SDC21 : Samsung présente des solutions pour une nouvelle ère d’expériences connectées

Samsung Electronics Co., Ltd. a tenu aujourd’hui la Samsung Developer Conference 2021 (SDC21), marquant la première conférence virtuelle de développeurs de la société.

Dans un espace ouvert aux consommateurs, aux développeurs et aux partenaires, Samsung a annoncé une série de services et de solutions produits pour façonner, concevoir et créer des expériences transparentes qui s’intègrent facilement dans les modes de vie changeants d’aujourd’hui.

Les développeurs, les créateurs et les designers ont exploré de nouvelles façons de projeter avec l’écosystème croissant de Samsung lors de la conférence des développeurs de l’entreprise.

Au cours de l’événement, Samsung a souligné son approche de l’innovation centrée sur le consommateur. En particulier, l’entreprise a montré comment les avancées en matière d’IA, d’IoT et de sécurité fonctionnent en tandem avec l’étendue du portefeuille de Samsung pour créer des expériences qui s’adaptent à la façon dont les gens vivent et, en fin de compte, débloquent une nouvelle ère de connectivité et de collaboration.

« Nous sommes fiers du travail de pionnier que nous sommes en mesure de réaliser en partenariat avec la communauté des développeurs créatifs », a déclaré DJ Koh, président et directeur général de la division IT & Mobile Communications de Samsung Electronics. « Alors que la société devient plus étroitement connectée grâce à de nouveaux outils et appareils, nous voulons rendre la vie des gens plus facile et plus intelligente, où qu’ils soient. »

Des plates-formes conçues pour des expériences connectées

Une plateforme robuste de technologies en matière d’IA, d’IoT et de sécurité affine l’expérience du consommateur et accélère la capacité des développeurs à créer des applications créatives.

Samsung a détaillé ses plans pour renforcer les technologies de la plateforme centrale, telles que Bixby, SmartThings et Samsung Knox.

Lors de la keynote de la SDC21, Samsung a annoncé des améliorations à Bixby, qui est devenu un élément central de l’expérience utilisateur pour plus de 300 millions d’appareils Samsung.

Bixby utilise désormais l’IA sur les appareils et les réseaux neuronaux profonds pour traiter les commandes sur les appareils eux-mêmes. Grâce à cette technologie, ce développement rend le service jusqu’à 35% plus rapide qu’auparavant.

Pour les développeurs, Samsung a également annoncé la Bixby Home Platform, qui sert de couche intelligente entre le traitement du langage naturel de Bixby et SmartThings. Grâce à cette plateforme, les commandes vocales peuvent désormais être exécutées de manière plus intelligente, en tenant compte de l’état et du contexte des différents appareils.

Samsung a fait d’autres annonces concernant SmartThings, notamment sur la façon dont la plateforme s’intégrera pleinement à Matter, la toute nouvelle norme en matière de soutien aux maisons intelligentes.

Matter résout les problèmes d’interopérabilité pour les développeurs et, avec une liste étendue de partenaires, sera le catalyseur qui rendra la connectivité des maisons intelligentes possible presque sans effort.

Le logiciel SmartThings Hub sera également intégré au portefeuille de produits de Samsung, qui comprend les téléviseurs Samsung Smart et les réfrigérateurs Family Hub.

Samsung estime que les données des consommateurs et leur vie privée sont aussi importantes que les expériences qu’elles permettent. Samsung s’engage à offrir une expérience transparente aux consommateurs et à garantir que ses appareils et services sont sécurisés du début à la fin.

Samsung Knox, la plateforme de sécurité de niveau défense de l’entreprise, offre une protection intégrée pour plus de 100 millions d’appareils Samsung.

Pour mieux protéger les données des consommateurs, Samsung Knox Vault se présente sous la forme d’une combinaison de matériel spécifique à la sécurité – un nouveau processeur sécurisé et une mémoire isolée sécurisée – et d’un nouveau logiciel intégré qui protège les données et les applications Android OS les plus sécurisées.

Au cours de la keynote de la DDC21, Samsung a souligné l’importance de la collaboration et sa philosophie d’innovation ouverte pour perfectionner la sécurité et la confidentialité, en réitérant son travail pour continuer à publier des outils d’analyse de la sécurité, comme des projets open source.

Samsung a également exposé ses principes de protection de la vie privée lors de la DDC21, en soulignant les trois engagements qui guident toutes les innovations de l’entreprise : protection, choix et transparence.

Grâce à ces principes, les consommateurs, les développeurs et les partenaires disposent des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur la manière dont les données sont gérées.

La société offre aux utilisateurs la possibilité de revoir et de gérer leurs autorisations à partir des paramètres de confidentialité de leurs appareils Galaxy et de leurs téléviseurs intelligents et divulgue les politiques de confidentialité de Samsung par le biais du portail de confidentialité.

À l’avenir, Samsung collaborera avec des experts mondiaux en matière de sécurité et continuera à publier des outils d’analyse de sécurité open source afin de rendre ses écosystèmes plus sûrs.

Tizen fait passer la Smart TV à la vitesse supérieure

S’appuyant sur sa vision « Des écrans partout, des écrans pour tous », Samsung continue de consolider sa position de leader mondial des téléviseurs en développant de nouvelles expériences qui perfectionnent la connectivité, la fonctionnalité et le divertissement immersif.

Lors de la conférence SDC21, Samsung a présenté plusieurs façons dont les téléviseurs Samsung permettent de nouvelles expériences, notamment :

Communication vidéo basée sur un partenariat avec Google pour permettre aux utilisateurs de profiter de meilleurs appels vidéo sur les téléviseurs grâce aux fonctions de mise au point et de zoom activées par l’IA.

Samsung Health sur les téléviseurs intelligents qui se connecte à une webcam pour analyser les mouvements et fournir un retour d’information en temps réel pendant une séance d’entraînement.

Des jeux plus réalistes grâce au HDR10+, avec des paramètres automatisés pour une faible latence et un calibrage HDR.

Pour les entreprises, Samsung lancera Tizen for Business. Ce service prend en charge les tablettes électroniques interactives dans les écoles, les kiosques dans les centres commerciaux et même les écrans dans les restaurants, les aéroports et les métros.

Grâce aux nouveaux portails de gestion, les entreprises peuvent effectuer une surveillance en temps réel et contrôler les écrans à distance, en appliquant facilement les paramètres à plusieurs appareils d’une seule touche.

Grâce aux licences pour la plate-forme TV Tizen, les fabricants qui souhaitent introduire une plate-forme TV haut de gamme telle que Tizen peuvent le faire rapidement et à moindre coût.

Cela leur permet d’utiliser la présence de Tizen TV pour promouvoir leurs produits sur le marché des téléviseurs intelligents et, en fin de compte, aider davantage de consommateurs à profiter de Tizen.

Innover à travers l’écosystème Galaxy

Samsung offre une expérience utilisateur qui répond aux besoins de tous les utilisateurs et appareils. Et avec une gamme croissante de types d’appareils et de facteurs de forme, les développeurs ont de nombreuses possibilités d’innover encore plus.

Lors de la conférence SDC21, Samsung a dévoilé la nouvelle One UI 4, la dernière version de son interface utilisateur pour les appareils mobiles. One UI 4 offrira de nouveaux niveaux de personnalisation pour permettre aux utilisateurs de créer une expérience et un appareil qui leur sont vraiment propres.

Elle combine les principales fonctions de confidentialité et de sécurité de Samsung avec des options permettant aux utilisateurs de personnaliser les autorisations afin qu’ils aient toujours le contrôle de leurs données lorsqu’ils utilisent un appareil Samsung.

Lors de l’événement, Samsung a démontré aux développeurs les possibilités de One UI 4, notamment pour les appareils pliables tels que les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3.

Grâce à One UI 4, les utilisateurs pourront faire usage de fonctionnalités telles que le mode Flex et la fenêtre multi-active, qui permettent aux utilisateurs de profiter d’expériences plus intuitives et conviviales, propres au facteur de forme pliable.

La DDC21 comprenait également une session consacrée à la Galaxy Watch qui présentait des outils pour les développeurs afin de les aider à créer de nouvelles applications dans le nouvel écosystème d’applications pour montres.

Samsung invite les développeurs et les partenaires à participer à leur voyage pour donner vie à des expériences nouvelles et sécurisées. Pour plus d’informations sur la conférence des développeurs Samsung 2021, veuillez consulter le site developer.samsung.com.