles de logiciels comme Lightroom, elles restent suffisantes pour accomplir l’essentiel de manière efficace.

L’un des points forts de Luminar Neo est la rapidité avec laquelle il charge et prévisualise les dossiers nouvellement ouverts. Cette efficacité, couplée à une interface globalement rapide, rend l’expérience de gestion des images agréable et sans frustration.

L’imagerie multi-photos démarre également à partir du catalogue

Luminar Neo offre une fonctionnalité d’imagerie multi-photos qui est facilement accessible depuis le catalogue. Dans la barre latérale droite du programme, sous la visionneuse EXIF, vous trouverez les outils de fusion HDR, de mise au point et de couture de panoramas, ainsi qu’un outil d’échelle pour une seule photo. Il suffit de glisser-déposer les images du catalogue vers l’outil que vous souhaitez utiliser.

Les panoramas peuvent être créés à partir de vidéos ou d’images fixes, ce qui est un avantage appréciable. Des outils d’alignement automatique et de réduction de l’image fantôme sont disponibles, ainsi que la possibilité d’activer les corrections de distorsion, de vignettage et d’aberration chromatique avant l’assemblage. Après l’assemblage automatique du panorama, vous pouvez choisir parmi cinq types de projection. Ensuite, vous serez guidé à travers le processus de recadrage et d’enregistrement.

Luminar Neo prend en charge les techniques de prises de vue multiples telles que la fusion HDR, l’empilement des mises au point et, comme illustré ici avec la projection Plane, l’assemblage panoramique.

L’assemblage panoramique dans Luminar Neo donne des résultats très satisfaisants, mais il est important de le réaliser en premier dans votre processus d’édition, car les modifications apportées aux images initiales ne sont pas répercutées durant l’assemblage. Toutefois, ces ajustements peuvent être appliqués au panorama final.

Concernant la fusion HDR, elle propose des fonctionnalités pratiques comme l’alignement automatique, la correction des aberrations chromatiques, et une option pour gérer les images fantômes. Cette dernière permet de choisir une image de référence pour ajuster l’effet des images fantômes. Les résultats HDR, tout comme ceux de l’empilage de mise au point (à l’exception de la gestion des images fantômes), sont sauvegardés au format TIFF pour des retouches ultérieures.

Performances de la mise à l’échelle (Upscale) et du Face Enhancer dans Luminar Neo

L’outil de mise à l’échelle de Luminar Neo se distingue par sa flexibilité, offrant des options de 2x, 4x, et 6x pour agrandir les images, avec une taille maximale de sortie de 32 000 pixels. Il propose deux algorithmes d’agrandissement, l’un universel et l’autre expérimental, ainsi qu’une fonctionnalité d’amélioration des visages basée sur l’IA.

Il est important de bien comprendre les fonctionnalités de l’outil Face Enhancer de Luminar Neo, qui vous permet de lisser la peau pour obtenir un résultat naturel. Cet outil est spécialement conçu pour ajuster les expressions faciales et lisser la peau dans les portraits, tout en générant des effets notables autour des visages traités, y compris la modification des expressions et la réduction significative des détails de la peau.

Avant Après

L’outil d’amélioration Upscale intégré dans Luminar Neo présente des avantages, mais il est recommandé d’être prudent avec sa fonction d’amélioration faciale. Cette dernière peut souvent entraîner des rendus inattendus, notamment des expressions faciales peu naturelles, une texture de peau trop uniforme, ainsi que des irrégularités dans les cheveux et les vêtements pour les portraits en gros plan. Elle ne parvient pas non plus à reconnaître les visages plus éloignés ou de petite taille.

Pour ce qui est de l’amélioration faciale spécifique, il semble judicieux de la désactiver pour le moment. Lors de mes propres tests, j’ai constaté qu’elle ne fonctionnait pas correctement pour les visages en arrière-plan et donnait des résultats peu réalistes pour les visages plus proéminents.

Cet outil avait une fâcheuse tendance à altérer les expressions faciales, tout en générant des imperfections notables dans les zones entourant les visages traités. De plus, il avait l’effet d’effacer presque entièrement les détails de la peau dans les portraits.

« Le Face Enhancer a une inclination à transformer les expressions du visage et à éliminer presque intégralement les détails de la peau dans les portraits. »

Il est à noter que ce n’est pas un cas isolé. Dans mes recherches sur des logiciels similaires de marques concurrentes, j’ai constaté qu’ils partageaient des défauts semblables dans leurs rendus. (Bien qu’ils aient tendance à mieux gérer les petits arrière-plans, contrairement à cet outil spécifique de Luminar Neo).

Dans notre exemple avec la photo de la jeune fille, vous remarquerez que l’utilisation de Luminar Neo a permis d’apporter des améliorations significatives, en particulier au niveau de la bouche. Cependant, pour parvenir à un résultat vraiment satisfaisant, il est nécessaire d’explorer d’autres fonctionnalités du logiciel. L’outil « Teeth Whitening », par exemple, est un sous-outil spécifique situé dans la section « Mouth », elle-même intégrée dans l’outil principal « Face ».

En utilisant judicieusement ces options, on peut affiner la photo pour un rendu quasi parfait. Notre expérience suggère de se concentrer sur un élément du visage, comme ici l’expression de la bouche, tout en laissant le reste du visage relativement inchangé. Cette approche offre d’excellents résultats, comme le démontre la photo finale éditée que nous vous présentons ci-dessous.

Avant Après

Des préréglages (Presets) intuitifs pour des retouches rapides et efficaces

Les outils avancés de Luminar Neo pour la prise de vue multiple et la mise à l’échelle sont idéaux pour des situations spécifiques, mais la majorité du temps, vous trouverez les options Presets et Edit plus utiles pour peaufiner l’esthétique globale de vos images.

Le mode Préréglages est particulièrement adapté aux photographes en quête de résultats immédiats. Dans ce mode, vous pouvez visualiser une image unique à côté d’une sélection organisée de catégories de préréglages, situées dans le panneau de droite. Chaque vignette offre un aperçu des effets disponibles dans chaque préréglage.

Dans Luminar Neo, vous découvrirez une variété impressionnante de préréglages, allant des plus simples, qui jouent sur les réglages de base comme la luminosité ou la saturation, aux plus complexes, capables de transformer complètement votre ciel.

En haut du panneau situé à droite, Luminar Neo présente une fonction intuitive en suggérant trois catégories de préréglages. Ces dernières sont finement sélectionnées en adéquation avec le thème de votre photo, offrant une expérience similaire à celle d’avoir un assistant photo qui comprend parfaitement vos goûts et besoins.

Les préréglages de Luminar Neo sont appliqués d’un simple clic et leur puissance est ajustée à l’aide d’un simple curseur

Naviguer astucieusement dans les offres de préréglages de l’application

Quand vous explorez l’application, vous remarquerez une stratégie marketing habile. Elle propose, dans la section dédiée à votre photo actuelle, une quatrième option, un peu différente. Celle-ci représente un pack de préréglages que vous n’avez pas encore dans votre collection. Attention, en cliquant dessus, vous ne découvrirez pas directement les préréglages. Au lieu de cela, vous serez conduit vers la page de vente du pack. C’est une tactique subtile pour stimuler l’intérêt, alors soyez conscient de vos choix avant de cliquer.

Pour les utilisateurs désireux de développer leur bibliothèque, l’application affiche également tous les packs que vous possédez déjà. C’est pratique pour garder une trace de vos acquisitions précédentes. En dessous, vous trouverez une liste complète des catégories de préréglages, réparties en huit groupes thématiques : Essentiel, Paysage, Mère Nature, Portrait, Macro, Cinématique, Style de vie, et Aérien. C’est un excellent moyen d’explorer et de découvrir de nouveaux styles, donc prenez le temps de parcourir ces catégories pour enrichir vos compétences en retouche photo.

Luminar Neo, dans son approche commerciale, propose activement des produits additionnels. Prenez, par exemple, le pack de préréglages nommé Fabulous Faces. L’application offre un aperçu convaincant de ses capacités avec des écrans partagés démontrant les effets de ces préréglages, utilisant des images fournies par les développeurs pour illustrer leur potentiel.

Lorsque vous sélectionnez une catégorie de préréglages dans Luminar Neo, l’application se met au travail pour vous montrer instantanément des aperçus de votre image actuelle appliquant chacun des préréglages de la catégorie. En survolant les différents préréglages avec votre souris, vous observez en temps réel l’impact de chaque préréglage sur votre photo.

Une fonctionnalité particulièrement utile est la possibilité de zoomer sur une section spécifique de l’aperçu pendant que vous explorez les préréglages. Les aperçus générés restent en mémoire, même si vous naviguez entre différentes catégories de préréglages ou changez de mode dans l’application. Cela signifie que chaque préréglage nécessite un seul rendu initial, réduisant ainsi le temps d’attente pour les visualisations. Notez cependant que si vous changez d’image, les prévisualisations devront être recalculées.

Le Luminar Neo Marketplace, enrichi par les extensions spécifiques de Skylum et les cadeaux mensuels offerts aux abonnés de X Membership, se distingue par une offre variée comprenant des préréglages, des ciels, des LUT et des superpositions. Cet éventail d’outils enrichit considérablement l’expérience de l’utilisateur.

Cette plateforme est conçue pour offrir une prévisualisation rapide et aisée des préréglages disponibles. Cependant, il existe quelques limites à prendre en compte. Premièrement, il n’est pas possible de voir les effets des nouveaux packs de préréglages avant leur achat. De plus, les vignettes de prévisualisation ne reflètent pas vos propres images. Pour évaluer véritablement l’impact d’un préréglage sur votre photo, il est donc nécessaire de passer en revue chaque option individuellement, ce qui permet de mieux appréhender l’effet potentiel sur votre image sélectionnée.

Flexibilité avancée avec masques et calques dans Luminar Neo

Skylum Luminar Neo s’adresse aussi à ceux qui souhaitent une expérience d’édition plus autonome, en fournissant une vaste gamme d’outils d’édition, à la fois classiques et moins conventionnels, dans son onglet dédié. L’édition basée sur les calques est entièrement prise en charge, présentant l’ensemble des outils dans une interface unique à droite de l’image choisie.

Concernant les calques, l’utilisateur a la possibilité de moduler l’opacité et d’expérimenter avec quatorze types de fusion différents. En termes de masquage, l’application propose des outils variés tels que le pinceau, les dégradés linéaires et radiaux, ainsi que des options de suppression d’arrière-plan et de masquage automatisés grâce à l’intelligence artificielle. Ces fonctionnalités d’IA sont particulièrement innovantes : elles détectent et isolent automatiquement divers éléments dans l’image, y compris les personnes, la nature, les structures architecturales, les moyens de transport, les montagnes, le ciel, et l’eau, facilitant ainsi la sélection ou la désélection de ces éléments pour des retouches précises et créatives.



Luminar Neo se démarque avec six techniques distinctes de masquage, y compris deux méthodes innovantes basées sur l’intelligence artificielle, conçues pour identifier les sujets de façon autonome.

La performance des masques AI de Luminar Neo peut varier selon la qualité de l’image d’origine. Toutefois, lorsqu’ils fonctionnent correctement, ces masques AI sont réellement impressionnants, rendant les sélections complexes nettement plus simples. Ces masques peuvent également être combinés avec des masques manuels pour une plus grande précision. Un aspect à noter : lorsqu’on bascule en mode Préréglages tout en ayant un masque actif, le masque semble rester en place jusqu’à la sélection d’un préréglage. Cependant, une fois un préréglage choisi, le masque est ignoré, appliquant le préréglage à l’intégralité de l’image au lieu de se limiter à la zone masquée.

L’outil de recadrage de Luminar Neo excelle avec des fonctionnalités telles que l’alignement automatique de l’horizon et une assistance de composition basée sur l’intelligence artificielle, qui propose des suggestions de recadrage. Les utilisateurs ont également la possibilité de choisir un recadrage manuel ou d’utiliser une variété de rapports d’aspect. De plus, l’outil offre des options de rotation de 90 degrés ainsi que de retournement horizontal et vertical, augmentant ainsi les possibilités créatives dans le traitement de l’image.

Outils d’édition manuels et assistés par l’IA dans Luminar Neo

Luminar Neo regorge d’outils d’édition que vous trouverez dans le panneau situé à droite après avoir terminé vos tâches de masquage et de recadrage. Ces outils sont soigneusement classés en six groupes distincts : Favoris, Extensions, Essentiels, Créatif, Portrait et Professionnel. Chaque groupe comprend plusieurs sous-catégories. Par exemple, le groupe « Essentiel » inclut des sous-catégories comme Développement, Effacement, Structure, Couleur, Noir et blanc, Détails, Débruitage, Paysage et Vignette.

Vous avez la possibilité de rendre tous les six groupes visibles en même temps pour un accès rapide, ou de les masquer pour réduire le défilement. Cependant, il est important de noter que vous pouvez ouvrir et travailler avec une seule sous-catégorie à la fois. Ainsi, il n’est pas possible de visualiser et d’utiliser simultanément les outils de différents groupes, tels que « Essentiel » et « Portrait ». Cette organisation aide à maintenir une interface claire et facile à naviguer.

Naviguer dans l’univers Sky AI et ses commandes

Sky AI, un outil puissant de Luminar Neo, permet de remplacer le ciel d’une photo de manière remarquablement réaliste. Dans notre exemple, un ciel couvert et terne a été transformé en une scène bien plus captivante. Cependant, il est vrai que l’organisation des commandes de Luminar Neo peut parfois paraître peu intuitive. L’absence de fonction de recherche par nom pour les contrôles signifie que vous devez parcourir les sous-catégories une par une pour trouver l’outil désiré. Heureusement, la vue Édition vous permet de réexaminer facilement les réglages que vous avez déjà effectués.

Prenons l’exemple de la réduction du bruit, qui illustre bien cette complexité. Dans le groupe Essentiels, sous la sous-catégorie Développer, se trouvent des curseurs pour la luminosité, la couleur et l’accentuation dans le cadre de la réduction du bruit standard. Mais étonnamment, cette même catégorie Essentiels inclut aussi une sous-catégorie spécifique de Débruitage, avec ses propres curseurs pour le débruitage de la luminosité et de la couleur, ainsi que l’accentuation.

Et ce n’est pas tout. Il y a aussi un outil distinct, Noiseless AI, dans le groupe Extensions. Cet outil offre des modes de réduction du bruit à intensité faible, moyenne ou élevée, ainsi que trois curseurs supplémentaires spécifiquement pour le débruitage de la luminosité, l’amélioration des détails et la netteté. Cela montre la diversité des options disponibles, bien que cela puisse parfois sembler redondant ou complexe.

Avant Après

Plus qu’une simple base, une diversité d’outils étonnante

Luminar Neo se démarque avec une impressionnante variété de 40 sous-catégories, chacune comprenant un large éventail d’outils et de curseurs. Il serait fastidieux de toutes les détailler, mais explorons ensemble quelques-unes des options les plus captivantes.

Vous y trouverez les outils fondamentaux, similaires à ceux de concurrents comme Lightroom, principalement localisés dans la sous-catégorie Développer. Cela inclut la gestion des profils d’appareil photo, des commandes d’exposition avec des curseurs pour les hautes lumières, les ombres, les noirs, les blancs, les réglages des courbes et bien plus encore.

Les réglages par défaut de l’outil de profilage de l’appareil photo peuvent être enrichis avec des profils DCP personnalisés, importables également depuis des fichiers DNG. Des corrections optiques sont proposées, mais il est à noter que pour exploiter pleinement les corrections automatiques de distorsion ou d’aberration chromatique, votre image doit être en format Raw.

De plus, Luminar Neo offre des outils d’ajustement local avancés tels que le clonage, l’atténuation et la gravure. Ces fonctionnalités se trouvent toutes dans le groupe Professionnel, offrant ainsi des capacités de retouche fine et précise.

Ajustez les ciels, l’éclairage et le bokeh pour des portraits parfaitement maîtrisés

Luminar Neo va au-delà des fonctionnalités standard en intégrant une suite d’outils avancés et uniques, majoritairement basés sur l’intelligence artificielle. Parmi eux, Sky AI, Magic Light AI, Relight AI et Portrait Bokeh AI se distinguent par leur capacité à transformer radicalement vos photos.

Le Sky AI de Luminar Neo offre une sélection et un remplacement automatisés du ciel dans vos images. Choisissez parmi une vaste gamme de ciels ou ajoutez-en de nouveaux à votre collection. Bien que le positionnement du nouveau ciel soit modifiable, son orientation reste fixe. Harmonisez l’éclairage de la scène avec le nouveau ciel, tout en ajustant des détails tels que la profondeur de champ, le grain, la brume et les reflets pour une intégration parfaite.

Magic Light AI de Luminar Neo : personnalisez les sources lumineuses avec des étoiles à 11 branches distinctes, ajoutées ici pour un effet éblouissant. Modifiez-les selon vos préférences, à intégrer ou à exclure du cadre.

Relight AI : l’art de l’éclairage sélectif dans Luminar Neo

Magic Light AI dans Luminar Neo est un outil intuitif qui repère les sources de lumière ponctuelles dans vos photos, vous permettant d’y ajouter des effets d’étoiles. Vous avez le contrôle total sur la quantité, l’étalement des rayons, l’orientation et la luminosité de ces étoiles. Vous pouvez également choisir d’appliquer ces étoiles manuellement, affinant leur emplacement pour un effet personnalisé. De son côté, Relight AI divise intelligemment votre image en premier plan et arrière-plan, offrant une gestion distincte de la luminosité et de la température de couleur pour chaque zone.

Avec Portrait Bokeh AI de Luminar Neo, vous pouvez isoler le sujet de votre portrait et créer un arrière-plan flou artistique. Cet outil offre des options avancées pour affiner le masquage du sujet, ajuster les bords, et contrôler l’intensité du flou, la profondeur de champ, ainsi que la chaleur, la luminosité et l’éclat de l’arrière-plan.

Luminar Neo inclut aussi des outils d’IA spécialisés pour le portrait, comme Face, Skin et Body AI. Ces fonctionnalités permettent des ajustements subtils comme l’élimination des imperfections cutanées ou la réduction de la brillance, et des modifications plus prononcées telles que l’affinement des traits du visage et du corps, l’élargissement des yeux, le blanchiment des dents, entre autres.

L’outil Relight AI de Luminar Neo transforme l’éclairage de vos photos sans effort. Dans cet exemple, j’ai augmenté la luminosité et ajouté une teinte plus froide à la jeune fille en premier plan, tandis que les bâtiments en arrière-plan ont été subtilement assombris et réchauffés en tonalité.

Comment la technologie IA de Skylum améliore-t-elle la retouche photo ?

La technologie IA de Luminar Neo révolutionne la retouche photo en automatisant les tâches complexes. Des outils IA comme Sky AI, Portrait Bokeh AI, et Atmosphere AI permettent aux utilisateurs de remplacer facilement des éléments spécifiques, d’améliorer les traits du visage et de relighter les scènes, garantissant des résultats professionnels avec un effort minimal.

GenErase: Un outil d’effacement de nouvelle génération qui supprime les distractions indésirables des images et remplace intelligemment ces zones en utilisant des outils AI conscients du contenu. GenErase peut éliminer des objets comme les poubelles, les panneaux de signalisation, les poteaux électriques, les véhicules, les graffitis, les foules, etc., tout en préservant la beauté de la composition. GenExpand: Cet outil révolutionnaire permet aux utilisateurs de s’affranchir des ratios d’aspect traditionnels et d’ajouter une nouvelle dimension à leurs compositions originales. GenExpand permet d’étendre facilement les limites des photos, créant des paysages panoramiques ou donnant plus d’espace aux images pour se démarquer sur un fond magnifiquement équilibré. GenSwap: Cette technologie permet aux photographes de changer la composition de l’image en remplaçant ou en échangeant des objets, ou en ajoutant de nouveaux détails générés par l’IA. GenSwap peut améliorer les images en ajoutant des éléments tels que des arbres, des animaux, etc., transformant les photos en visuels captivants.

Ces outils de l’IA générative, introduits par Skylum dans Luminar Neo, représentent une avancée majeure dans l’édition de photos, permettant aux photographes de donner vie à leurs idées créatives avec une facilité et une efficacité sans précédent.

Comprendre l’interface utilisateur de Luminar Neo

L’interface utilisateur de Luminar Neo est conçue pour être intuitive et accessible aux débutants tout en proposant des outils avancés pour les utilisateurs expérimentés. Voici un aperçu détaillé de ses caractéristiques et fonctionnalités :

Navigation et organisation : Luminar Neo facilite la navigation dans les photos, offrant des options de tri par heure de capture et la possibilité de marquer ou de rejeter des images. Il fonctionne également avec Lightroom et Photoshop, permettant une intégration transparente dans les flux de travail existants. Préréglages et personnalisation : Le logiciel comprend de nombreux préréglages utiles pour améliorer les images. Les utilisateurs peuvent explorer ces préréglages avant de commencer l’édition pour obtenir des résultats optimaux. Superposition et réglages avancés : Contrairement à d’autres éditeurs, Luminar Neo permet d’appliquer des couches sur les images, offrant des options de fusion et d’opacité pour des résultats précis et créatifs. Historique des modifications : Les utilisateurs peuvent vérifier l’historique des modifications pour comparer les versions avant et après et peuvent annuler ou ajuster les modifications selon les besoins. Recadrage et composition : L’outil de recadrage offre des options pour sélectionner le rapport d’aspect, ainsi que des fonctionnalités pour pivoter et retourner les images. L’intelligence artificielle aide à déterminer les meilleurs réglages pour chaque fonctionnalité. Amélioration IA : Luminar Neo propose Enhance AI pour améliorer le contraste, la saturation et la luminosité. Mask AI permet d’appliquer des améliorations spécifiques à certaines parties de l’image sans affecter l’ensemble. Outils spécifiques : Des outils comme Erase pour supprimer les éléments indésirables, Structure AI pour améliorer la clarté, SuperSharp AI pour la netteté, et Sky AI pour le remplacement du ciel sont disponibles. Relight AI ajuste l’éclairage et Atmosphere AI peut ajouter des effets atmosphériques comme le brouillard ou les rayons du soleil. Édition de portraits : Avec Portrait Bokeh, les utilisateurs peuvent flouter l’arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Face AI offre des options pour ajuster l’éclairage du visage, et Body AI comprend l’harmonie des couleurs et la possibilité d’éclaircir certaines parties de la photo. Partage et exportation : Après l’édition, les images peuvent être enregistrées comme préréglages, partagées par e-mail, messages, ou transférées vers un téléphone.

Ces fonctionnalités font de Luminar Neo un outil puissant et polyvalent, adapté à une large gamme de besoins en matière de retouche photo.

La gamme d’outils de retouche dans Luminar Neo : quoi de neuf ?

Luminar Neo introduit une pléthore de nouveaux outils et fonctionnalités de retouche. De la réduction avancée du bruit à l’IA de relight et aux ajustements de fond de portrait, ces outils offrent un contrôle sans précédent sur le processus de retouche, permettant aux utilisateurs d’atteindre l’apparence exacte qu’ils désirent.

Outils IA puissants : Luminar Neo intègre des outils de retouche alimentés par l’IA pour des éditions rapides et efficaces, y compris le contrôle global ou local des modifications. Relight AI : Permet un contrôle indépendant de l’éclairage en premier plan et en arrière-plan, avec une cartographie 3D pour ajuster la luminosité et la chaleur. Suppression automatique : Des outils comme Remove Dust Spots et Remove Power Lines pour éliminer automatiquement les taches de poussière et les lignes électriques. Retouche de portrait : Outils comme Portrait Background Removal AI et Portrait Bokeh AI pour améliorer les portraits avec suppression de l’arrière-plan et effet bokeh. Mask AI : Fournit un masquage précis alimenté par l’IA, facilitant la composition et l’application de réglages locaux. Atmosphere AI : Ajoute de la profondeur aux photos en y intégrant du brouillard, de la brume ou de la fumée. Body AI : Utilise une technologie consciente de l’humain pour modeler de manière réaliste le torse et l’abdomen. Enhance AI : Inclut Accent AI et Sky Enhancer AI pour améliorer le ton, la couleur et le contraste avec une analyse IA. Face AI et Skin AI : Outils spécifiques pour retoucher les portraits, ajuster l’éclairage sur les visages, et lisser la peau. Sky AI : Un outil de remplacement du ciel offrant une intégration réaliste et précise. Structure AI : Ajuste le contraste des tons moyens et la clarté, en appliquant sélectivement l’effet en fonction du contenu de la photo. Performance améliorée : Luminar Neo est conçu pour être rapide et efficace, offrant de meilleures performances par rapport à ses prédécesseurs. Luminar Share : Une application mobile pour le transfert facile de photos entre appareils de bureau et mobiles. Utilisation multiple des outils : Permet d’utiliser et d’ajouter plusieurs fois un outil pour un contrôle créatif exceptionnel. Intégration avec d’autres logiciels : Luminar Neo fonctionne comme un excellent plugin pour Lightroom Classic, Photoshop, et d’autres.

Ces nouveautés font de Luminar Neo une option robuste et polyvalente pour la retouche photo, adaptée à une variété de styles et de besoins en photographie.

Luminar Neo vs. Photoshop et Lightroom : une analyse comparative

Bien que Luminar Neo soit un produit autonome, il est important de le comparer aux standards de l’industrie comme Photoshop et Lightroom. Cette comparaison mettra en évidence les forces et les capacités uniques de Luminar Neo par rapport à ses concurrents.

Luminar Neo, Photoshop, et Lightroom sont des logiciels de retouche photo populaires, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Voici une analyse comparative détaillée :

Luminar Neo :

Interface et outils IA : Luminar Neo offre une interface rationalisée et des outils basés sur l’IA, permettant des éditions rapides et efficaces. Cela le rend idéal pour les photographes professionnels, ainsi que pour les débutants grâce à ses fonctionnalités intuitives. Utilisation multiple des outils : Une caractéristique unique de Luminar Neo est la possibilité d’utiliser plusieurs fois le même outil pour différents niveaux de retouche, offrant ainsi plus de flexibilité créative. Édition de photos RAW et couches créatives : Luminar Neo est apprécié pour sa capacité à améliorer les photos RAW et son édition basée sur les couches, permettant de combiner différentes techniques de retouche. Extensions professionnelles : Luminar Neo propose des extensions telles que HDR Merge et Noiseless AI, et s’intègre également en tant que plugin avec des logiciels populaires comme Lightroom et Photoshop.

Photoshop :

Fonctionnalités avancées et compétences techniques : Photoshop offre des outils plus détaillés et avancés, nécessitant des compétences techniques plus élevées. Il est renommé pour ses filtres neuronaux basés sur l’IA, le remplacement automatique du ciel et des outils de sélection sans équivalents.

Lightroom :

Correction des couleurs et organisation des photos : Lightroom se distingue par ses outils avancés de correction des couleurs et d’organisation des photos, offrant une flexibilité supplémentaire pour les photographes professionnels. Fonctionnalités de tri et presets professionnels : Lightroom permet une organisation avancée avec des tags personnalisés et une grande variété de presets professionnels disponibles. Aperçus intelligents et outil de réparation localisée : Lightroom propose des aperçus intelligents et un outil de réparation localisée, fonctionnalités absentes dans Luminar Neo. Application mobile avancée : Lightroom offre une application mobile robuste permettant l’édition de fichiers RAW et l’application de presets Lightroom, bien que la synchronisation du stockage Cloud ne soit disponible que pour les membres Creative Cloud.

Luminar Neo est idéal pour ceux qui recherchent une retouche rapide et intuitive avec des outils IA, tandis que Photoshop convient mieux aux utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités plus avancées et techniques. Lightroom, quant à lui, est un excellent choix pour la correction des couleurs avancée et l’organisation des photos.

Ici, nous visualisons le catalogue avec la plus grande taille de vignette tout en examinant les options de filtrage disponibles.

Maximiser l’efficacité du flux de travail avec Luminar Neo

Luminar Neo ne concerne pas seulement les outils de retouche puissants ; il s’agit également d’efficacité. Cette section explorera comment Luminar Neo peut rationaliser votre flux de travail, du traitement par lots aux ajustements assistés par IA, garantissant une performance et une flexibilité maximales.

Luminar Neo, avec ses fonctionnalités avancées et son flux de travail rationalisé, offre une efficacité remarquable dans la retouche photo. Voici comment il peut améliorer votre flux de travail :

Flux de travail amélioré : Luminar Neo diffère de Luminar AI par un flux de travail optimisé. Par exemple, il n’y a plus de menu de modèles en haut, mais une longue liste d’outils est immédiatement disponible sous l’onglet « Edit ». Il est également possible d’importer des photos directement dans le catalogue principal par glisser-déposer. Outils de recadrage et d’optique : Luminar Neo propose Crop AI en haut de la liste des outils, permettant des suggestions de recadrage ou un choix parmi une variété de modèles. Les fonctionnalités d’optique, telles que la luminosité, les noirs et blancs, les courbes, la couleur, la netteté et la réduction du bruit, ont été déplacées vers le panneau de développement. Relight AI et Sky AI : Relight AI est un outil puissant pour contrôler l’éclairage, utile pour les portraits et les paysages, tandis que Sky AI permet de remplacer le ciel et d’effectuer des ajustements fins, y compris des réflexions. Atmosphere AI : Ajoute de la brume, du brouillard ou de la fumée, ajoutant une atmosphère particulière à vos photos. Portrait Bokeh et Enhance AI : Des outils comme Portrait Bokeh pour flouter les arrière-plans et Enhance AI pour améliorer rapidement une image en utilisant un seul curseur. AI Mask et Objects Removal : AI Mask facilite le masquage complexe, tandis que l’outil Objects Removal permet de supprimer des éléments indésirables comme les lignes électriques. Sky AI pour le remplacement du ciel : Permet un remplacement rapide et complexe du ciel, même avec des reflets. Utilisation multiple des outils : Luminar Neo permet d’utiliser plusieurs fois le même outil, offrant une grande flexibilité créative.

Ces fonctionnalités font de Luminar Neo un choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois puissance et efficacité dans leur flux de travail de retouche photo.

Les extensions de Luminar Neo offrent aux photographes une multitude de possibilités pour améliorer leur travail créatif. Elles permettent de résoudre des problèmes courants, d’ajouter des effets artistiques ou de créer des images uniques.

Par exemple, Upscale AI permet d’agrandir des images sans perdre en qualité, HDR Merge combine plusieurs prises de vue à différentes expositions pour créer des images à haute gamme dynamique, SuperSharp AI corrige les flous de mise au point et de mouvement, et Magic Light AI améliore la lueur des points lumineux dans les photographies nocturnes et urbaines.

En intégrant ces extensions dans Luminar Neo, les photographes peuvent repousser les limites de leurs projets créatifs, en bénéficiant d’une flexibilité et d’une efficacité accrues dans leur flux de travail de retouche photo.

Caractéristiques uniques de Luminar Neo : outils et extensions alimentés par l’IA

Les outils et extensions de Luminar Neo, alimentés par l’IA, transforment la retouche photo, permettant aux photographes de réaliser facilement des tâches créatives. Les outils comme GenErase suppriment et remplacent habilement les distractions, tandis que GenExpand offre la possibilité d’étendre les compositions au-delà des ratios d’aspect traditionnels.

GenSwap, quant à lui, permet de modifier la composition des images en ajoutant ou remplaçant des éléments. Ces outils de l’IA générative simplifient considérablement le processus de retouche, ouvrant de nouvelles possibilités créatives.

Naviguer dans le monde des extensions et des plugins dans Luminar Neo

Les extensions et les plugins améliorent considérablement les capacités de Luminar Neo. Ici, nous explorerons la gamme d’extensions et de plugins disponibles, discutant de la manière dont ils peuvent être intégrés dans votre flux de travail de retouche pour encore plus de possibilités créatives.

Les extensions et plugins de Luminar Neo offrent une multitude de fonctionnalités avancées pour la retouche photo :

Upscale AI : Utilise l’IA pour agrandir les photos, se classant parmi les meilleurs agrandisseurs IA du marché. HDR Merge : Permet de fusionner plusieurs photos prises à différentes expositions pour créer une image composite à haute gamme dynamique, facile à utiliser et produisant des images attrayantes. SuperSharp AI : Un affûteur de photos alimenté par l’IA qui corrige les flous de mise au point et de mouvement, avec des améliorations telles que la correction du flou de mouvement et l’amélioration du visage. Magic Light AI : Améliore la lueur des points lumineux dans les photos, ajustant l’ambiance lumineuse et son influence sur l’environnement. Background Removal AI : Utilise la reconnaissance d’objets pour identifier et masquer le sujet principal de la photo, fonctionnant sur une variété de sujets au-delà des portraits. Focus Stacking : Permet d’empiler jusqu’à 100 photos pour obtenir une profondeur de champ supérieure à n’importe quelle ouverture, utile pour la macro, le portrait et la photographie de paysage. Noiseless AI : Un outil de réduction de bruit alimenté par l’IA qui vise à éliminer le bruit tout en améliorant les détails.

Ces extensions renforcent la polyvalence de Luminar Neo, le rendant plus puissant et adaptable à divers besoins en retouche photo.

Performance de Luminar Neo : vitesse et efficacité

La performance des logiciels de retouche photo est cruciale. Cette section évaluera la vitesse et l’efficacité de Luminar Neo, examinant comment il gère les gros fichiers, les retouches complexes et s’intègre avec d’autres logiciels.

La performance de Luminar Neo en termes de vitesse et d’efficacité est un aspect essentiel pour les photographes. Voici quelques points clés sur ses capacités :

Puissance et accessibilité : Luminar Neo est conçu pour être à la fois puissant pour les photographes expérimentés et accessible pour les débutants, offrant un traitement RAW, des outils organisationnels, ainsi que des ajustements de base et avancés. Fonctionnalités AI avancées : Luminar Neo se distingue par ses fonctions d’IA, facilitant des manipulations complexes telles que le remplacement du ciel et l’amélioration des portraits, souvent réalisables d’un simple clic. Importation rapide et gestion des fichiers : L’ajout de photos à Luminar Neo est rapide et simple, en particulier sur des ordinateurs récents. Cependant, le logiciel référence les photos dans leur emplacement d’origine, ce qui peut présenter des avantages et des inconvénients selon les besoins du photographe. Modularité et espace de travail : Luminar Neo se caractérise par sa modularité et son espace de travail adaptable, ciblant les photographes moins expérimentés en retouche photo tout en offrant des fonctions avancées. Capacités et limites de post-traitement : Bien qu’il ne puisse pas effectuer certaines manipulations avancées trouvées dans Adobe Photoshop, Luminar Neo impressionne par le nombre de manipulations avancées qu’il peut réaliser facilement. Cependant, ses outils organisationnels sont relativement basiques, ce qui peut être un inconvénient pour les photographes avec un grand volume de photos.

Édition professionnelle de vos photos Instagram, tel un photographe professionnel

Luminar Neo se démarque comme l’outil incontournable pour ceux qui souhaitent apporter une touche professionnelle à leurs photos Instagram. Ce logiciel est particulièrement adapté aux besoins des utilisatrices majoritaires sur Instagram, grâce à ses fonctionnalités avancées de retouche de portrait.

Avec des options telles que le changement de la couleur des yeux, Luminar Neo offre une personnalisation subtile et efficace, parfaite pour accentuer le regard ou ajouter une touche unique à vos portraits. Cela se prête merveilleusement à la création d’images Instagram captivantes et originales.

Luminar Neo brille également dans l’amélioration de la peau, offrant des outils pour corriger les imperfections de manière naturelle et sans effort. Les utilisateurs peuvent ainsi obtenir des résultats d’une qualité professionnelle, idéals pour des posts Instagram séduisants et de haute qualité.

La facilité d’utilisation est un autre atout clé de Luminar Neo. Les outils intuitifs et les presets prédéfinis permettent de transformer rapidement les photos, avec des effets comme le bokeh artificiel et l’amélioration automatique du ciel, qui ajoutent une dimension sophistiquée et artistique aux images.

En résumé, Luminar Neo est l’outil parfait pour ceux qui visent une qualité professionnelle dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Que ce soit pour des ajustements subtils ou des modifications plus profondes, ce logiciel élève la photographie sur Instagram à un niveau supérieur, accessible à tous.

Points clés

Préréglages intégrés et supplémentaires : Nombreux préréglages disponibles dès le départ, avec options d’achat pour plus de variété.

Outils à base d’IA : Les fonctionnalités de retouche propulsées par l’IA de Luminar Neo redéfinissent les standards du secteur.

Interface intuitive : Accessible pour les utilisateurs de tous niveaux grâce à sa facilité d’utilisation.

Capacités de retouche étendues : Propose une vaste sélection d’outils de retouche avancés et d’extensions.

Compatibilité avec d’autres logiciels : Fonctionne indépendamment ou en tant que plugin pour Lightroom Classic 6+, Photoshop CS5+ et macOS Photos.

Flux de travail optimisé : Conçu pour simplifier et accélérer le processus de retouche.

Support de diverses techniques photographiques : Compatible avec le HDR, l’empilement de mise au point et la création de panoramas.

Mises à jour constantes : Innovations et nouvelles fonctionnalités régulières pour rester à la pointe de la retouche photo.

Options d’achat flexibles : Disponible via abonnement ou licence perpétuelle.

Compatibilité multiplateforme : Utilisable sur Windows et macOS.

Conclusion

En tant qu’alternative notable à Adobe Lightroom et Photoshop, Skylum Luminar Neo s’illustre dans le monde de l’édition photographique. Lancé en 2022, ce logiciel offre une suite complète dans un design soigné et attrayant, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des photographes, alliant vitesse et une variété d’outils d’IA pour simplifier les tâches complexes.

Luminar Neo se distingue aussi par sa riche collection de préréglages prêts à l’emploi, qui vont au-delà des ajustements basiques. Ces préréglages offrent des fonctionnalités avancées comme le remplacement de ciel, élevant ainsi le niveau de créativité possible et rendant la retouche photo accessible même aux novices.

Cependant, le programme n’est pas sans défauts. Bien que visuellement attrayant, son interface peut parfois s’avérer un peu confuse, rendant la recherche d’outils plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Des limitations telles qu’une gestion des fichiers moins avancée que celle d’autres logiciels comme Adobe Lightroom sont également à noter.

Intégrer des images basées sur les travaux de l’utilisateur dans les vignettes de l’application améliorerait l’expérience en rendant les prévisualisations plus pertinentes et moins génériques. Une représentation plus fidèle des rendus spécifiques à Luminar Neo dans les prévisualisations du catalogue serait également avantageuse.

Malgré ces limitations, Luminar Neo excelle dans sa capacité à transformer radicalement l’atmosphère d’une image. Il offre des outils tels qu’Atmosphere et Sunrays pour ajouter des effets dramatiques, et Sky AI pour remplacer le ciel dans vos photos, créant ainsi des scènes surréalistes ou idylliques.

L’origine ukrainienne de Luminar Neo, développé en plein cœur d’une zone de conflit, ajoute une couche d’admiration. Malgré les défis, ses développeurs continuent à produire des mises à jour régulières, démontrant leur détermination et leur résilience.

Soutenir Luminar Neo, c’est également soutenir un pays en difficulté et une entreprise engagée dans un effort positif en ces temps troublés. C’est une façon de contribuer à un projet qui va au-delà du simple logiciel de retouche photo.

Luminar Neo a évolué rapidement, offrant un large éventail de fonctionnalités d’édition dans un ensemble attrayant, adapté à divers genres photographiques, des portraits aux paysages.

Pour un programme ayant seulement un tiers de l’âge de son principal rival, Luminar Neo a mûri rapidement et de manière impressionnante. Je suis impatient de suivre son évolution et les améliorations futures que je suis convaincu que l’équipe de Skylum est en train de développer.

En l’état actuel, Luminar Neo présente suffisamment de qualités pour justifier le téléchargement de sa version d’essai gratuite. Je parie que nombreux seront ceux qui, après l’avoir essayé, décideront qu’il vaut la peine d’être acheté, attirés par son équilibre entre créativité, facilité d’utilisation et fonctionnalités avancées.

Ce que nous aimons Ce que nous n’aimons pas * Fonctions complètes d’édition d’images ✔

* Interface utilisateur propre et moderne ✔

* Bonne qualité d’image ✔

* Grand choix de préréglages ✔

* Nombreux outils d’aide à l’IA ✔

* Prise en charge des ajustements locaux, des masques complexes et de l’édition basée sur les calques ✔

* Permet l’imagerie multi-clichés comme le HDR, l’empilement de la mise au point et les panoramas ✔

* Les performances sont bonnes pour la plupart ✔

* Fonctionne sous Windows ou macOS, en mode autonome ou en tant que module d’extension ✔

* Abonnement facultatif ou licence perpétuelle ✔ * L’interface utilisateur semble parfois désorganisée et la courbe d’apprentissage assez raide ❌

* Déconnexion brutale entre les prévisualisations intégrées et les propres rendus du programme ❌

* Pas de possibilité de rechercher ou de filtrer les outils ❌

* Les options de gestion des images sont un peu limitées ❌

* Les capacités d’importation sont cachées ❌

* Face Enhancer ne fonctionne pas avec les petits visages et donne des résultats peu convaincants avec les plus grands ❌

* Les fonctions d’IA générative sont limitées dans le temps pour les versions à licence perpétuelle ❌

* Le logiciel essaie de vous vendre des packages que vous ne possédez pas encore ❌

