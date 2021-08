Comment gagner de l’argent grâce à un jeu vidéo dans la crypto-monnaie née d’un mème

Une nouvelle vague de jeux vidéo basés sur la blockchain a récemment pris de l’ampleur. En conséquence, de nouvelles méthodes d’investissement ont vu le jour, comme l’immobilier numérique, qui a été vendu pour plus de l’équivalent de 1,5 million de dollars.

Une représentation de la crypto-monnaie Dogecoin est vue dans cette illustration prise le 6 août 2021.

Comment participer, combien vous pouvez gagner et quels sont les risques pour les participants.

Le but de ces jeux est que vous puissiez gagner de l’argent tout en jouant. Il en existe une grande variété, comme Axie Infinity, Plant Versus Undead, Mist, Dragonary, et le plus récent, Dogemon.

Suite à la forte notoriété générée cette année par la monnaie numérique Dogecoin (DOGE) basée sur les mèmes, une équipe de développeurs a révélé le lancement d’un jeu mobile en réalité augmentée (AR) appelé « Dogemon Go ». À l’instar du jeu de réalité augmentée Pokémon Go, les joueurs capturent des personnages virtuels appelés « Dogemons » et, au fur et à mesure que les personnages montent en niveau, ils peuvent gagner des dogecoins en guise de récompenses. Ceux-ci peuvent ensuite être vendus pour de l’argent réel.

Les développeurs du jeu ont récemment révélé que le jeu était sorti pour les appareils iOS et qu’une application Android était en cours de programmation. Et sur son site web dogemongo.com, on peut lire : « Commencez maintenant et attrapez votre premier Dogemon. Combinez l’expérience de jeu avec vos Dogemons préférés. Commencez à attraper des Dogemons aujourd’hui, vous pouvez trouver des crypto-monnaies comme proies parmi d’autres Dogemons. Les dogemons vous attendent, commencez maintenant et attrapez-les tous ! »

L’application sur l’App Store d’Apple montre que le jeu a été développé par un programmeur nommé Shemie Suarez. Le site web explique que le jeu a été produit par une équipe appelée Frozen Limited et le site web propose également un aperçu vidéo du jeu.

Pourquoi vous gagnez de l’argent en jouant le jeu

Les jeux développés sur la blockchain, qui permettent aux joueurs de gagner de l’argent, le font par le biais de jetons non fongibles (NFT). Un NFT est un type de crypto-monnaie numérique qui repose sur un contrat intelligent. Ces ENF représentent quelque chose d’unique, qu’il s’agisse d’une photo, d’une vidéo ou d’un son. Et grâce au contrat intelligent, il est possible de savoir en premier lieu s’il est original, et en second lieu, à qui il appartient réellement, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être volé ou contrefait.

Les joueurs achètent ces actifs numériques pour les utiliser dans les jeux, et gagnent ainsi des cryptomonnaies. Puis, par le biais d’échanges, ils convertissent leurs crypto-monnaies en dollars, en pesos, en euros ou en d’autres devises. La plupart des jeux vidéo ont leur propre jeton conçu spécifiquement pour eux, mais il en existe d’autres, comme Dogemon Go, qui utilisent des crypto-monnaies existantes.

Dogemon go, le jeu pour gagner des dogecoins

Combien peut-on gagner ?

Les gains possibles varient en fonction de différents facteurs, parmi lesquels : l’investissement initial, les heures de jeu et le prix de la crypto-monnaie gagnée en jouant. Par exemple, à Descentraland, un « multivers » ou monde virtuel, une société d’investissement appelée Republic Realm a dépensé plus de 913 000 dollars pour 259 parcelles virtuelles. Sur son compte Twitter, la société a déclaré : « Republic Realm vient de conclure la plus grande acquisition foncière de l’histoire de @decentraland ! Nous sommes impatients d’annoncer nos grands projets pour ce domaine. Notre engagement à construire et à développer le métavers est plus fort que jamais. » Montrer leur soutien, et donner plus de visibilité et de croissance aux investissements dans les projets blockchain.

Enfin, le retour sur investissement attendu pour les joueurs est généralement inférieur à 6 mois. Cette valeur peut varier dans le temps, se réduire à quelques semaines, s’allonger à quelques mois, ou finir par perdre de l’argent.

Quel est le minimum pour commencer à jouer ?

Tous les jeux offrent une méthode d’entrée peu coûteuse, voire gratuite. Par exemple, PlantVersusUndead permet aux joueurs d’entrer avec un investissement minimum de cinq jetons de jeu, appelés PVU, ce qui représenterait environ 55 $ au total. Alternativement, les joueurs peuvent entrer avec un minimum de 1100 PVU, en acquérant un terrain virtuel et une plante du jeu, en payant l’équivalent de 12,1 mille dollars. D’autres jeux, comme Axie Infinity, permettent aux joueurs d’entrer gratuitement s’ils jouent avec des axies empruntés à un autre joueur.

Quels sont les risques de ces types de jeux NFT ?

Les plus grands risques dans les jeux NFT sont de trois ordres. Si le jeu est fiable, le risque réside dans le mouvement de votre crypto-monnaie. Par exemple, SLP, l’une des deux crypto-monnaies d’Axie Infinity, a chuté de plus de 55 % ces dernières semaines, alors que son autre crypto-monnaie, AXS, a augmenté de plus de 650 % au cours de la même période. Le premier risque est donc fonction de la crypto-monnaie du jeu en question.

Dogemon go, basé sur Pokemon

D’autre part, il est possible que les crypto-monnaies qui ne sont pas celles du jeu, mais qui sont utilisées pour les échanges, voient leur prix baisser. Dans le cas de Dogemon Go, si le prix du jeton DOGE baisse, cela réduira les bénéfices tirés du jeu. Et dans Axie Infinity, si le prix de l’Ethereum baisse, les axies coûteront moins cher, et donc si vous avez acheté récemment et que vous voulez vendre, vous aurez perdu de l’argent.

Enfin, il y a la possibilité que le jeu ne soit pas sûr ; il n’y a aucun moyen de déterminer exactement quel est un bon projet et quel est un mauvais, et c’est là le défi pour les investisseurs. La plupart du temps, ils recherchent des projets soutenus par des entreprises. Des entreprises comme Binance, Ubisoft et même Samsung ont investi dans des jeux de ce type, ce qui donne de la crédibilité et de la force aux projets émergents.

Ce qu’il faut pour jouer

La plupart des jeux NFT nécessitent un compte en jeu pour y accéder, mais pas tous. Ce qui est toujours nécessaire, c’est un compte dans au moins un portefeuille de crypto-monnaies, appelé « wallets ». Le plus utilisé et accepté par les jeux est MetaMask, un porte-monnaie gratuit, qui est lié au navigateur que vous utilisez, comme Brave, Google Chrome, Mozilla Firefox et d’autres.