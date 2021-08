Retour vers le futur : les deux nouveaux téléphones portables pliables de Samsung

Samsung a dévoilé deux nouveaux modèles de téléphones mobiles, une montre et des écouteurs.

Le 11 août dernier a eu lieu le Samsung Unpacked, l’événement annuel qui montre toutes les nouvelles que la société nous offre, qui était entièrement axé sur sa ligne de téléphones pliables.

Cet événement est divisé en plusieurs parties tout au long de l’année, axées sur différents types d’appareils, afin de couvrir entièrement les présentations des appareils.

En avril de cette année, le salon Unpacked, consacré aux ordinateurs portables, nous a présenté le Samsung Galaxy Book Odyssey, la promesse d’un ordinateur portable pour joueurs décliné en quatre modèles différents.

Pour le mois d’août, Samsung nous avait habitués à des présentations de nouveaux Galaxy note, mais à cette occasion, l’événement s’est concentré uniquement sur les appareils pliables, présentant quatre nouveaux produits de la marque.

Les nouveaux produits sont au nombre de quatre au total : le Galaxy Z Fold3, une version totalement améliorée de l’appareil mobile pliable, le Z Flip3 résistant à l’eau et à la poussière sur charnière, la Galaxy watch4, fruit du partenariat entre Samsung Wear OS et Google et, enfin, le Galaxy Buds2, plus léger que le Buds Plus et doté d’une fonction d’annulation du bruit.

Tout d’abord, le Galaxy Z Fold3, qui peut ressembler à une tablette carrée pour un œil non averti, est un appareil mobile pliable à double écran. Cette version dispose de 12 Go de RAM et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 512 Go. Sa batterie de 4 400 mAh est légèrement inférieure à celle de son prédécesseur, le Z Fold2, qui est de 4 500 mAh.

Cet appareil est compatible avec les nouveaux réseaux 5G et est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 de 5 nanomètres. Il est compatible avec le S Pen Pro, qui est inclus, et est étanche selon la norme IPX8. Son prix est de 1800Usd, assez élevé à tous points de vue, et il sera disponible en argent, noir et vert fantôme.

Deuxièmement, le Z Flip3, avec une charnière améliorée résistante à la poussière, aux peluches et à la saleté et une résistance à l’eau certifiée IPX8, ce modèle pliable a amélioré ses prédécesseurs, du moins à cet égard.

Cependant, des détails tels que 128 Go dans le modèle de base, plutôt que 256 Go comme l’année dernière, ont fait parler d’eux. Ce modèle comporte un écran principal à l’intérieur avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et un petit écran à l’arrière, à côté de l’appareil photo, spécialement conçu pour les selfies.

Comme le Galaxy Fold3, il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 mais avec une batterie de 3300mAh. Il est proposé à partir de 999 USD et sera disponible en crème, lavande, vert et noir fantôme. Malheureusement, les modèles Fold et Flip n’ont pas de chargeur dans la boîte.

L’ANNONCE DE LA GALAXY UNPACKED

Troisièmement, la Galaxy Watch4, qui, comme nous l’avons mentionné au début, est le premier produit à intégrer la One UI Watch, la nouvelle plateforme développée par Google et Samsung. Il est doté d’un écran SuperAMOLED Gorilla Glass DX de 44 mm, d’un processeur Samsung Exynos W920 5 nm, de 1,5 Go de RAM, de 16 Go de stockage interne, d’une résistance à l’eau IP68, de deux boutons latéraux et de capteurs PPG, ECG, détecteur de ronflement et de contrôle gestuel, entre autres.

Elle sera disponible en deux modèles, la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic, qui partagent les mêmes caractéristiques, à l’exception de l’esthétique plus sportive de la Galaxy Watch4 et de la lunette tournante de la Classic, et qui sont considérablement plus lourdes. Il sera lancé le 27 août au prix de départ de 249 USD.

Enfin, les écouteurs Galaxy Buds2. Pesant 5g, ils sont extrêmement légers, disposent de plusieurs options d’égalisation et d’une annulation du bruit jusqu’à 98% pour une immersion totale.

Ils sont dotés d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un capteur de proximité, d’une surface tactile et de capteurs VPU (Voice Pickup Unit). En termes de connectivité, ils utilisent le Bluetooth 5.2 et en ce qui concerne la batterie, les écouteurs, avec 61 mAh, ont une utilisation allant jusqu’à 5h de lecture ; pour sa part, son boîtier de charge, avec un poids de 41,2g, a 472MAh qui fournissent une autonomie supplémentaire de 15h.

Les Galaxy Buds2 disposent également de trois microphones intégrés, deux externes et un interne, avec un filtrage du son pour rendre les appels en extérieur plus clairs et exempts de bruits gênants comme le vent. Elles seront commercialisées le 27 août, comme la Galaxy Watch4, au prix de 149 USD. Ils seront disponibles en Olive, Blanc, Lavande et Graphite.