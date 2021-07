Dropbox apporte quelques changements et améliore son service

Le service de stockage en nuage Dropbox a apporté plusieurs changements à sa plateforme et amélioré son fonctionnement.

La société a apporté des modifications à la conception et à la sécurité de la plateforme.

Avec ces changements, Dropbox a décidé de mettre à jour les outils qui sont axés sur l’accès aux fichiers, le téléchargement de contenu à partir de la caméra de l’appareil mobile et également la sécurité.

En outre, la société a décidé d’intégrer des dossiers suggérés, qui permettent d’ajouter du contenu pertinent et de le partager avec les bonnes personnes.

Dropbox a expliqué que la barre d’état système présente désormais une expérience beaucoup plus simplifiée, vous permettant de voir tout votre contenu synchronisé en toute sécurité d’un seul coup d’œil à partir de la barre des tâches sur Windows et de la barre de menu sur Mac.

Par ailleurs, une navigation web remaniée a également été ajoutée, de sorte que sur le côté gauche des dossiers, le contenu peut être localisé plus facilement et plus rapidement.

En plus du panneau d’information, qui comprend les points forts du contenu.

Changements dans la sécurité de Dropbox

En ce qui concerne les changements de sécurité, Dropbox a amélioré les fonctions de téléchargement de fichiers à partir de l’appareil photo mobile, qui sont également disponibles pour tous les utilisateurs du plan de base.

Il permet également de sauvegarder automatiquement les photos et les vidéos du téléphone mobile afin qu’elles soient accessibles depuis n’importe quel autre appareil.

En outre, l’outil de stockage vous permet de sauvegarder des albums et de personnaliser la manière dont vous sauvegardez vos photos et vidéos. Et grâce à la fonction d’économie d’espace mobile, il supprime en toute sécurité les photos après leur sauvegarde.

Enfin, l’outil Dropbox PassWords permet de se connecter à des sites Web et à des applications.

Les utilisateurs pourront enregistrer et remplir des identifiants de connexion pour des tâches en ligne, partager des mots de passe et des paiements, ainsi que savoir qui a accès à quel compte et gérer les paiements via le navigateur web et les appareils mobiles prenant en charge les cartes de débit et de crédit.