Sur Mars, des chercheurs découvrent de l’eau dans un vaste canyon

Un satellite européen tournant autour de Mars a découvert une « région riche en eau » de la taille des Pays-Bas, au centre d’un système de canyons qui éclipse le Grand Canyon sur Terre.

Des chercheurs de l’Agence spatiale européenne ont découvert de l’eau dans Valles Marineris, un système de canyons profonds et profonds sur Mars. Photo avec l’aimable autorisation de l’Agence spatiale européenne

Lors d’une mission vers Mars en 2016, l’ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne, qui a été lancé conjointement avec la société russe Roscosmos, a découvert « de grands volumes d’eau » dans le vaste système de canyons Valles Marineris de la planète, selon un communiqué publié mercredi. Les résultats ont été publiés dans la revue Icarus par les chercheurs.

Selon l’Agence spatiale européenne, l’eau existe sous forme de glace dans les régions polaires gelées de la planète, mais les températures près des équateurs de la planète ne sont pas assez basses pour que l’eau exposée soit stable dans ces conditions.

Des chercheurs de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie, dont Alexey Malakhov, ont cosigné une étude qui a révélé que la quantité surprenante d’eau est « tout à fait similaire aux zones gelées de la Terre », selon un communiqué. En raison des températures glaciales dans ces endroits, l’eau est retenue dans la glace qui reste en place sous le sol sec pendant une période prolongée, selon lui.

Selon l’Agence spatiale européenne, l’eau peut être sous forme de glace ou être chimiquement liée à d’autres minéraux dans le sol, en fonction de son emplacement. M. Malakhov pense que l’eau existe sur Mars sous forme de glace, car des observations antérieures ont révélé que les minéraux de cette région de la planète ne contiennent généralement pas beaucoup d’eau.

Hkan Svedhem, co-auteur de l’article, est chercheur à l’ESTEC aux Pays-Bas. « Ce résultat est un excellent point de départ, mais nous avons besoin d’observations supplémentaires pour savoir avec certitude à quel type d’eau nous avons affaire », a-t-il déclaré.

Le Trace Gas Orbiter est l’une des deux missions ExoMars, les autres étant un rover et une plateforme de surface, toutes deux chargées d’établir si la vie a déjà existé sur Mars.

Au début de l’année, des chercheurs ont exprimé leur scepticisme à l’égard de cette recherche, déclarant que la planète relativement minuscule n’était peut-être pas assez grande pour retenir suffisamment d’eau pour que la vie y existe.

Les chercheurs, en revanche, continuent de découvrir des signes d’eau sur la planète.

Selon une étude publiée en octobre, le rover martien Persévérance de la NASA a découvert que le cratère Jezero de Mars abritait autrefois un lac et qu’il était soumis à de fortes inondations qui ont transporté des pierres dans le cratère pendant les temps anciens.

Selon l’Agence spatiale européenne, des efforts antérieurs, tels que la mission Mars Express de l’Agence spatiale européenne, ont permis de découvrir de très faibles quantités d’eau à des latitudes plus basses à la surface de la planète.

Colin Wilson, scientifique du projet ExoMars Trace Gas Orbiter, a déclaré qu’il est essentiel de comprendre comment et où l’eau existe sur la planète Mars actuelle pour comprendre ce qui est arrivé aux réserves d’eau autrefois abondantes de la planète. « Le fait d’en savoir plus sur la façon dont l’eau existe sur Mars aujourd’hui et sur l’endroit où elle se trouve nous aide également à rechercher des environnements habitables, des signes possibles de vie passée et des matériaux organiques datant des premiers jours de Mars », a déclaré Colin Wilson.

Selon la NASA, l’eau a été découverte par l’instrument FREND de Trace Gas Orbiter, qui a mesuré l’hydrogène dans le sol de la planète. On pensait auparavant que l’eau était cachée sous la surface de la planète.

La zone riche en eau croise le canyon du Chaos de Candor, une zone qui a suscité l’intérêt de l’équipe de recherche en raison de sa proximité avec Candor. Il s’agit d’une composante du système de canyons Valles Marineris, qui est dix fois plus long et cinq fois plus profond que le Grand Canyon de la surface de la Terre.

Selon l’agence, cette découverte fait de Valles Marineris un lieu potentiel pour une future exploration humaine.

Selon l’auteur principal de l’étude, Igor Mitrofanov, chercheur à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie, qui est également l’auteur principal, « Avec TGO, nous pouvons regarder jusqu’à un mètre sous cette couche de poussière et voir ce qui se passe réellement sous la surface de Mars – et, de manière cruciale, localiser des « oasis » riches en eau qui ne pouvaient pas être détectées avec les instruments précédents. »