Le Nest Hub de Google sera désormais doté d’une fonction qui analyse et affiche la qualité de l’air

« Nous ajoutons des informations sur la qualité de l’air à l’écran Ambient des Nest Hub pour que vous puissiez rester informé en un coup d’œil », explique Google.

Comme il est de coutume à cette époque de l’année, les incendies de forêt ont fait la une des principaux journaux et organes de presse du monde entier, en raison de leur impact humain et environnemental. Ces dernières semaines, plusieurs incendies de ce type ont été signalés dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, la Grèce, la Turquie, la Bolivie, le Pérou et l’Algérie, causés, selon les experts, par le changement climatique sur Terre.

Photo d’archive d’un homme mesurant la qualité de l’air à Kiev avec une application sur son téléphone portable. 18 avril 2020. REUTERS/Gleb Garanich

En effet, selon un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, les incendies que l’on observe actuellement en Europe et en Amérique du Nord et du Sud ne sont pas seulement une conséquence du réchauffement climatique, mais constituent des phénomènes qui, pour la plupart, sont sans précédent et « irréversibles ».

« Bon nombre des changements climatiques observés sont sans précédent sur des milliers, voire des centaines de milliers d’années, et certains des changements déjà en cours, comme l’élévation continue du niveau de la mer, sont irréversibles pendant des centaines ou des milliers d’années », a déclaré le GIEC dans un rapport rédigé par 284 scientifiques, qui ont analysé plus de 14 000 études liées au changement climatique sur la planète pendant huit ans.

Il convient de rappeler que les incendies de forêt peuvent non seulement blesser ou tuer une personne si elle est touchée par les flammes de la conflagration, mais que la toxicité générée par les substances chimiques contenues dans le feu peut également affecter gravement la santé des personnes, en particulier leur activité respiratoire.

Dans cette optique, Google a adapté une nouvelle fonctionnalité à ses écrans Nest Hub aux États-Unis, qui signalera en temps réel la qualité de l’air (indice de qualité de l’air ou IQA), la révélant à l’utilisateur dans une classification allant de 0 à 500 et au moyen d’un code couleur dans lequel le vert correspond à une bonne qualité de l’air et le marron (rouge violet) à la plus dangereuse pour l’homme.

« Entre la saison des feux de forêt et les récents efforts pour réduire la pollution atmosphérique, il est plus important que jamais de connaître la qualité de l’air dans votre région. C’est pourquoi nous ajoutons des informations sur la qualité de l’air à l’écran Ambient des Nest Hubs afin que vous puissiez rester informé en un clin d’œil », explique Google.

Si cette nouvelle option est disponible dans le « widget horloge/météo », les utilisateurs des Nest Hubs pourront également avoir un aperçu de l’état de l’IQA sur leur territoire en demandant simplement à l’Assistant Google « quelle est la qualité de l’air près de chez moi ? » ou une question similaire.

Ils auront également la possibilité de définir des « alertes lorsque la qualité de l’air atteint un niveau insalubre », notamment pour les personnes souffrant de maladies respiratoires telles que l’asthme.

« La qualité de l’air sera déployée sur les écrans Nest au cours des prochaines semaines, et vous pouvez contrôler les notifications associées ou arrêter de voir le badge IQA dans les paramètres de votre écran à tout moment », a ajouté Google.

Qu’est-ce que le Nest Hub de Google ?

Le Nest Hub 2 est disponible aux États-Unis pour 99,99 USD (Photo par Google).

Il convient de rappeler que le Nest Hub est la tentative de Google de concurrencer des appareils tels que l’Amazon Echo, qui fonctionnent également avec l’aide d’un assistant virtuel. Dans le cas de Google, il s’agit de l’assistant virtuel Google, tandis que dans le cas d’Amazon, il s’agit d’Alexa.

Ainsi, avec cet appareil, vous pouvez contrôler votre maison, en allumant des téléviseurs ou des haut-parleurs, planifier ou gérer des tâches ou, comme dans le cas de l’outil de qualité de l’air, disposer de données de première main simplement en demandant ces informations.