Le SSD de 1 To le moins cher au monde en 2021

Le SSD de 1 To le moins cher du monde à l’heure actuelle! La course au SSD le moins cher est toujours en cours et nous avons un débutant qui a arraché la couronne à l’ancien roi : le fabricant chinois Goldenfir propose maintenant le disque de 1 To le moins cher que nous ayons vu depuis très, très longtemps.

Le disque est disponible sur AliExpress pour seulement 78,69 $, soit une réduction de 25 % sur le prix original de 104,99 $. Il reste donc à 79 centimes par Go, bien moins cher que tout autre SSD sur Amazon ou Newegg.

Comme la plupart des disques de cette gamme de prix, ce SSD est probablement un SATA3 de 2,5 pouces sans DRAM qui utilise une mémoire NAND Flash 3D avec cache SLC, une technologie de compensation d’utilisation et une fonction de correction d’erreur (bien qu’il soit également possible qu’il soit de type QLC).

Mais le fait est que la vitesse n’est pas mauvaise du tout. Ce n’est pas le SSD de la PS5, mais il peut lire à 550MBps et écrire à 500MBps selon le test CrystalDiskMark. Il prend également en charge la surveillance des statuts TRIM et SMART afin de maintenir des performances maximales.

Elle est également assortie d’une garantie de trois ans. La seule chose que nous ignorons, c’est quels sont les accessoires inclus – s’il y en a. En tout cas, un grand disque solide à un prix qui fait rire.

Veuillez noter que…

Ce produit vient de Chine, il faudra donc au moins un mois pour l’acheminer jusqu’à votre domicile. Des frais de douane peuvent également vous être facturés, mais dans ce cas, il s’agira d’un montant très faible.

Si vous avez trouvé un produit similaire à un meilleur prix, faites-le nous savoir et nous vous mentionnerons dans l’article que nous publierons.