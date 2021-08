Microsoft veut revoir le design de toutes les applications dans Windows 11, et voici ses plans

Redmond souhaite que toutes les célèbres applications de Windows 10 aient un nouveau design dans Windows 11.

Il reste encore quelques mois avant que Windows 11 ne soit disponible sur le marché, et il sera disponible entre la fin de cette année et le début de 2022, un système d’exploitation de Microsoft qui mettra en œuvre de subtils coins arrondis, le module Mica du langage de conception Fluent Design et de nombreux autres changements que les utilisateurs sont impatients d’essayer.

Lors d’une session de questions-réponses destinée aux développeurs, Microsoft a récemment expliqué sa vision du Fluent Design et la manière dont elle souhaite l’appliquer à toutes les applications Windows 10 existantes, qui seront également présentes dans le nouveau Windows 11.

Comme vous le savez, Windows 11 présente un nouvel effet Mica qui plaît aux utilisateurs qui testent la version préliminaire du nouveau système d’exploitation. Selon Microsoft, ce nouveau design et d’autres améliorations seront bientôt adoptés par de nombreuses autres applications.

« Nous coordonnons l’ensemble de l’entreprise alors que nous introduisons un nouveau look et une nouvelle sensation pour Windows 11 Fluent. Nous voulons que toutes les applications l’adoptent, mais elles le feront selon leur propre calendrier et à leur propre rythme », explique Kevin Gallo, responsable de la plate-forme des développeurs chez Microsoft.

Jusqu’à présent, Microsoft a mis à jour des applications telles que Windows Settings, Calculator, Mail, Calendar et l’outil Snipping avec de nouveaux éléments de design, mais d’autres applications telles que Paint, Photos, Clock et plus encore devraient également s’adapter selon ces dernières déclarations de la société.

Redmond a également laissé entendre que l’application Teams aura un aspect et une convivialité inspirés de Windows 11, mais il est probable qu’elle sera mise en œuvre un peu plus tard en raison de sa plus grande complexité.