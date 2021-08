Voici les signes qui indiquent la présence d’un virus sur votre téléphone portable

Trojans, adwares, malwares, ransomwares… Pour les utilisateurs qui ne connaissent pas l’univers des menaces numériques, leurs noms sonnent déjà dangereux. Il existe actuellement des milliers de virus qui peuvent mettre en danger les smartphones et les informations privées qu’ils contiennent.

Comment savoir si un logiciel malveillant se cache sur votre appareil et comment le supprimer, étape par étape.

Les conséquences d’une cyberattaque peuvent être irréparables, car les appareils mobiles contiennent des données très sensibles, des numéros de contact aux comptes bancaires, en passant par les mots de passe, les images, les vidéos privées et une liste interminable d’informations personnelles.

Il est donc très important de connaître son téléphone portable pour savoir s’il est infecté par un virus et, si c’est le cas, comment le supprimer rapidement avant qu’il ne soit trop tard.

Comment savoir si votre téléphone a un virus

En général, la principale façon dont les virus pénètrent dans les appareils mobiles est le téléchargement d’une application malveillante. Ils arrivent généralement par le biais de services de messagerie tels que WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, Instagram chat… Si un contact envoie un lien suspect, méfiez-vous car il peut s’agir d’une cybermenace.

L’un des premiers signes de la présence d’un virus est une performance anormale de votre appareil. Par exemple, des applications et des menus qui se ferment tout seuls, ou des publicités plus nombreuses que d’habitude qui apparaissent chaque fois que vous visitez un site web. Il est également important de détecter si des applications sont installées ou si des paramètres sont modifiés sans votre permission.

Si vous constatez que les applications natives – celles que vous trouvez sur le bureau de votre smartphone et auxquelles vous accédez via leur propre icône – sont remplacées par d’autres, c’est qu’elles ont été infectées par un virus.

Ce type de comportement est tout à fait caractéristique de certains logiciels malveillants extrêmement dangereux tels que FluBot, qui peut voler de l’argent et prendre le contrôle de votre appareil.

Une utilisation excessive de la batterie et des données mobiles est un autre signe qu’un virus est peut-être installé sur votre appareil. Cela devrait mettre l’utilisateur en alerte. Dans ce sens, il est conseillé de vérifier quel processus est à l’origine de cette forte consommation.

Un signe certain que quelque chose d’étrange se passe est la navigation sur l’Internet. Il est tout aussi suspect que des publicités indésirables apparaissent sur des pages auxquelles vous ne vous attendez pas. Dans ce cas, nous vous recommandons de ne jamais cliquer sur la publicité.

Comment supprimer les virus de votre téléphone portable

Lorsque votre appareil est infecté par un virus, la première chose à faire est de redémarrer l’appareil en mode sans échec. Sur Android, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation. Cela ouvrira un menu dans lequel vous devez appuyer sur « power off ». Lorsque vous rallumez le téléphone, aucune application ne fonctionne et le virus non plus.

Après avoir redémarré le téléphone en mode sans échec, nous vous recommandons de désinstaller toutes les applications qui vous semblent suspectes. Si vous ne parvenez pas à les désinstaller, vous devez vous rendre dans la section « sécurité » des paramètres. Une fois à l’intérieur, dans la section « applications avec accès à l’utilisation », il ne reste plus qu’à supprimer ces accès au virus.

Comment détecter les applications dangereuses

Si vous possédez un appareil Android, sachez que vous pouvez rechercher les applications nuisibles grâce à l’outil Play Protect.

Play Protect, l’outil antivirus de Google pour les téléphones et tablettes Android.

Il vous suffit de vous rendre dans la boutique de téléchargement Google Play, d’ouvrir le menu et de regarder dans la section Play Protect. Cet outil développé par le géant de la technologie analysera l’appareil mobile à la recherche d’applications potentiellement dangereuses.

En revanche, le système d’exploitation iOS ne dispose pas d’un système natif de détection des menaces ou des applications frauduleuses. Dans ces cas, Apple vous conseille de mettre à jour toutes vos applications et le téléphone lui-même.