Le président et chef de MX Business de Samsung, Dr. TM Roh, a confirmé la date de sortie du Galaxy S22 et ses spécifications. Bien que la date exacte soit inconnue pour le moment, Unpacked devrait avoir lieu en février.

Samsung confirme le Galaxy S22 Unpacked pour février et préfigure la fin de la série Note

Le président et chef de la division MX Business de Samsung, le Dr TM Roh, a confirmé l’arrivée imminente du Galaxy S22 et certaines de ses caractéristiques. Nous ne connaissons pas encore de date exacte, mais l’événement Unpacked devrait avoir lieu aux alentours de février, d’après les récentes spéculations.

Le Dr TM Roh affirme dans le même essai que les nouveaux Samsung Galaxy S22 vont inaugurer une nouvelle ère de smartphones, avec des avancées en matière de puissance, de vitesse, d’outils et de photographie, tout en faisant allusion à la probable extinction de la série Note.

L’événement Unpacked de février 2022

Image divulguée par OnLeaks montrant les trois prétendus Samsung Galaxy S22

Historiquement, la première présentation Unpacked de l’année a coïncidé avec les débuts du Samsung Galaxy S, mais les plans pour 2022 ont considérablement changé. Samsung a commencé l’année avec le Galaxy S21 FE en janvier, et en février, le nouveau Galaxy S22 sera disponible en trois versions : Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, et Samsung Galaxy S22 Ultra.

En prévision de leur arrivée, le président de Samsung a publié une colonne d’opinion dans laquelle il évoque l’histoire de la société en matière de création de tendances dans les smartphones, du premier Samsung Galaxy Note avec S Pen et un grand écran -pour son époque- au Samsung Galaxy Fold et le reste du monde pliable. Bien qu’il n’y ait pas d’adieu officiel à la série Note, il y a une allusion voilée que nous pourrions ne pas voir de nouvelles versions pendant au moins une saison :

Nous comprenons que beaucoup d’entre vous aient été décontenancés lorsque Samsung a choisi de ne pas présenter un nouveau Galaxy Note l’année dernière. Vous avez adoré l’inventivité et l’efficacité inégalées de la série Galaxy Note, qui vous permettait de passer en un clin d’œil du bonheur du jeu au travail de haut niveau. Vous avez également adoré le S Pen, que beaucoup considèrent comme l’équivalent de l’encre sur le papier. Et nous n’avons pas oublié les rencontres inoubliables que vous aimez.

Comme vous l’avez peut-être deviné, le plan de Samsung est d’incorporer les caractéristiques du Note dans le Galaxy S, créant ainsi le « produit de la série S le plus important que nous ayons jamais développé ».

Le Dr TM Roh évalue un Samsung Galaxy S22 avec une qualité d’image et de vidéo améliorée, plus de puissance, de vitesse et d’outils. Les téléphones ont fait l’objet de multiples fuites et sont susceptibles d’arborer le dernier chipset Exynos 2200, ainsi qu’un design relativement similaire à celui de la génération précédente et d’inclure le S Pen.

Selon certaines sources, le modèle le plus complet, le Samsung Galaxy S22 Ultra, sera doté du meilleur armement photographique, ce qui correspond au thème des « images meilleures et plus lumineuses. » Selon les fuites, il comprendra une quadruple caméra d’une résolution de 108 + 10 + 10 + 10 + 12 mégapixels. Nous en saurons plus en février, mais les plus courageux pourront réserver des téléphones « à l’aveugle » dans certains endroits dès aujourd’hui.