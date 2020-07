Samsung Galaxy Tab S7 est complètement divulgué avant son annonce

Follow on Twitter

Les comprimés de la famille Samsung Galaxy Tab S7 sont présentés dans leur intégralité dans cette filtration avec toutes les spécifications techniques.

Nous sommes à quelques jours de voir enfin Samsung nous présenter officiellement sa gamme de produits pour ce second semestre.

Tout est censé nous être présenté le 5 août. Mais la réalité est qu’au cours des derniers mois, une quantité brutale de fuites a eu lieu alors que les détails qui restent à découvrir maintenant sont peu nombreux.

Mais pendant toute cette avalanche, la réalité est que nous n’avons connu que peu de détails sur la famille de tablettes Galaxy Tab S7. Jusqu’à présent.

Deux modèles très similaires

Les collègues de WinFuture viennent de filtrer pratiquement toutes les informations concernant les spécifications techniques de cette famille d’appareils et nous avons trouvé des choses curieuses.

Tout d’abord, il existe deux variantes, la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7 Plus. Mais en fait, les deux seraient très similaires. Voyons d’abord ce qu’ils ont en commun.

Les deux modèles fonctionnent sur un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Tout comme vous aurez une double caméra arrière, avec un objectif principal de 13 MP et un objectif ultra-large de 5 MP. Ainsi qu’une caméra Selfie de 8 MP à l’avant.

Les deux tablettes ont également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne dans leur modèle de base. Ainsi que le soutien aux réseaux 5G.

Quelles sont les différences

En gros, la différence entre le Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S7 Plus sera la taille et la batterie. Le modèle de base sera doté d’un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600.

Alors que la version Plus sera un OLED de 12,4 pouces avec une résolution de 2800 x 1752. Fonctionne sur les deux versions à 120 Hz.

En ce qui concerne la batterie, le plus petit modèle aura une batterie de 7 040 mAh. Alors que dans la version Plus, il ira jusqu’à 10 090 mAh.