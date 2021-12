Passer d’un événement Nest Cam à un autre dans Google Home en toute simplicité

Passer d’un événement Nest Cam à un autre dans la nouvelle interface de lecture de l’application Google Home est désormais beaucoup moins désagréable.

Le lancement de la nouvelle collection de caméras Nest de Google a marqué le début de la décision de la société d’intégrer complètement ses caméras de sécurité dans l’application Home monolithique de la société. De la même manière qu’à peu près tout le reste de cette application n’était pas idéal, Google a déclaré qu’il allait fournir un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pour l’améliorer au fil du temps.

Avec la dernière version, vous pouvez passer d’un événement à l’autre directement à partir de l’interface de lecture Sightline remaniée, ce qui vous évite de faire défiler les heures sur la chronologie dans les versions précédentes.

La modification d’aujourd’hui est simple, directe et bénéfique : dans la nouvelle interface de lecture de Sightline, vous remarquerez un ensemble supplémentaire de commandes de lecture sous la ligne de temps, que vous pouvez utiliser pour régler la vitesse de lecture.

Les boutons d’avance et de recul vous permettent d’avancer et de reculer dans le temps entre les événements sans avoir à lire manuellement et laborieusement la ligne de temps ou à revenir à l’interface « historique de la maison » pour découvrir certaines occurrences (que vous n’avez peut-être pas saisies sous cette forme d’interface utilisateur).

A gauche, ancienne interface utilisateur. A droite : Nouvelle interface utilisateur.

Les commandes de lecture et de pause ont également été déplacées vers le bas de l’écran, où elles remplacent désormais un tapotement sur la fenêtre de lecture elle-même ainsi que les indicateurs flottants, qui peuvent parfois empêcher l’affichage du contenu pendant de brèves périodes.

Il n’y a aucun moyen de remédier à l’impression générale de désarroi que nous donnent les nombreuses parties de l’application Home de Google, désormais extrêmement gonflée ; cependant, il existe un moyen simple de naviguer entre les événements pour une meilleure compréhension du contexte sans avoir à passer d’une interface à l’autre ou à faire défiler lentement et très ennuyeusement toute la chronologie.

Lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans l’application Google Home, l’entreprise a le vent en poupe. Au cours des derniers mois, Google a également intégré les nouvelles Nest Cams dans l’application Home, ainsi qu’un outil de test de la vitesse des appareils pour les Wi-Fis Google/Nest.

Selon Google, la nouvelle fonctionnalité sera disponible à partir d’aujourd’hui. (Oui, c’est Google, et elle est disponible pour tout le monde dès maintenant ; bien qu’elle ait pu être disponible en test pour certaines personnes plus tôt). Les tests ont montré que la nouvelle fonctionnalité semble être opérationnelle dans la version 2.47.78.2 de l’application Home. Il est possible que cette mise à jour ne vous soit pas accessible via le listing du Play Store, mais vous pouvez l’obtenir via APK Mirror.