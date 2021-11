Samsung lance One UI 4 basé sur Android 12 pour le Galaxy S21

Samsung inaugure enfin l’ère d’Android 12 avec la sortie de la couche de son système d’exploitation mobile One UI 4.

Nous devons admettre que, pendant des années, les smartphones de Samsung ont été admirables dans le département matériel avec leurs spécifications techniques.

Mais leur système d’exploitation mobile, avec une couche Android personnalisée qui n’était franchement pas l’interface la plus claire, la plus conviviale ou la plus attrayante, était l’un des domaines les plus urgents à améliorer.

Cependant, au cours des dernières années, avec la naissance de One UI, nous avons vu comment, petit à petit, avec chaque nouvelle version, ils ont finalement laissé ces jours sombres derrière eux. Et aujourd’hui, ils parviennent à ouvrir un nouvel épisode de cette époque.

Samsung présente One UI 4 : toute la puissance d’Android 12 et plus encore

Par le biais d’une publication sur leur site officiel, les gens de Samsung ont rendu officielle la sortie pour les appareils Samsung de One UI 4, maintenant basé sur Android 12.

Ce sont les déclarations officielles par lesquelles Janghyun Yoon, vice-président exécutif de Samsung et responsable de la division des équipements logiciels, décrit les principales nouveautés du système d’exploitation mobile de son entreprise :

« Nous sommes déterminés à donner à chacun l’accès aux meilleures expériences mobiles possibles, dès que possible. One UI 4 tient cette promesse, en équipant les utilisateurs de smartphones Galaxy des dernières fonctions de personnalisation et de confidentialité.

Mais nous ne nous arrêterons pas là. Bientôt, d’autres utilisateurs de smartphones et de tablettes pourront également bénéficier de cette mise à jour logicielle, ce qui permettra une expérience plus transparente dans l’ensemble de notre écosystème. »

Il n’y a pas eu de confirmation directe sur les modèles et les dates des appareils qui recevront le nouveau One UI 4 basé sur Android 12. Mais heureusement, le leaker @FrontTron a fini par divulguer des informations sur certains des modèles dont la mise à niveau est théoriquement confirmée. Avec tout et les dates provisoires :

One UI 4 (Android 12) Upgrade Notice



This is a translation of the now-deleted official Korean notice in Samsung Members.



Since the notice is deleted atm, details are subject to change.

Please take for references only. pic.twitter.com/qsAL0S6jT7 — Tron ❂ (@FrontTron) November 15, 2021

Certains des modèles confirmés sur la liste des fuites seraient les Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE, Note 20, Note 20 Ultra, S10, S10e, S10 Plus, S10 5G, Note 10, Note 10 Plus, Galaxy Fold, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52 5G, A42 5G, Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus.

Ce qui est intéressant, c’est que la source de cette liste exhaustive aurait été un communiqué officiel des propres gars de Samsung qu’ils ont ensuite retiré.

Ce n’est donc pas officiel à 100%, mais tout porte à croire que les smartphones cités feront bientôt le saut vers One UI 4.

One UI

One UI, est une interface utilisateur basée sur Android et développée par Samsung Electronics pour ses appareils Android fonctionnant sous Android Pie et plus. Succédant à Samsung Experience UX et TouchWiz, il est conçu pour rendre les grands smartphones plus faciles à utiliser et plus attrayants visuellement.

Pour plus de clarté, certains éléments de l’interface utilisateur sont modifiés pour correspondre à des couleurs basées sur la couleur du téléphone de l’utilisateur. Il a été dévoilé lors de la conférence des développeurs 2019 de Samsung aux côtés du Galaxy S10, des Galaxy Buds et du Galaxy Fold.

Caractéristiques

L’interface One UI a été conçue dans le cadre d’un objectif visant à ce que le matériel et les logiciels de Samsung « fonctionnent ensemble en parfaite harmonie » et offrent une expérience plus « naturelle » sur les smartphones à grand écran.

L’un des principaux modèles de conception des applications incluses consiste à placer intentionnellement les fonctionnalités communes et les éléments de l’interface utilisateur en bas de l’écran plutôt qu’en haut. Ils sont ainsi plus faciles à atteindre avec le pouce de l’utilisateur lorsqu’il utilise l’appareil d’une seule main.

Pour des raisons similaires, les applications utilisent de grands en-têtes pour pousser leur contenu principal vers le centre vertical de l’écran. La barre de navigation prend en charge l’utilisation des gestes, tandis qu’un « mode nuit » à l’échelle du système (qui donne aux éléments de l’interface utilisateur et aux applications prises en charge une couleur sombre) a également été ajouté. Comme à partir d’Android Pie, l’écran d’aperçu des applications récentes utilise une disposition horizontale, par opposition à la disposition verticale des versions précédentes.

Historique des versions

One UI 1

One UI 1.0, la première version de One UI, a apporté de nombreuses fonctionnalités qui devenaient de plus en plus populaires parmi les différentes applications et iOS. Tout d’abord, le mode sombre a été ajouté pour faciliter l’affichage dans les espaces sombres pour les yeux de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité a été incluse dans de nombreuses applications et a finalement fait son chemin dans iOS 13 et Android 10. La première version a également apporté des outils d’édition de captures d’écran en natif, des courbes affinées, des améliorations de l’Always-On Display, une mise à jour de Bixby avec prise en charge du remappage du bouton Bixby, et une nouvelle façon de naviguer sur l’appareil : les gestes.

Alors qu’Android 9 Pie est venu avec un support gestuel, il n’était disponible que sur les appareils Pixel et les appareils AOSP stock et de nombreux utilisateurs disent qu’il est « à moitié conçu ». Cependant, Samsung a décidé de créer son propre système de gestes pour naviguer sur les appareils sur lesquels OneUI est installé. Il suffisait de glisser vers le haut depuis le bas de l’appareil sur les trois emplacements des « boutons » pour naviguer. Ce système a fait l’objet de nombreuses critiques mitigées.

One UI 1.1, une mise à jour mineure de One UI, a apporté quelques corrections de stabilité pour l’appareil photo, les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, ainsi que des optimisations de performances. Cette mise à jour n’est pas disponible sur la gamme Galaxy S8, Note8, S9 et Note9, mais était une mise à jour OTA pour les appareils de la série Galaxy S10. Il est sorti avec les appareils de la série Galaxy A de 2019, tels que les A30, A50 et A70.

One UI 1.5, une autre mise à jour mineure, était principalement destinée aux Galaxy Smart Watches, cependant, elle fournit un lien natif vers le support Windows. Il a été lancé avec les appareils de la série Galaxy Note10. Il comportait également 3 sons de notification qui ont subi des modifications mineures.

One UI 2

One UI 2.0, la mise à jour One UI de deuxième génération, offre aux utilisateurs de Galaxy une expérience de bien-être numérique skinné, une interface utilisateur plus raffinée dans certaines applications par défaut comme Device Care, un changement mineur de l’interface utilisateur concernant la position de l’horloge dans les paramètres rapides, un enregistreur d’écran natif, le nouveau système gestuel d’Android 10, un écran de verrouillage dynamique (un papier peint différent à chaque déverrouillage), un dossier Corbeille dans Fichiers, Android Auto natif et un accès plus difficile aux autorisations de localisation. OneUI 2.0 a déjà été mis en œuvre sur les Galaxy S10, Note10, Galaxy S9 et la gamme Note9.

One UI 2.1, une mise à jour mineure de One UI 2, apporte la prise en charge des appareils Galaxy supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Quick Share, Music Share, des modes de caméra supplémentaires et la prise en charge native des Live Captions.

Il a été lancé pour la première fois avec les appareils de la série Galaxy S20 et Galaxy Z Flip. Elle est également arrivée pour d’autres appareils tels que les Galaxy S9, Note9, S10, Note10, Galaxy Fold et certains appareils Galaxy A (2020) sous forme de mise à jour logicielle.

One UI 2.5, Samsung a lancé One UI 2.5 avec la série Galaxy Note 20, et la mise à jour arrive maintenant sur le Galaxy S20 et les téléphones Samsung plus anciens. One UI 2.5 n’apporte pas de changements radicaux à l’interface utilisateur, mais de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont intégrées à l’appareil photo, à DeX, à la navigation gestuelle et à d’autres services.

One UI 3

One UI 3.0, basé sur Android 11, a été publié pour les appareils Galaxy S20 à partir du 2 décembre 2020. La mise à jour comprend quelques révisions notables, comme un panneau de notification translucide, de nouvelles commandes de volume situées sur le côté droit de l’appareil aux côtés des touches de volume physiques, des widgets légèrement améliorés et des animations et transitions plus fluides dans l’ensemble de l’interface utilisateur.

One UI 3.1, une mise à jour mineure de One UI 3 publiée pour la première fois avec la série Galaxy S21, a commencé à être déployée sur les autres appareils Galaxy pris en charge, en commençant par la série Galaxy S20 le 17 février 2021.

Il n’y a pas de changements notables dans l’interface utilisateur. Il contient de nombreuses améliorations des fonctions de l’appareil photo, telles que l’amélioration de l’autofocus tactile et du contrôleur d’exposition automatique et l’amélioration de la fonction de prise unique, ainsi que des implémentations logicielles telles que l’effaceur d’objets, l’enregistrement multi-micro, le bouclier de confort oculaire, le partage privé et autres.

One UI 3.1.1, une mise à jour mineure de One UI 3, est sortie pour la première fois avec le Galaxy Z Fold 3 le 11 août 2021.

Lancement

One UI 1.0 basé sur Android 9 Pie a été publié périodiquement pour les appareils Galaxy S8, Note8, S9 et Note9 au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2019. Les appareils Galaxy A et M plus récents sont également dotés de la nouvelle couche de Samsung, tout comme le Note FE (Fan Edition). One UI 1.1 a été lancé aux côtés de la série Galaxy S10 et du Galaxy Fold.

One UI 1.5 a été préinstallé sur les appareils Galaxy Note10 suite au partenariat de Samsung avec Microsoft pour offrir une meilleure intégration mobile à Windows 10. Bien que les appareils de la série Galaxy S7 et Note 5 n’aient pas officiellement reçu la mise à jour de Samsung, de nombreux développeurs de la communauté Open Source ont porté le système sur ces appareils.

One UI 2.1 est stable pour les appareils S10, Note 10, S9, Note 9 et Tab S6. Il était préinstallé sur le S20 et sur la plupart des appareils Samsung lancés en 2020.

One UI 2.5 est préinstallé sur les appareils Galaxy Note20, ainsi que sur le Galaxy Z Fold 2 et le Samsung Galaxy S20 FE.