Le studio Destruction AllStars s’attaque à un jeu phare de la PS5

Destruction Lucid Games, le développeur d’AllStars, travaillerait sur un titre phare AAA pour la PlayStation 5.

Le studio de développement de Destruction AllStars, Lucid Games, travaille apparemment sur un jeu phare AAA pour la PS5.

Le profil LinkedIn d’un employé de Lucid Games a été mis à jour avec de nouvelles informations, selon un tweet envoyé hier, le 16 décembre, que l’on peut voir juste en dessous de celui-ci. Le profil de l’employé a été modifié pour indiquer qu’il travaille désormais sur un « titre phare AAA non annoncé pour la PlayStation 5 », selon le studio.

Si vous ne connaissez pas Lucid Games, sachez que cette société basée au Royaume-Uni a été créée il y a une dizaine d’années, après la disparition de Bizarre Creations. Parmi les projets ultérieurs, citons Geometry Wars 3 : Dimensions en 2014, Switchblade en 2018 et, plus récemment, Destruction AllStars, une exclusivité PlayStation 5 qui combinait action destructrice et course rapide dans un seul et même package.

Ce qui est particulièrement remarquable à propos de la nouvelle information de l’employé, c’est qu’elle vient à la suite d’une précédente rumeur impliquant Lucid Games avec Twisted Metal. En septembre 2021, Sony avait annoncé qu’il allait faire revivre la série Twisted Metal et qu’il avait délégué les tâches de production à Lucid Games après leur travail sur Destruction AllStars, sorti exclusivement sur la PS5.

Pour l’instant, cependant, ni Sony ni Lucid Games n’ont vérifié ou contesté les faits susmentionnés. En revanche, Twisted Metal semble être en pleine résurgence chez Sony, puisqu’une série télévisée inspirée du jeu de course frénétique a été dévoilée en début d’année, avec Anthony Mackie dans le rôle principal. Nous devrons attendre et voir si cela se traduit par une remise à zéro du jeu chez le développeur de Destruction AllStars.