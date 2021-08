Les applications Mail, Snippets et Calculatrice font peau neuve dans Windows 11

Nous savions déjà que la refonte de Windows 11 allait aller au-delà du système d’exploitation. Jusqu’à présent, nous avons vu quelques mises à jour d’applications, mais il y en a beaucoup d’autres en préparation.

Hier, avec la publication de la nouvelle version sur le canal des développeurs de Windows 11, de nouvelles mises à jour ont été apportées aux applications Outil de découpe, Calculatrice, Courrier et Calendrier. Certaines mises à jour sont mineures, mais toutes sont conçues pour correspondre au nouveau style visuel de Windows 11.

La messagerie, l’outil de compression et la calculatrice sont mis à jour dans Windows 11

Dans Windows 11, Microsoft remplace l’outil d’incision classique et les applications d’incision et d’annotation par un nouvel outil d’incision qui combine les meilleures fonctionnalités des deux applications. Le raccourci clavier Win + Shift + S sera le principal moyen de faire une capture d’écran, et activera le menu « Snipping » avec plusieurs options pour sélectionner le contenu à capturer.

Une fois la capture d’écran effectuée, l’outil de découpage comprend des options d’édition pour le recadrage, les annotations, etc. Microsoft ajoute même enfin un mode sombre à l’outil de découpage, afin qu’il s’adapte au thème de votre système.

Microsoft met également à jour ses applications Mail et Calendar dans Windows 11 pour les adapter au nouveau style visuel du système d’exploitation.

« Nous avons ajouté des coins arrondis et d’autres modifications pour qu’ils aient l’air de faire partie du système », explique Dave Grochocki, responsable principal des programmes pour les applications de la boîte de réception Windows.Mais nous vous rappelons qu’il ne s’agit que d’une étape intermédiaire jusqu’à l’arrivée de Monarch, l’évolution de l’application Courrier et Calendrier.

L’application Calculatrice de Windows 11 bénéficie également de quelques améliorations mineures qui vous permettront de définir un thème distinct de celui que vous utilisez dans le reste de Windows. Microsoft a réécrit Calculator en C#, permettant ainsi aux développeurs de contribuer à son développement via GitHub.