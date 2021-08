Les plus grandes nouvelles au Samsung Galaxy Unpacked en août

Des téléphones pliables aux smartwatches dotées d’un nouveau système d’exploitation, voici les principaux lancements présentés lors de l’événement.

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung s’est déroulé mercredi, et la société sud-coréenne en a profité pour révéler plusieurs des nouvelles fonctionnalités qu’elle mettra sur le marché dans plusieurs de ses gammes d’appareils.

L’événement, qui s’est déroulé virtuellement, était la scène parfaite pour que le géant des appareils mobiles dévoile ses nouveaux produits, notamment ceux qui espèrent changer le marché actuel des smartphones. Les annonces les plus importantes ont été les suivantes :

Accessoires rénovés

Lors de cet événement, Samsung a annoncé l’arrivée de deux nouvelles smartwatches, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. L’aspect le plus intéressant de ces appareils et accessoires portables est qu’ils présenteront un nouveau système d’exploitation issu d’un mélange entre Wear OS de Google et Tizen, le système d’exploitation basé sur Linux principalement utilisé par le géant sud-coréen.

Selon l’entreprise, le nouveau système d’exploitation optimisera l’expérience en multipliant par 2,5 la vitesse de démarrage et en accélérant de 30 % l’ouverture des applications par rapport à ses prédécesseurs. Bien entendu, la plupart des fonctionnalités et l’identité visuelle de la gamme de dispositifs resteront les mêmes, mais avec des modifications mineures pour la nouvelle génération.

La paire d’oreillettes Galaxy Buds 2 est un autre accessoire dont on a appris qu’il allait faire l’objet d’un rafraîchissement de nouvelle génération. Cette révision de leur gamme de casques sans fil sera plus légère que les originaux et comportera une fonction d’annulation active du bruit.

Combinés pliables

Les principales révélations de l’événement ont porté sur les nouvelles gammes de smartphones pliables de la société. En particulier, les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont été dévoilés.

Le Galaxy Fold 3 est la suite des smartphones pliables et la nouveauté de cet appareil est un design plus fin, plus léger et plus durable que ses prédécesseurs, plus un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz pour l’écran externe et interne, une caméra selfie sous l’écran et le support du S Pen.

Pour ce pliable, Samsung utilise des écrans Gorilla Glass pour le boîtier et un nouveau matériau appelé Armor Aluminum pour le cadre métallique qui est 10 % plus durable que les versions antérieures du téléphone, ce qui permettrait d’éviter que les bizagres ne s’usent aussi rapidement. En termes de spécifications, il sera doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et de 12 Go de RAM avec des options de stockage de 256 Go ou 512 Go.

D’autre part, le Galaxy Z Flip 3 optera pour un style plus proche des téléphones pliables classiques avec une séparation horizontale qui comportera un petit écran sur le couvercle qui affichera des informations si l’appareil est fermé. Comme le Fold, il est doté d’un support robuste 5G et d’une résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie qu’il peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre sous l’eau.

En termes d’appareils photo, il comprendra une paire d’appareils photo grand angle et ultra grand angle au dos, tous deux de 12 mégapixels. L’appareil photo standard, quant à lui, offre une ouverture f/1.8, une stabilisation optique de l’image et la possibilité d’enregistrer des vidéos HDR10+. Quant au reste des spécifications, il partage le même processeur et la même mémoire vive que son homologue Fold.

L’objectif des deux appareils, a expliqué Samsung lors de l’événement, est de faire des smartphones pliables la nouvelle norme sur le marché.