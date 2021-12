Mars a une caractéristique que nous n’avons pas : des mégadunes arctiques

Kevin M. Gill est un nom qui ne devrait pas surprendre les amateurs d’astrophotographie. Il est fort probable que vous ayez vu certaines de ses photographies au fil des ans, même si vous n’êtes pas au fait des dernières nouvelles et avancées en matière d’astronomie.

Une caractéristique que Mars possède et que nous ne possédons pas : Des mégadunes sur la calotte polaire

En plus des magnifiques représentations d’artistes, Gill a capturé des photos étonnantes de mondes lointains dans ses photographies. Des clichés des mégadunes de Chasma Boreale, une caractéristique unique sur Mars, font partie des images les plus récentes rendues publiques par le photographe sur son profil officiel Flickr.

Gill est un ingénieur logiciel, un « wrangler » de données planétaires et climatiques, et un artiste de la visualisation de données scientifiques situé en Californie, qui collabore depuis longtemps avec la NASA et d’autres organisations.

L’artiste est également connu pour ses photos d’habitats extraterrestres, qui comprennent des représentations de missions spatiales, de corps solaires et d’exoplanètes, en plus de ses interprétations créatives de ces sujets. Ces photographies ont été collectées par des missions de la NASA, et lorsqu’elles arrivent sur Terre, elles sont en noir et blanc et n’ont pas été traitées.

Impression d’artiste des mégadunes de Chasma Boreale. Crédit : Kevin M. Gill/NASA/JPL/Université d’Arizona/USGSE

Gill est capable de communiquer la profondeur et la beauté réelles de ces habitats d’un autre monde en incluant la couleur, la dimension et une résolution plus élevée dans son travail.

Au lieu d’utiliser des photographies prises par l’expérience d’imagerie à haute résolution (HiRISE) à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Gill a utilisé des images de la région de Chasma Boreale, un énorme canyon situé à proximité de la couverture de glace polaire nord de Mars, prises par le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Plusieurs de ces photographies ont été recueillies par HiRISE dans le but de créer des modèles numériques de terrain (MNT) martiens de différentes zones géographiques sur Mars. Les MNT de HiRISE sont créés en assemblant deux photos de la même région obtenues à partir de différentes perspectives, qui sont ensuite analysées à l’aide d’un logiciel sophistiqué.

Comme l’illustre l’image ci-dessous, le modèle numérique de terrain (MNT) de la région de Chasma Boreale met en évidence les formes de relief en couches connues sous le nom de « mégadunes », qui sont la conséquence du dépôt saisonnier de la glace fondante et des tempêtes de poussière.

Ces dunes sont comparables aux dunes de Barchan (visibles sur l’image ci-dessous), qui ont été observées par HiRISE de MRO et d’autres orbiteurs martiens depuis plusieurs décennies. Situées dans les régions polaires septentrionales de Mars, ces dunes de sable se sont formées principalement à la suite d’un dépôt dû aux vents.

Ces mêmes vents, qui sont poussés par les différences de température saisonnières entre les hémisphères nord et sud, sont responsables de la morphologie distinctive des dunes barchan.

Données acquises par l’instrument HiRISE du MRO. Crédit : NASA/JPL/Université d’Arizona/USGS

En raison de l’épaisse couche de glace qui les recouvre en hiver, ces dunes sont difficiles à repérer. Cependant, lorsque le temps se réchauffe en été, le gel fond et elles deviennent visibles en raison de leur composition minérale, qui leur donne un aspect plus sombre que leur environnement.

Ces dunes, comme leurs homologues sur Terre, migrent progressivement sur la surface martienne à mesure que les vents martiens les poussent sur la surface. Pour leur part, les mégadunes sont nettement plus grandes que les barchans et pourraient même receler des secrets sur l’histoire ancienne de la planète.

Gill a utilisé le logiciel Geospatial Data Abstraction Library (GDAL), qui est une plateforme de traitement de données géospatiales open-source, pour analyser les données HiRISE afin de réaliser ses photographies des mégadunes en Namibie.

Ensuite, les photographies ont été recréées à l’aide du programme d’infographie 3D Blender et d’Adobe Lightroom, un outil de retouche photo basé sur le cloud développé par Adobe Systems. Les photographies qu’il a ainsi produites dépeignent ce à quoi ressemblent les mégadunes vues du sol.

Les expéditions de surface prévues dans la zone polaire nord dans un avenir proche pourraient être en mesure de voir certaines de ces caractéristiques de première main. Il est également possible que les astronautes puissent les observer de près lorsque les premiers vols avec équipage vers Mars seront lancés au cours de la prochaine décennie !

L’étude de ces mégadunes et d’autres formes de relief stratifié sur Mars pourrait fournir des informations sur l’évolution du climat de la planète, qui se manifesterait par des changements dans la configuration des vents et la fonte des glaciers au fil du temps sur la planète.

En attendant, le rendu de l’artiste nous donne un aperçu de ce que nous pourrions voir dans un avenir proche !

Lecture complémentaire : Kevin Gill (Flickr)/AU HiRISE/LPL