Une photo fuité du Samsung Galaxy S22 montre le nouveau téléphone brillant de Samsung

Parce qu’il est presque temps pour la gamme Samsung Galaxy S22 de sortir. Ce n’est pas seulement parce que cela fait presque un an que la gamme Samsung Galaxy S21 est sortie. C’est aussi à cause du nombre et de la qualité des fuites que nous voyons, qui incluent maintenant même une photo du Galaxy S22 standard.

Le Samsung Galaxy S22 apparaît dans des photos live, le S22 Ultra est certifié par la FCC

La photo a été postée sur Weibo, un réseau social chinois, par un célèbre leaker appelé UniverseIce. Ils ont écrit qu’ils pensent qu’il s’agit d’un vrai Samsung Galaxy S22.

Vous pouvez voir que ce téléphone a un dos noir brillant, ce qui est la principale différence avec le Samsung Galaxy S21. Ce téléphone a une finition plus mate.

Un appareil photo à triple lentille dans un bloc se trouve en haut à gauche du téléphone. Il est également noir, contrairement à la plupart des autres téléphones Galaxy S21, qui ont une couleur différente pour cette partie.

Les objectifs de l’appareil photo de ce téléphone sortent également du bloc dans lequel ils se trouvent, ce qui n’est pas le cas du Samsung Galaxy S21, dont l’appareil photo est plus grand.

Prenez cette photo avec un grain de sel car c’est la première photo en direct que nous avons vue du téléphone. Elle correspond aux précédentes fuites et rendus, et elle provient d’une source bien connue.

Même si la date probable de lancement en janvier ou février est encore éloignée de quelques mois, nous nous attendons à voir des modèles plus ou moins finis.

Là, MySmartPrice a trouvé le Samsung Galaxy S22 Ultra sur une base de données de la FCC, ainsi que la mention d’un stylet S Pen. Les personnes qui travaillent pour Samsung en Chine ont également un site web qui parle du même numéro de modèle (SM-S908U).

La gamme Galaxy S22 de Samsung arrive bientôt, il s’agit donc d’une analyse

Toutes les fuites ci-dessus indiquent que la gamme Samsung Galaxy S22 sera bientôt disponible. Attendez-vous à voir des photos de téléphones à l’aspect fini quelques mois seulement avant leur mise en vente. Les téléphones n’apparaissent généralement pas dans la base de données de la FCC avant d’être à quelques mois de leur mise en vente.

Un autre signe de l’arrivée prochaine du Samsung Galaxy S22 Ultra est l’apparition de son numéro de modèle sur un site web officiel. Même si cela peut être un accident, nous ne pensons pas que cela se produira avant que le téléphone soit sur le point d’être lancé.

L’attente pour la gamme Samsung Galaxy S22 est donc presque terminée, et nous pourrions même connaître la date exacte à laquelle les téléphones seront dévoilés. Une source affirme que les téléphones seront présentés le 8 février, avec une date de mise en vente le 18 février.

Mais cela pourrait ne pas être vrai. D’autres fuites indiquent que les téléphones sortiront en février, et d’autres plus anciennes parlent de janvier. Quoi qu’il en soit, les téléphones ne sont pas à plus de deux mois de leur sortie.