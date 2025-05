Ces objets du quotidien qui étouffent votre signal Wi-Fi

Mal placé, un modem peut voir ses efforts réduits à néant. À l’ère du télétravail et des vidéos en streaming, la stabilité du Wi-Fi à la maison dépend parfois d’un détail : l’environnement immédiat du routeur. Miroirs, micro-ondes, ou guirlandes lumineuses : ces ennemis invisibles s’invitent au cœur de nos connexions.

Il suffit d’un geste simple — poser un modem sur une étagère entre un miroir mural et une enceinte Bluetooth — pour que le débit s’effondre. Le signal Wi-Fi, fragile et capricieux, traverse l’air comme une onde en quête de clarté. Or, certains objets modifient, absorbent ou détournent ces ondes. Dans la bande des 2,4 GHz, celle utilisée par de nombreux modems domestiques, les interférences sont fréquentes. C’est là que les micro-ondes, les téléphones sans fil ou les moniteurs pour bébés, eux aussi accrochés à cette fréquence, entrent en conflit.

Le problème est souvent invisible. Un mur porteur trop dense, une lampe LED branchée en permanence ou une télé connectée trop proche peuvent affaiblir la couverture, voire provoquer des coupures intermittentes. Loin d’être anodins, ces petits détails finissent par générer une frustration quotidienne. Pourquoi le débit est-il bon dans le salon mais instable dans la chambre ? Pourquoi le Wi-Fi se coupe-t-il lorsque l’on utilise le micro-ondes ?

Les solutions existent et tiennent plus du bon sens que de la technique pure. Placer le routeur au centre du logement, à mi-hauteur, sans objets métalliques autour, reste un principe de base. L’éloigner des sources d’interférence électromagnétique en est un autre. Certaines pratiques sont plus méconnues, comme la mise à jour du firmware du routeur ou le choix manuel du canal de diffusion.

À l’heure où nos habitudes numériques sont suspendues à la qualité de notre connexion, il devient essentiel d’interroger notre aménagement intérieur. Non pas pour transformer chaque foyer en laboratoire radio, mais pour rappeler qu’une bonne connexion commence souvent par une chaise bien placée… et une guirlande débranchée.