Samsung confirme que le 4 janvier sera la date de son discours d’ouverture du CES 2022

En raison de problèmes liés au COVID-19, le CES (Consumer Electronics Show) annuel n’a pas pu avoir lieu physiquement ces deux dernières années. Cependant, le salon reviendra physiquement cette année, et Samsung a déclaré la semaine dernière qu’il exposera au CES 2022. Samsung a déjà révélé d’autres détails concernant sa prochaine présentation keynote.

Samsung fournit des informations supplémentaires sur sa présentation du CES 2022

Jong-Hee (JH) Han, vice-président et PDG de Samsung Electronics, fera la présentation principale de l’entreprise. L’événement débutera le 4 janvier à 18h30 PST/2h30 GMT. Vous pouvez regarder la présentation de Han en direct sur le site Web et la chaîne YouTube de Samsung.

Que va révéler Samsung lors du Consumer Electronics Show 2022 ?

Samsung a annoncé que le thème de son discours d’ouverture du CES 2022 serait « Ensemble pour demain ». Le mastodonte coréen affirme qu’il souhaite promouvoir la notion selon laquelle « la technologie devrait exister pour le bénéfice des gens et de la planète. »

Selon Samsung, les discours-programmes du CES « servent non seulement d’introduction au salon, mais aussi d’aperçu des futurs biens, services et technologies. » Cependant, l’entreprise n’a donné aucune indication sur ce qu’elle pourrait révéler au CES 2022.

Au lieu de cela, dans un long billet de blog donnant un aperçu de sa présentation principale lors de la prochaine conférence commerciale, le mastodonte coréen a évoqué ses précédentes présentations principales au CES.

Samsung a présenté diverses percées et révolutions technologiques au CES au cours de la dernière décennie. Depuis 2011, l’entreprise a évoqué dans son discours liminaire la convergence de la technologie numérique et des êtres humains, les progrès de la technologie des semi-conducteurs, les possibilités infinies de l’IoT (internet des objets), les applications innovantes de l’IoT dans la vie réelle et la valeur croissante des préférences et expériences personnelles.

Si une autre présentation technologique importante est possible au début du mois prochain, nous prévoyons également des lancements ou des affichages de produits supplémentaires. Le Galaxy S21 FE est l’un des principaux prétendants à faire ses débuts lors de la présentation de Samsung au CES 2022.

Le téléphone est en développement depuis des mois mais a jusqu’à présent évité le marché. On s’attend maintenant à ce qu’il soit mis en vente immédiatement après l’événement à venir.

En outre, de nouveaux téléviseurs MicroLED, MiniLED et QD-OLED, ainsi que de nouveaux appareils électroménagers, pourraient faire leurs débuts lors du salon le mois prochain. En outre, l’entreprise pourrait profiter de l’occasion pour dévoiler plusieurs smartphones de milieu de gamme Galaxy A series.

Comme indiqué précédemment, le CES 2022 est maintenant dans moins de trois semaines. Gardez un œil sur les mises à jour, car nous vous apportons toutes les dernières et meilleures nouvelles de l’événement ici même sur Linformatique.