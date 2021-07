SpaceX remporte un contrat de 178 millions de dollars avec la NASA pour une mission sur la lune de Jupiter

La NASA a choisi la fusée Falcon Heavy de SpaceX d’Elon Musk pour lancer sa sonde scientifique de la lune de Jupiter, Europe, qui possède des océans liquides qui pourraient abriter la vie.

Le contrat pour la mission Europa Clipper, dont le lancement est prévu en octobre 2024, s’élève à 178 millions de dollars, a indiqué la National Aeronautics and Space Administration dans un communiqué vendredi. La lune se trouve à environ 630 millions de kilomètres de la Terre, et le voyage devrait durer plus de cinq ans.

Cette mission fait partie des efforts scientifiques majeurs de la NASA, étant donné l’énorme quantité d’eau salée qui se trouve sous sa surface glacée. La sonde Europa Clipper produira des images à haute résolution de la surface, déterminera la composition de la lune et recherchera une activité géologique, a déclaré la NASA. Il recherchera des lacs souterrains, mesurera la coquille de la lune et déterminera la profondeur et la salinité de l’océan.

Space Exploration Technologies Corp, basée à Hawthorne, en Californie, est devenue ces dernières années un contractant privilégié de la NASA, transportant des cargaisons et des équipages vers la station spatiale internationale.