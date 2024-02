Satellite de 2 tonnes en descente vers la Terre ce mois-ci

L’ESA prévoit la rentrée atmosphérique d’ERS-2, un satellite européen hors d’usage, marquant la fin d’une ère en observation terrestre.

L’Agence spatiale européenne (ESA) se prépare au retour sur Terre du satellite ERS-2, une étape majeure pour la surveillance de la Terre depuis son lancement le 21 avril 1995. Après avoir joué un rôle crucial dans la collecte de données sur les surfaces terrestres, les océans et les calottes polaires, et dans le suivi des catastrophes naturelles, le satellite ERS-2, lancé en 1995, entame sa descente finale dans l’atmosphère terrestre prévue pour mi-février 2024. Cette rentrée atmosphérique, qualifiée de « naturelle » par l’ESA, est le résultat d’une série de 66 manœuvres de désorbitation effectuées en 2011 pour réduire le risque de collision et accélérer sa descente.

L’ERS-2, maintenant dépourvu de carburant et passivé, pèse environ 2294 kg. Son retour sur Terre est considéré comme un événement moyennement fréquent, similaire à d’autres objets de masse comparable qui entrent dans l’atmosphère terrestre toutes les une à deux semaines. Malgré le risque minime que des débris atteignent la surface de la Terre, l’ESA assure que la majorité se désintégrera lors de la rentrée et que les fragments restants ne contiendront aucune substance toxique ou radioactive.

L’incertitude demeure quant au moment et au lieu précis de la rentrée de l’ERS-2 en raison de la difficulté à prédire la densité des couches atmosphériques concernées et l’activité solaire, qui influencent la vitesse de décroissance de l’orbite du satellite. L’ESA, par l’intermédiaire de son bureau des débris spatiaux, met régulièrement à jour ses prédictions et partage des visualisations graphiques sur son blog, avec une fréquence d’actualisation qui augmentera à l’approche de la rentrée.

L’ESA a également pris des mesures proactives pour minimiser la création de débris spatiaux et assurer une rentrée sécuritaire des satellites en fin de vie, à travers des initiatives telles que l’Office des débris spatiaux, l’initiative Clean Space, l’approche Zero Debris, et la Charte Zero Debris. Ces efforts visent à protéger l’environnement spatial et à garantir la durabilité à long terme des activités spatiales.

Pour plus d’informations sur la rentrée de l’ERS-2 et sur les efforts de l’ESA pour assurer un avenir durable au vol spatial, les médias sont invités à assister à un briefing en ligne le 13 février 2024. Ce briefing abordera les opérations de rentrée et les mesures prises par l’ESA pour réduire les risques associés aux rentrées atmosphériques.

Cette situation souligne l’importance de la gestion des débris spatiaux et des efforts internationaux pour assurer la sécurité et la durabilité des opérations spatiales.

Conclusion

La rentrée contrôlée d’ERS-2 n’est pas seulement la conclusion d’une mission réussie ; c’est aussi une preuve de la responsabilité et de la prévoyance de l’ESA dans la gestion des satellites en fin de vie. En minimisant l’impact environnemental de la rentrée et en continuant à exploiter les données recueillies, ERS-2 laisse un héritage durable dans l’effort global pour comprendre et protéger notre planète.