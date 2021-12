Minecraft a atteint 1 trillion de vues sur YouTube

Minecraft est déjà l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, aux côtés de classiques tels que Tetris, Mario et Grand Theft Auto. Il vient de franchir un nouveau cap, avec plus de 1 000 milliards de vues sur l’ensemble de la plateforme YouTube.

Minecraft de Microsoft est l’un des plus grands jeux de la planète.

C’est en 2009 que le jeu de construction de monde a fait son apparition sur le site de partage de vidéos de Google, et il a depuis évolué pour devenir l’une des communautés les plus actives et les plus importantes de la plateforme.

Selon YouTube, il y a plus de 35 000 chaînes de créateurs actifs qui créent des vidéos sur Minecraft dans 150 pays à travers le monde. En outre, 140 millions d’utilisateurs jouent à Minecraft sur plusieurs plates-formes, dont les ordinateurs, les appareils mobiles et les consoles de jeux vidéo.

À une époque où les géants de la technologie tels qu’Apple, Google et Microsoft sont évalués à plus de 1 000 milliards de dollars, il semble que ce soit simplement un autre chiffre à lancer. Cependant, pour Mojang Studios, la société de développement basée à Stockholm qui a créé Minecraft, il sert à rappeler que le jeu a continué à se développer progressivement, même si beaucoup d’entre nous se concentrent sur d’autres choses pendant ce temps.

Pour reprendre les mots de Lydia Winters, la conteuse en chef de Mojang Studios, « le jeu n’a fait que s’améliorer ». Winters a commencé sa carrière en filmant des vidéos de Minecraft sur YouTube avant d’être embauchée pour travailler dans une équipe de sept personnes il y a environ une décennie.

Grâce à cela, la popularité du jeu a continué à augmenter, même après le rachat de Mojang par Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars.

Selon le PDG de Microsoft, Satya Nadella, à l’époque, « Minecraft est plus qu’une fantastique série de jeux vidéo – c’est une plateforme à monde ouvert, alimentée par une communauté florissante qui nous tient à cœur, et riche de nouvelles perspectives tant pour la communauté que pour Microsoft. » Depuis lors, selon Microsoft et YouTube, le jeu a connu une croissance régulière.

Que vous regardiez ou non Minecraft en permanence, beaucoup d’autres personnes le font.

La popularité de Minecraft s’explique en partie par le fait que son style graphique en blocs de type Lego fournit aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour créer leurs propres mondes et raconter leurs propres histoires.

Des éléments de jeu tels que des batailles de simulation de guerre réalistes et des récits captivants figurent parmi les caractéristiques les plus connues. Des personnages loufoques et des énigmes complexes caractérisent la marque de jeux vidéo Super Mario Bros. de Nintendo, qui est devenue l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps.

La communauté Minecraft, quant à elle, développe toutes sortes de mondes et de films pour le jeu. Avec Fallen Kingdom, un riff inspiré de Minecraft sur la chanson emblématique de Coldplay, Viva La Vida, qui a été créé par CaptainSparklez, l’un des précédents les plus réussis a amassé 145 millions de vues en moins d’un an.

Une autre vidéo met en scène Dream, le concepteur du jeu, qui fait la course jusqu’à la « fin » du jeu en moins de 23 minutes, obtenant ainsi 29,6 millions de vues. Ils génèrent fréquemment de l’argent à partir de leurs films, soit par le biais de parrainages, soit en insérant des publicités et en partageant une partie des revenus avec YouTube.

« Dès le départ, nous leur avons permis de jouer le jeu de la manière dont ils l’entendent », explique Winters. « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer », précise l’auteur.

Jeu de croissance

La popularité du jeu vidéo Minecraft, en pleine expansion sur YouTube, a joué un rôle crucial dans son développement. Earnest Pettie se souvient que l’une de ses premières rencontres avec Minecraft s’est produite alors qu’il travaillait comme conservateur de vidéos virales, et qu’il est alors tombé sur des vidéos Minecraft célèbres pour en apprendre davantage sur le jeu.

Une reconstitution Minecraft du vaisseau spatial Enterprise-D de Star Trek est devenue l’un des films les plus populaires à circuler sur Internet à l’époque, avec plus de 2 millions de vues lors de sa mise en ligne en 2010.

Halkun, le créateur du film, a déclaré lors de sa visite de l’Enterprise à 3:09 : « Je ne pense pas que vous ayez jamais compris à quel point l’Enterprise est incroyablement massif. » Au cours des 11 années qui ont suivi sa sortie, la vidéo a été vue plus de 12,8 millions de fois.

Selon Pettie, qui est actuellement en charge des initiatives Culture and Trends Insights de YouTube, « le jeu lui-même est pratiquement une toile vierge. » Il a souligné que l’épidémie a donné une impulsion supplémentaire au jeu puisque de nombreuses personnes ont été contraintes de rester à la maison et de chercher à se divertir.

Par conséquent, les enfants se sont tournés vers des jeux à vocation sociale auxquels ils pouvaient jouer avec des pairs dans leur voisinage immédiat ou à travers l’internet, comme Minecraft, Roblox, un rival de style similaire, et le populaire jeu de bataille en ligne Fortnite. « L’envie de connexion sociale est un besoin humain universel », a expliqué M. Pettie.

Toutes les tentatives de Mojang n’ont pas été aussi réussies que le jeu principal de la société, Minecraft, cependant. Le jeu Minecraft Dungeons, un jeu d’action-aventure dans la veine de la série populaire Minecraft, a recueilli des critiques mitigées lors de sa publication l’année dernière, selon un sondage Metacritic.

Minecraft Dungeons a reçu une critique « excellente » de GameSpot, le cousin de CNET, qui a noté que la principale déception était que le jeu était principalement axé sur la lutte contre les monstres plutôt que de donner une nouvelle tournure à l’idée de l’homonyme du jeu, la construction du monde. L’auteur de GameSpot, Steve Watts, a fait valoir qu’au lieu de changer nos attentes de ce que les jeux peuvent être, « il compte sur son propre succès. »

Minecraft Earth a cherché à intégrer la formule Minecraft à la réalité augmentée, qui est une technologie qui superpose des images de synthèse sur le monde réel, afin d’améliorer l’expérience globale du jeu. Lorsque vous tenez la caméra de votre téléphone devant l’écran, des éléments de Minecraft sont automatiquement mis à l’écran.

Le jeu est sorti en 2019, au moment où l’épidémie de COVID-19 a commencé à balayer le globe. Comme il est conseillé à de nombreuses personnes à travers le monde de rester à l’intérieur, Mojang a décidé de mettre le jeu hors ligne au début de l’année.

Le jeu Minecraft original, quant à lui, a continué à gagner en popularité, tant parmi les joueurs actuels que parmi les personnes qui n’étaient même pas encore nées lorsque le jeu a été lancé.

Lewis Ward, un analyste d’IDC spécialisé dans le secteur des jeux vidéo, en a été le témoin direct avec sa fille de 6 ans, qui aime jouer à Minecraft et Roblox, entre autres.

Il affirme que la conception de ces jeux, adaptée aux enfants, lui permet de se sentir à l’aise en la laissant y jouer pendant de longues périodes. Le père a expliqué que, même avant l’épidémie, son enfant jouait avec des copains, l’un sur un ordinateur et l’autre sur une tablette.

Il a observé que Minecraft continue d’être l’un des jeux les plus joués et les plus vendus dans le secteur, année après année, et il prévoit que cette tendance se poursuivra alors que de plus en plus d’entreprises tentent de créer des mondes numériques « métavers » dans lesquels les gens peuvent se socialiser.

« Vous savez exactement ce que vous allez obtenir avec Minecraft« , a-t-il expliqué.