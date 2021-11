À l’instar d’un jeu vidéo où l’on dépense de l’argent, Tinder a dévoilé sa nouvelle fonctionnalité Tinder Coins, une option qui ajoute des microtransactions à l’application de rencontre et qui sera disponible dans la plupart des régions du monde à partir de 2022, bien que certaines régions du monde disposent déjà d’une version d’essai.

Tinder va vous permettre de payer pour avoir plus de chances de trouver des rendez-vous sur l'application

Les pièces Tinder ajoutent l’option de Boost et Super Like pour la correspondance.

Cette monnaie virtuelle peut être achetée avec de l’argent réel, ce qui ouvre les portes à deux nouvelles options dans la recherche de rencontres, telles que Boost et Super Like, qui élargiront l’éventail des correspondances, tout en garantissant des correspondances meilleures et plus rapides avec d’autres personnes.

Tinder Coins remplacera la version premium de l’application, qui offrait également des avantages aux abonnés en échange d’un paiement. Ils seront également utilisés pour accéder à l’option permettant de voir qui vous aime et d’encourager certains comportements sur l’application, comme la consultation des profils ou l’ajout de vidéos à votre bio.

Parallèlement à ce qui précède, Match, la société mère de Tinder, a commenté ses projets de « métavers » de rencontres, un terme à la mode dans les médias sociaux depuis le passage de Facebook à Meta, qui pourrait permettre des rencontres entièrement virtuelles grâce à la réalité augmentée.