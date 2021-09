SpaceX Inspiration4 : le premier équipage spatial entièrement civil revient sur Terre

La mission Inspiration4 de SpaceX a atterri sans encombre sur Terre, les quatre touristes de l’espace s’étant échoués dans l’Atlantique au large de la Floride samedi, près de l’endroit où ils avaient décollé trois jours plus tôt.

Le quatuor de touristes de l’espace a été parachuté à bord de leur capsule Dragon, qui les avait transportés de manière autonome en orbite depuis leur lancement dans l’espace.

Le lancement et le retour réussis de la mission ouvrent un nouveau chapitre pour les voyages spatiaux privés, espèrent le fondateur de Tesla, Elon Musk, et sa société privée.

Il fait suite à d’autres vols pionniers dans l’espace effectués par Richard Branson et Jeff Bezos au cours des derniers mois, bien qu’il ait duré beaucoup plus longtemps et soit allé beaucoup plus loin.

« Bienvenue dans la deuxième ère spatiale », a déclaré Todd « Leif » Ericson, directeur de mission de la société Inspiration4, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique après le retour de l’équipage.

La mission a été la première à entrer en orbite sans astronaute professionnel. Au lieu de cela, quatre civils menés par le milliardaire Jason Isaacman ont pris place à bord de la capsule Dragon de SpaceX, entièrement automatisée.

La capsule, baptisée Resilience, a atteint une altitude inhabituellement élevée de 363 miles, devançant la Station spatiale internationale de 100 miles, après son décollage mercredi soir avant de retourner dans l’atmosphère samedi soir.

Vers 19 heures EDT (2300 GMT), la capsule Crew Dragon de SpaceX a été parachutée dans une mer calme après une descente automatique de rentrée.

Dans l’heure qui a suivi, les quatre membres de l’équipage ont été vus sortant de la trappe latérale de la capsule après que le véhicule, visiblement brûlé à l’extérieur, ait été hissé de l’océan jusqu’au pont d’un navire de récupération de SpaceX.

Les quatre personnes (Jared Isaacman, 38 ans, Hayley Arceneaux, 29 ans, Chris Sembroski, 42 ans, et Sian Proctor, 51 ans) ont salué depuis le pont et ont levé le pouce avant d’être escortées vers une station médicale à bord pour des contrôles en mer.

« Au nom de SpaceX, bienvenue sur la planète Terre », a déclaré un contrôleur de mission de SpaceX après l’atterrissage. « Votre mission a montré au monde que l’espace est pour nous tous. »

En réponse, Issacman a déclaré : « C’était un grand voyage pour nous… nous ne faisons que commencer. »

Ils ont ensuite été ramenés par hélicoptère à Cap Canaveral pour retrouver leurs proches.